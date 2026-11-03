Teamviewer mit Kurseinbruch wegen gekappter Umsatzprognose
AKTIE IM FOKUS
- Teamviewer-Aktie fällt nach schwachem Ausblick
- 2026 rechnet Teamviewer mit leicht sinkendem Umsatz
- Verzögerte Großkundenverträge bremsen das Geschäft
FRANKFURT (dpa-AFX) - Das SDax-Unternehmen Teamviewer hat am Dienstag seine Anleger einmal mehr herb enttäuscht. Der Kurs des Fernwartungssoftware-Anbieters brach um ein Viertel ein, weil 2026 jetzt anders als bisher kein Umsatzwachstum mehr erwartet wird. Zeitweise stand der Kurs mit 5,35 Euro auf dem tiefsten Stand seit Juli. Zuletzt wurden dann 5,40 Euro für die Aktien bezahlt. Die Jahresbilanz ist durch den Kurseinbruch wieder klar negativ geworden.
Teamviewer rechnet wegen verzögerter Vertragsabschlüsse bei Großkunden und wegen wirtschaftlicher Unsicherheiten in diesem Jahr nicht mehr mit einem Umsatzwachstum. Der Erlös dürfte währungsbereinigt gegenüber dem Pro-Forma-Wert des Vorjahres um ein bis zwei Prozent sinken, hieß es. Bisher war ein Abschneiden mindestens auf Vorjahresniveau bis zu einem Wachstum von 3 Prozent anvisiert worden.
Laut DZ-Bank-Experte Armin Kremser verhinderten überraschend deutliche Kundenabwanderungen im Enterprise-Bereich ein besseres Abschneiden./tih/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur TeamViewer Aktie
Die TeamViewer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -24,49 % und einem Kurs von 5,38 auf Tradegate BSX (03. November 2026, 10:53 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der TeamViewer Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 6,1667EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 5,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 7,0000EUR was eine Bandbreite von -6,02 %/+31,58 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu TeamViewer - A2YN90 - DE000A2YN900
Das denkt die wallstreetONLINE Community über TeamViewer. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber TeamViewer eingestellt.
Man sieht, der Kauf von 1E war eine Überlebensaktion. Das allgemeine Geschäft ist langsam aber stetig rückläufig und 1E schafft zwar ansich Wachstum, ist aber im Gesamtumsatz nach wie vor vernachlässigbar. Erneut wird Wachstum versprochen, aber nicht gehalten.
Mit Blick auf die in Kürze anstehenden Q3 Zahlen gibt es hier glaube ich sehr unterschiedliche Erwartungen. Nachfolgend mal eine Übersicht der Entwicklung zu Umsatz- und ARR-Wachstum in den letzten 6 Quartalen, jeweils währungsbereinigt:
Q1 2025 190,3 Mio. EUR (+7 %) ~723 Mio. EUR (+7 %)
Q2 2025 191,0 Mio. EUR (+6 %) 759,1 Mio. EUR (+4 %)
Q3 2025 192,0 Mio. EUR (+4 %) 756,8 Mio. EUR (+4 %)
Q4 2025 194,6 Mio. EUR (+2 %) 762,0 Mio. EUR (+2 %)
Q1 2026 183,2 Mio. EUR (-0,4 %) 737,3 Mio. EUR (+0,2 %)
Q2 2026 182,7 Mio. EUR (-1,4 %) 736,8 Mio. EUR (-0,1 %)