Hochgradige Bohrtreffer stärken die Basis!

Anzeige/Werbung – Im Auftrag von Fury Gold Mines Limited. SRC swiss resource capital AG unterhält mit Fury Gold Mines Limited einen entgeltlichen, erfolgsunabhängigen IR-Beratervertrag. Verfasser: freier Journalist. Erstveröffentlichung: 04.11.2026, 5:30 Uhr Berlin/Zürich.

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Fury Gold Mines Limited (WKN: A2QFEP) meldet neue Ergebnisse aus seinem zu 100 Prozent eigenen Goldprojekt Eau Claire in der Region Eeyou Istchee James Bay im Norden der kanadischen Provinz Québec. Am 3. November folgten zudem erste Ergebnisse aus dem Goldprojekt Committee Bay in Nunavut.

Die Pressemitteilung vom 26. Oktober 2026 zeigt, dass das Unternehmen im bestehenden Ressourcengebiet weitere hochgradige Goldabschnitte nachweisen konnte. Herausragend ist Bohrloch 26EC-131 mit 14,95 Gramm Gold je Tonne (g/t) über 4,25 Meter.

Die Bedeutung der Bohrungen reicht über einzelne spektakuläre Gehalte hinaus. Fury verfolgt mit der laufenden Phase 2-Kampagne das Ziel, bislang nur als „vermutet“ eingestufte Goldressourcen geologisch besser abzusichern und nach Möglichkeit in die höherwertige Kategorie „angezeigt“ zu überführen. Laut CEO Tim Clark soll diese Aufwertung in die für 2027 geplante Vormachbarkeitsstudie (Pre-Feasibility Study / PFS) einfließen.

Der neue Haupttreffer stützt die Kontinuität der Goldzone

Das wichtigste Ergebnis stammt derzeit aus Bohrloch 26EC-131. Dort wurden wie bereits erwähnt 14,95 g/t Gold über 4,25 Meter wahre Mächtigkeit ermittelt. Rund 60 Meter abwärts entlang des Einfallens hatte das historische Bohrloch ER15-572 bereits 6,18 g/t Gold über 5,05 Meter geliefert. Die neue Bohrung liegt entsprechend rund 60 Meter up-dip, also höher in der geologischen Struktur. Für die Modellierung liefert die räumliche Beziehung einen zusätzlichen Datenpunkt, der nach Unternehmensinterpretation die Kontinuität der mineralisierten Zone stützt.

Weitere ausgewählte Ergebnisse ergänzen das Bild. 26EC-130 ergab 13,15 g/t über 1,50 Meter, 26EC-132 lieferte 6,81 g/t über 1,39 Meter, und in 26EC-122 wurden 7,03 g/t über 1,50 Meter gemessen. Nach Unternehmensangaben beziehen sich die veröffentlichten Intervalllängen ausdrücklich auf wahre Mächtigkeiten – ein wesentlicher Unterschied zu vielen Explorationsmeldungen, in denen lediglich Bohrkernlängen angegeben werden.

Quelle: Fury Gold Mines Limited

Alle jetzt gemeldeten Löcher wurden in Bereichen niedergebracht, die in der bisherigen Ressourcenschätzung als abgeleitet klassifiziert sind. Die Ergebnisse sollen daher in erster Linie die Sicherheit des geologischen Modells erhöhen.

21.857 Meter gebohrt: Die Phase 2 ist weit fortgeschritten

Die zweite Phase des Programms umfasst insgesamt ungefähr 25.000 Meter Diamantbohrungen. Zum Stichtag der Mitteilung waren bereits 46 Bohrlöcher mit zusammen 21.857 Metern abgeschlossen. Darunter befanden sich fünf aufgegebene Bohrlöcher. Weitere drei Löcher waren in Bearbeitung. Analysedaten lagen bis dahin für 26 Bohrlöcher mit zusammen 13.374 Metern vor.

Quelle: Fury Gold Mines Limited

Die Kampagne ist stärker auf „Infill“-Bohrungen und Ressourcenvertrauen ausgerichtet als auf die bloße Entdeckung eines neuen Goldvorkommens. „Infill“-Bohrungen verdichten das Rasterinnerhalb bekannter Mineralisierung. Sie können für die spätere technische Bewertung besonders wertvoll sein, selbst wenn sie weniger Aufmerksamkeit erzeugen als ein spektakulärer Fund weit außerhalb des bisherigen Modells.

Die geplante PFS 2027 ist der nächste Entwicklungsschritt

Fury Gold Mines Limited (WKN: A2QFEP) hat nach Unternehmensangaben bereits im Juni 2026 externe Fachfirmen mit Arbeiten an der für 2027 angestrebten Pre-Feasibility Study (PFS) beauftragt. Die ausstehenden Phase 2-Analysen sollen in eine aktualisierte Ressourcenschätzung einfließen.

Für Eau Claire ist dieser Schritt besonders relevant, weil das Projekt bereits über eine Preliminary Economic Assessment (PEA), eine vorläufige Wirtschaftlichkeitsbewertung vom 2. September 2025, verfügt. Die PEA berücksichtigt auch abgeleitete Ressourcen ihre modellierten Kennzahlen sindan damalige Ressourcen, Kostenannahmen und Metallpreise gebunden und stellen keine Mineralreserven dar.

Bis zur PFS müssen die ausstehenden Laborergebnisse verarbeitet, das geologische Modell aktualisiert und die technischen Annahmen weiter geprüft werden. Darüber hinaus sind Umweltstudien, Abstimmungen mit lokalen und indigenen Gemeinschaften sowie die weitere Projektfinanzierung erforderlich.

Committee Bay: Alle fünf Infill-Bohrungen treffen die Scherzone

Am 3. November 2026 legte Fury die ersten Analyseergebnisse des Bohrprogramms 2026 auf dem Goldprojekt Committee Bay in der Region Kitikmeot in Nunavut vor. Im Zentrum liegt die Lagerstätte Three Bluffs. Ihre Ressource umfasst laut technischem Bericht nach NI 43-101 vom 11. September 2023 2,1 Millionen Tonnen mit 7,85 g/t Gold (524.000 Unzen) angezeigt sowie 2,9 Millionen Tonnen mit 7,64 g/t Gold (720.000 Unzen) vermutet.

Quelle: Fury Gold Mines Limited

Das Programm 2026 umfasste 11 Diamantbohrlöcher mit 4.219 Metern, darunter fünf Infill-Bohrungen innerhalb der bestehenden Ressource von Three Bluffs. Alle fünf durchteuften laut Unternehmen die Three-Bluffs-Scherzone mit wahren Mächtigkeiten zwischen 17 und 99 Metern. Herausragend ist Bohrloch 26TB158 mit 3,88 g/t Gold über 17,82 Meter wahre Mächtigkeit, darin ein hochgradiger Kern von 18,78 g/t Gold über 3,30 Meter.

Unmittelbar darunter folgten in 26TB158 weitere 0,39 g/t Gold über 38,97 Meter. Bohrloch 26TB161 lieferte 0,77 g/t Gold über 98,60 Meter, einschließlich 65,60 g/t Gold über 0,56 Meter; nach Unternehmensangaben ist das der bislang breiteste mineralisierte Abschnitt bei Three Bluffs. 26TB160 ergab 0,92 g/t Gold über 31,45 Meter sowie 0,99 g/t Gold über 28,83 Meter, 26TB163 0,72 g/t Gold über 36,58 Meter.

Quelle: Fury Gold Mines Limited

Die breiten Abschnitte beruhen auf einem Mindestgehalt von 0,25 g/t Gold, die Teilabschnitte auf 2,0 g/t. Sie sind daher nicht direkt mit dem Ressourcengehalt von 7,64 bis 7,85 g/t vergleichbar. Für fünf weitere Bohrlöcher stehen die Analysen noch aus, darunter zwei Erweiterungsbohrungen. Alle Ergebnisse sollen laut Fury in eine aktualisierte Ressourcenschätzung für Committee Bayeinfließen; einen Termin nennt das Unternehmen nicht.

Fazit: Fury Gold Mines vor Ressourcen- und PFS-Meilensteinen

Fury Gold Mines Limited (WKN: A2QFEP) hat mit den neuen Bohrungen nach Unternehmensangaben bei Eau Claire die Kontinuität einer bekannten Goldzone bestätigt; bei Three Bluffs trafen alle fünf Infill-Bohrungen die mineralisierte Scherzone. Für 20 der 46 abgeschlossenen Löcher bei Eau Claire und für fünf Löcher bei Committee Bay stehen die Analysen noch aus. Ob daraus robustere Ressourcen und schließlich ein überzeugendes Minenkonzept entstehen, müssen die ausstehenden Analysen und die technischen Arbeiten zeigen. Gelingt es Fury, einen relevanten Teil der vermuteten Ressourcen in angezeigte zu überführen, könnte dies die geplante PFS 2027 für Eau Claire unterstützen; bei Committee Bay ist die aktualisierte Ressourcenschätzung der nächste Schritt.

Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz,

Ihr Marc Ollinger

Swiss Resource Capital AG

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Quellen: Fury, PEA Eau Claire, 02.09.2025 · Fury, PFS-Auftrag, 09.06.2026 · Fury, Bohrergebnisse Eau Claire, 26.10.2026 · Fury, Ressource Three Bluffs (NI 43-101), 11.09.2023 · Fury, Bohrergebnisse Committee Bay, 03.11.2026

Transparenz und Interessenkonflikte

Ersteller und Herausgeber: SRC swiss resource capital AG, Poststrasse 1, 9100 Herisau, Schweiz. Verfasser: freier Journalist. Verantwortlich im Sinne des § 18 Abs. 2 MStV: Marc Ollinger, CEO der Swiss Resource Capital AG, Poststrasse 1, 9100 Herisau, Schweiz. Fertigstellung: 03.11.2026, 14:20 Uhr Berlin/Zürich. Erstveröffentlichung: 04.11.2026, 05:30 Uhr Berlin/Zürich. Emittent: Fury Gold Mines Limited (TSX und NYSE American: FURY; ISIN: CA36117T1003; WKN: A2QFEP). Dieser Beitrag wird im Auftrag von Fury Gold Mines Limited veröffentlicht. Fury Gold Mines Limited vergütet die SRC swiss resource capital AG im Rahmen eines entgeltlichen, erfolgsunabhängigen IR-Beratervertrags; der Beitrag erscheint im Rahmen dieses Vertrags. Der Verfasser wird für diesen Beitrag von der SRC swiss resource capital AG vergütet. Diese Vergütungen begründen Interessenkonflikte und ein wirtschaftliches Interesse an positiver Darstellung. Stand 03.11.2026: Weder der Verfasser noch die SRC swiss resource capital AG oder mit ihr verbundene Unternehmen halten Aktien, Optionen, Warrants, Zertifikate, Derivate oder sonstige Long-/Short-Positionen in Wertpapieren des Emittenten. Künftige Käufe oder Verkäufe sind möglich. Der Emittent ist nicht mit 5 % oder mehr an der SRC swiss resource capital AG beteiligt. Der Emittent hat den Beitrag vor Veröffentlichung nicht erhalten.

Methodik und Risiken

Redaktionsstand: 03.11.2026. Grundlage sind die verlinkten Unternehmensmeldungen; Unternehmensangaben sind nicht unabhängig geprüft. Tatsachenangaben sind von Einschätzungen getrennt; Einschätzungen und Ziele sind als solche bzw. als Unternehmensangaben gekennzeichnet. Intro-Bild, Logo und Grafiken: Fury Gold Mines Limited; Video-Standbild: Commodity-TV. Keine eigene Prüfung von Bohrkernen, Laborzertifikaten, Ressourcenmodellen, Metallurgie, Kosten oder Wirtschaftlichkeit und keine Unternehmensbewertung. Die genannten Bohrintervalle sind laut Originalmeldungen wahre Mächtigkeiten. Eau Claire: Berechnung mit mindestens 2 g/t × m, mindestens 1 g/t Gold und höchstens 2 m zusammenhängender Verdünnung; Analysen durch ALS Chemex. Committee Bay: Abschnitte mit mindestens 0,25 g/t × m, mindestens 0,25 g/t Gold und höchstens 6 m Verdünnung, Teilabschnitte mit mindestens 5 g/t × m, mindestens 2,00 g/t Gold und höchstens 2,5 m Verdünnung; Analysen durch ALS (Yellowknife und Vancouver). Vermutete (Inferred) Ressourcen sind geologisch unsicherer als angezeigte (Indicated); keine der beiden Kategorien ist eine Mineralreserve. Die Ressource Three Bluffs stammt aus einem technischen Bericht vom 11.09.2023 und wird laut Unternehmen aktualisiert. Die PEA vom September 2025 ist eine vorläufige Bewertung, die auch vermutete Ressourcen berücksichtigt; die für 2027 geplante PFS ist weder abgeschlossen noch eine Genehmigung, Finanzierungszusage oder Investitionsentscheidung. Soweit Angaben aus technischen Berichten nach NI 43-101 stammen, sind deren Definitionen, Annahmen und Risikohinweise maßgeblich. QP der Meldungen vom 26.10.2026 und 03.11.2026: Valérie Doyon, P.Geo., Vice President Geology der Fury Gold Mines Limited, nicht unabhängig. Daraus folgt keine Freigabe dieses Artikels. Geologische Kontinuität, Probenqualität, Metallurgie, Geotechnik, Verwässerung, Infrastruktur und Logistik in abgelegenen arktischen Regionen, Finanzierung und Kapitalverwässerung, Genehmigungen, Umweltanforderungen, Beziehungen zu indigenen Gemeinschaften, Goldpreis und Wechselkurse können Ergebnisse wesentlich verändern. Der Aktienkurs kann stark schwanken; ein Totalverlust ist möglich. Keine routinemäßige Aktualisierung vorgesehen; gesetzliche Pflichten bleiben unberührt.

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