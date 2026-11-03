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    Milliarden-Schock für Banken: Auch VW und Mercedes mittendrin

    12 Mio. Autokredite betroffen

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    Ein milliardenschwerer Autokredit-Skandal erschüttert Großbritannien. Banken drohen Kosten von 9,1 Milliarden Pfund. Die Finanzaufsicht erhöht den Druck.

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    12 Mio. Autokredite betroffen - Milliarden-Schock für Banken: Auch VW und Mercedes mittendrin
    Foto: SOPA Images - Sipa USA

    Großbritannien kämpft mit einem der größten Finanzskandale der vergangenen Jahre. Die britische Finanzaufsicht FCA erhöht den Druck auf Banken und Autofinanzierer, nachdem Millionen Kunden bei der Finanzierung ihrer Fahrzeuge möglicherweise benachteiligt wurden. Wie Reuters berichtet, warnt die Behörde die Kreditgeber ausdrücklich davor, betroffene Autofahrer mit zu niedrigen Entschädigungsangeboten abzuspeisen. Insgesamt drohen der Branche Kosten von rund 9,1 Milliarden Pfund, umgerechnet etwa 12,2 Milliarden US-Dollar.

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    Im Mittelpunkt stehen Autokredite aus den Jahren 2007 bis 2024. Banken und Finanzierungsgesellschaften hatten Kunden teilweise nicht ausreichend über Provisionen und finanzielle Vereinbarungen mit Autohändlern informiert. Bestimmte Provisionsmodelle boten Händlern sogar Anreize, höhere Kreditzinsen zu vereinbaren. Nach Schätzungen der FCA kommen rund 12,1 Millionen Finanzierungsverträge für eine Entschädigung infrage.

    Finanzaufsicht macht klare Ansage

    Die FCA verlangt, dass freiwillige Vergleichsangebote mindestens der maximalen Entschädigung entsprechen, die Kunden nach den Regeln des staatlich beaufsichtigten Programms erhalten könnten. Zudem müssen Kreditgeber bestimmte Mindestanforderungen bei ihren Angebotsschreiben erfüllen. Damit soll verhindert werden, dass Verbraucher während des laufenden Rechtsstreits auf mögliche Ansprüche verzichten, ohne eine angemessene Gegenleistung zu erhalten.

    Das Entschädigungsprogramm wurde bereits Ende März beschlossen, im Juli jedoch teilweise ausgesetzt. Drei Finanzierungsgesellschaften, Volkswagen Financial Services, Mercedes-Benz Financial Services und Crédit Agricole Auto Finance, sowie die Verbraucherorganisation Consumer Voice fechten die Regelungen gerichtlich an. Die Verhandlung ist inzwischen für den Zeitraum vom 16. Februar bis zum 3. März 2027 angesetzt. Bis zum Abschluss des Rechtsstreits müssen die Kreditgeber nach den ausgesetzten Regeln keine Entschädigungen berechnen oder auszahlen.

    Lloyds und Close Brothers im Fokus

    Besonders stark betroffen ist die britische Großbank Lloyds Banking Group. Sie hat bereits Rückstellungen von insgesamt 1,95 Milliarden Pfund für den Autofinanzierungsskandal gebildet. Bei der Vorlage ihrer jüngsten Quartalszahlen Ende Oktober verzichtete Lloyds auf zusätzliche Belastungen. Die Bank betonte jedoch, dass der Ausgang der Gerichtsverfahren die tatsächlichen Kosten noch verändern könnte.

    Auch der Finanzdienstleister Close Brothers steht unter Druck. Das Unternehmen bezifferte seine Rückstellungen zum Ende Juli auf rund 318,5 Millionen Pfund. Sollte der Entschädigungsplan vollständig umgesetzt werden, könnten die finanziellen Belastungen für die gesamte Branche erheblich bleiben. Nach Berechnungen der FCA entfallen von den insgesamt 9,1 Milliarden Pfund rund 7,5 Milliarden auf direkte Entschädigungszahlungen. Weitere 1,6 Milliarden Pfund sind für die Abwicklung vorgesehen. Im Durchschnitt könnten berechtigte Kunden etwa 829 Pfund erhalten.

    Für Bankaktionäre bleibt vor allem die rechtliche Unsicherheit ein Risiko. Sollte das Gericht den Entschädigungsplan aufheben, müssten Finanzierer möglicherweise auf andere, teurere Verfahren zur Bearbeitung der Beschwerden zurückgreifen. Die FCA schätzt, dass die Kosten ohne ein einheitliches Programm um mehr als sechs Milliarden Pfund höher ausfallen könnten.

    Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

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