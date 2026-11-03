Panik in der KI-Branche! Hier finden Anleger jetzt Zuflucht – und große Chancen!

Willkommen zum wallstreetONLINE-TrendFinder – Dollar Tree

Bis zum Beginn der Stimmenauszählung der US-Kongresswahlen sind es nur noch wenige Stunden, doch das Ergebnis – ein Machtwechsel zugunsten der Demokraten sowohl im Repräsentantenhaus als auch im Senat – könnte bereits feststehen, denn die Unzufriedenheit mit Präsident Donald Trump und seinen Republikanern ist gigantisch.

Für Wählerinnen und Wähler wiegt schwer, dass Trump seinen Wahlkampfversprechen, die Lebensbedingungen von der Politik lange vernachlässigter Arbeiterinnen und Arbeiter zu verbessern, nicht nachgekommen ist. Im Gegenteil: Seine Politik, insbesondere der Iran-Krieg, haben die seit Jahren anhaltende Lebenshaltungskostenkrise noch verschärft. Hierfür dürfte Trump am Dienstag die Quittung erhalten.

Konsumenten leiden, Dollar-Stores profitieren

Während Verbraucherinnen und Verbraucher unter stark gestiegenen Wohn-, Lebensmittel- und Energiekosten leiden, verändern sich Konsumtrends. Viele Haushalte sind zu Einsparungen gezwungen. Das lässt sie selbst in den so markenbewussten USA immer häufiger zu Eigen- und Handelsmarken greifen. Schon jetzt erwirtschaftet Costco, der nach Walmart zweitgrößte Einzelhändler der Vereinigten Staaten, mit seiner Eigenmarke Kirkland einen Jahresumsatz so hoch, wie der gesamte Procter & Gamble-Konzern zusammen.

Doch nicht nur was, sondern auch wo gekauft wird, verändert sich. Lange freute sich vor allem Branchenprimus Walmart über neue Kundschaft, nachdem auch einkommensstärkere Haushalte hier häufiger einkaufen gingen. Jetzt aber verliert der Konzern Kunden an sogenannte Dollar-Stores, wie Dollar Tree und Dollar General, die mit noch günstigeren Preisen locken. Während der letzte Quartalsbericht von Walmart enttäuschend ausfiel, konnte Dollar Tree glänzen.

Da keine schnelle Lösung der Lebenshaltungskostenkrise in Sicht ist, dürfte dieser Trend anhalten – das sorgt jetzt für eine spannendes Einstiegschance und eine attraktive Ausgangslage für eine gehebelte Spekulation mit dem KO-Zertifikat JY2NPA.

Dollar Tree Chartsignale

Mehrjährige Konsolidierung: Gegenüber ihren Corona-Hochs hat die Aktie in den vergangenen Jahren zwischenzeitlich stark korrigiert, doch die Geschäfte erholen sich bereits wieder.

Gegenüber ihren Corona-Hochs hat die Aktie in den vergangenen Jahren zwischenzeitlich stark korrigiert, doch die Geschäfte erholen sich bereits wieder. Trendwende angelaufen: Im Chart ist der Turnaround mit Kursen wieder oberhalb der gleitenden Durchschnittslinien und wichtiger Unterstützungen vollzogen.

Im Chart ist der Turnaround mit Kursen wieder oberhalb der gleitenden Durchschnittslinien und wichtiger Unterstützungen vollzogen. Ausbruch in Vorbereitung: Im Bereich von 140 US-Dollar nähert sich Dollar Tree einer wichtigen Hürde. Der technische Rückenwind lässt auf einen Ausbruch schließen.

Im Bereich von 140 US-Dollar nähert sich Dollar Tree einer wichtigen Hürde. Der technische Rückenwind lässt auf einen Ausbruch schließen. Chance auf Anschlussrallye: Sollte dem Papier der Sprung über 140 US-Dollar gelingen, lägen neue Mehrjahreshochs und damit Kaufsignale vor. Rallye-Chancen!

Umso langweiliger die Aktie, umso größer oft die Chancen

Hinter Dollar Tree verbirgt sich der Betreiber sogenannter Dollar-Stores. Der Name kommt von der ursprünglichen Idee, das gesamte Warenangebot zu jeweils einem Dollar anzubieten. Dieses Konzept lässt sich angesichts stark gestiegener Produktkosten und Handelshemmnissen zwar nicht mehr uneingeschränkt aufrecht erhalten, so hat Dollar Tree seinen Grundpreis inzwischen auf 1,25 US-Dollar angehoben und eine Preisstaffelung eingeführt, doch die Idee ist immer noch, Waren des täglichen Bedarfs, aber auch kleine Extras, wie Deko-Artikel und Spielwaren, so günstig wie möglich zu verkaufen. Das ist in Zeiten wie diesen eine gefragte Dienstleistung.

Schon während der Corona-Pandemie hatte Dollar Tree großen Erfolg, damals saß das Geld sehr locker, was einen Umsatzanstieg von 20,7 Milliarden US-Dollar im Geschäftsjahr 2017 auf 26,3 Milliarden US-Dollar in 2022 zur Folge hatte. Dann allerdings übernahm der Konzern mehr schlecht als recht seinen Mitbewerber Family Dollar. Es folgte die Schließung hunderter Standorte und eine Umstrukturierung. Die Erlöse fielen auf nur noch 15,4 Milliarden US-Dollar.

Doch inzwischen ist der Konzern zurück auf Erfolgskurs. Im vergangenen Quartal überzeugte Dollar-Tree mit einem Umsatzwachstum von 7,0 Prozent, während sich Walmart nur um 5,9 Prozent steigern konnte. Außerdem überraschte das Unternehmen auf der Ertragsseite, was die Anhebung der Gewinnprognose für das laufende Geschäftsjahr zur Folge hatte. Das zeigt, dass Dollar Tree mit anhaltendem Zuspruch von Verbraucherinnen und Verbrauchern rechnet.

Der Turnaround ist in vollem Gange

Der Chart spiegelt die Turbulenzen der vergangenen Jahre wider. Nach einer sehr starken Aktienkursentwicklung zur Corona-Pandemie mit Rekordnotierungen von fast 180 US-Dollar stürzte Dollar Tree zeitweise um fast zwei Drittel ab. Schließlich zeigten die Restrukturierungsbemühungen sowie der wachsenden Kundenzuspruch allerdings doch noch ihre Wirkung. Nach einem Boden bei rund 60 US-Dollar geht es für die Aktie wieder bergauf.

Zwar sorgte der Iran-Krieg zeitweise für einen starken Abverkauf, doch von diesem haben sich die Anteile zügig erholt, nachdem die Geschäftsentwicklung gezeigt hat, dass Dollar Tree ein Profiteur der verschärften Lebenshaltungskostenkrise ist. Dadurch konnte die mehrjährige Abwärtstrendlinie eine zweites Mal überwunden werden. Inzwischen ist die Aktie nach einem Test ihres Ausbruchs sowie der gleitenden Durchschnitte auf dem Weg in Richtung 140 US-Dollar. Sollte ihr der Sprung darüber gelingen, würde das den höchsten Stand seit März 2024 bedeuten. Solche Mehrjahreshochs gelten in der technischen Analyse als starke Kaufsignale.

Jetzt winkt Dollar Tree der Ausbruch

Die Wahrscheinlichkeit, dass das gelingt, ist als hoch einzuschätzen, denn mit Blick auf die technischen Indikatoren verfügt Dollar Tree aktuell über ein hohes Momentum. Der Trendstärkeindikator MACD liegt komfortabel sowohl über seiner Null- als auch seiner Signallinie, was einen an Fahrt gewinnenden Aufwärtstrend anzeigt. Der Relative-Stärke-Index (RSI) ist zwar fortgeschritten und kurzfristig etwas überkauft. Grundsätzlich liefert er jedoch ebenfalls viel Rückenwind, sodass ein Ausbruch gelingen dürfte. Dessen Anlaufstelle wären zunächst 160 US-Dollar und anschließend die früheren Rekordnotierungen.

Zur Unterseite ist die Aktie hervorragend abgesichert durch die 50-Tage-Linie bei rund 122 US-Dollar sowie den Unterstützungsbereich um 120 US-Dollar, wo auch die 200-Tage-Linie verläuft. Erst für Kurse nachhaltig (also mindestens auf Wochenschlusskursbasis) darunter würde sich das Chartbild eintrüben. Das sorgt für ein attraktives Chance-Risiko-Verhältnis auf der Long-Seite.

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Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Aktie noch immer attraktiv bewertet

Trotz des gegenüber dem Stand vor einem Jahr deutlich gestiegenen Aktienkurses bietet Dollar Tree mit Blick auf die Unternehmensbewertung noch immer Aufwärtspotenzial. Für das laufende Geschäftsjahr steht ein KGVe von 17,5 zu Buche, das liegt um etwa 7 Prozent unter dem 5-Jahres-Mittel von 18,9. Hier ist Mitbewerber Dollar General zwar etwas günstiger bewertet (17,2), dafür bietet Dollar Tree mit 1,25 aber das attraktivere Kurs-Gewinnwachstumsverhältnis, das damit um fast die Hälfte niedriger liegt als der Branchendurchschnitt.

Eine weitere Stärke des Unternehmens ist seine zweistellige Cashflow-Rendite. Aktuell beträgt diese fast 12 Prozent, was um rund 18 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die anhaltend starken Barmittelzuflüsse bilden die Grundlage, für die jüngsten Aktienrückkäufe – in den vergangenen 12 Monaten wurden hierfür 1,852 Milliarden US-Dollar ausgegeben, was den Aktienkurs unterstützt hat. Die Verschuldung liegt netto bei etwa 6,6 Milliarden US-Dollar, was rund dem 2,5-Fachen des EBITDA entspricht. Das ist ein zufriedenstellender Wert.

Dollar General weist hier mit einem Verschuldungsgrad von rund dem 4-Fachen die wesentlich weniger gesunde Bilanz aus. Damit ist Dollar Tree insgesamt nicht nur etwas attraktiver bewertet, sondern bietet auch eine größere Sicherheit, auch wenn Anlegerinnen und Anleger hier im Unterschied zum Mitbewerber, der 1,7 Prozent bietet, auf eine Dividende verzichten müssen.

Die Wall Street gerät unter Zugzwang

Trotz der attraktiven Bewertung sowie der technisch deutlich verbesserten Ausgangslage überwiegt an der Wall Street noch die Skepsis. Zwar liegen bei insgesamt 29 Empfehlungen 8 zum "Kaufen" und weitere 3 zum "Übergewichten vor, doch ihnen steht eine Mehrheit aus 14 neutralen Einschätzungen gegenüber. Insgesamt 4 Expertinnen und Experten sind skeptisch, davon empfiehlt einer mit einem Kursziel von 98 US-Dollar den Verkauf der Aktie.

Insgesamt ergibt sich daraus eine Bewertung zum "Halten" der Anteile. Deren fairer Wert wird im Mittel mit 134,96 US-Dollar angegeben, was gegenüber dem Schlusskurs vom Montag eine Downside von 2,6 Prozent impliziert. Wie schon nach der Erholungsrallye zwischen Mai und August dürften jedoch bereits in Kürze Kurszielanpassungen erfolgen, welche für zusätzliche Kaufimpulse sorgen könnten. Das aktuell höchste Kursziel liegt bei 165 US-Dollar.

Dollar Tree auf einen Blick

ISIN: US2567461080

US2567461080 Marktkapitalisierung: 26,01 Milliarden US-Dollar

26,01 Milliarden US-Dollar Dividendenrendite: -

- KGVe 2026: 17,5

17,5 Durchschnittliche Analystenempfehlung: Halten

Halten Fairer Wert (laut Konsens): 134,96 US-Dollar

134,96 US-Dollar Aufwärtspotenzial: -2,6 Prozent

Die TrendFinder-Hebel-Idee

Die Not vieler Verbraucherinnen und Verbraucher in den USA ist groß, daher gehen sie immer häufiger in den Läden von Dollar Tree einkaufen, was dem Unternehmen ein beschleunigtes Umsatzwachstum und rekordhohe Gewinne beschert. Trotz starker Kursgewinne in den vergangenen 12 Monaten bietet die Aktie fundamental eine noch immer attraktive Bewertung, während diese gleichzeitig mit einem charttechnischen Ausblick liebäugelt.

Das bietet eine aussichtsreiche Ausgangslage, um die Renditechance mit einer gehebelten Spekulation zu optimieren. Ein hierfür ausgewogenes Chance-Risiko-Verhältnis bietet das KO-Zertifikat JY2NPA. Dieses ist ausgestattet mit einem Basispreis von 101,20 US-Dollar und einer KO-Barriere von 108,30 US-Dollar, es handelt sich also um ein KO-Zertifikat mit eingebautem Stopp-Loss. Sollte die Barriere erreicht werden, verfällt JY2NP nicht wertlos, sondern bietet eine Rückzahlung von 0,64 Euro, was Verlustrisiken minimiert.

Der Hebel liegt bei moderaten 3,6. Daraus ergibt sich signifikantes Aufwärtspotenzial – insbesondere dann, wenn Dollar Tree neue Mehrjahreshochs für einen Aufbruch in Richtung der alten Rekordnotierungen um 175 US-Dollar nutzen könnte. Das Auszahlungsprofil lautet für einige beispielhafte Fälle wie folgt:

Doch Vorsicht: Sollten der Basispreis oder sogar die KO-Barriere per Overnight-Gap (Kurslücke) unterschritten werden, kann der Rückzahlungsbetrag auch geringer ausfallen als 0,64 Euro – bis hin zum Totalverlust! Daher sollte die Positionsgröße mit Bedacht und dem individuellen Risikoprofil entsprechend gewählt werden. Auch eine manuell gesetzte Verkaufsorder kann Verlustrisiken begrenzten.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

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