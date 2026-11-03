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    Teamviewer mit Kurseinbruch wegen gekappter Umsatzprognose

    AKTIE IM FOKUS

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    Für Sie zusammengefasst
    • Teamviewer-Aktie fällt nach schwachem Ausblick
    • 2026 rechnet Teamviewer mit leicht sinkendem Umsatz
    • Verzögerte Großkundenverträge bremsen das Geschäft
    AKTIE IM FOKUS - Teamviewer mit Kurseinbruch wegen gekappter Umsatzprognose
    Foto: Stefan Puchner - dpa

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Das SDax-Unternehmen Teamviewer hat am Dienstag seine Anleger einmal mehr herb enttäuscht. Der Kurs des Fernwartungssoftware-Anbieters brach um ein Viertel ein, weil 2026 jetzt anders als bisher kein Umsatzwachstum mehr erwartet wird. Zeitweise stand der Kurs mit 5,35 Euro auf dem tiefsten Stand seit Juli. Zuletzt wurden dann 5,40 Euro für die Aktien bezahlt. Die Jahresbilanz ist durch den Kurseinbruch wieder klar negativ geworden.

    Teamviewer rechnet wegen verzögerter Vertragsabschlüsse bei Großkunden und wegen wirtschaftlicher Unsicherheiten in diesem Jahr nicht mehr mit einem Umsatzwachstum. Der Erlös dürfte währungsbereinigt gegenüber dem Pro-Forma-Wert des Vorjahres um ein bis zwei Prozent sinken, hieß es. Bisher war ein Abschneiden mindestens auf Vorjahresniveau bis zu einem Wachstum von 3 Prozent anvisiert worden.

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    Laut DZ-Bank-Experte Armin Kremser verhinderten überraschend deutliche Kundenabwanderungen im Enterprise-Bereich ein besseres Abschneiden./tih/mis

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur TeamViewer Aktie

    Die TeamViewer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -24,49 % und einem Kurs von 5,38 auf Tradegate BSX (03. November 2026, 10:53 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der TeamViewer Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 6,1667EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 5,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 7,0000EUR was eine Bandbreite von -6,02 %/+31,58 % bedeutet.





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    Community Beiträge zu TeamViewer - A2YN90 - DE000A2YN900

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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den Kursrutsch nach der gesenkten Umsatzprognose: Statt 0 bis 3 % Wachstum werden 1 bis 2 % Rückgang diskutiert. Einige halten die Reaktion angesichts bestätigter EBITDA-Prognose und steigenden Überschusses für überzogen, andere erwarten weitere Kursverluste. Im Fokus stehen zudem verschobene Enterprise-Verträge, 13 % Wachstum im Enterprise-Geschäft und die offene Frage der Monetarisierung von KI-Angeboten.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber TeamViewer eingestellt.

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    dpa-AFX
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