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    ATOSS Software gibt 5,14 % nach und verliert stärker als der TecDAX

    Im Blickpunkt

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    Die Aktie von ATOSS Software verliert 5,14 % und notiert bei 88,60 Euro.

    Im Blickpunkt - ATOSS Software gibt 5,14 % nach und verliert stärker als der TecDAX
    Foto: ATOSS Software AG

    Ein konkreter Auslöser für den Kursrückgang bei ATOSS Software ist nicht erkennbar. Zum schwachen europäischen Börsenstart gibt der TecDAX um 1,79 % nach. Die Wettbewerber zeigen ein gemischtes Bild: SAP und Workday verlieren ebenfalls, während Automatic Data Processing zulegt.

    ATOSS Software Aktienkurs: Kursentwicklung und Performance vom 03.11.2026

    Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die ATOSS Software-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +8,48 % zu Buche.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die ATOSS Software Aktie damit um -3,05 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +10,43 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -19,49 % verloren.

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    Informationen zur ATOSS Software Aktie

    ATOSS Software ist Spezialist für Workforce-Management-Software (Einsatzplanung, Zeitwirtschaft, Self-Service) für mittelständische und große Unternehmen. Starke Position im DACH-Raum, wachsende internationale Präsenz. Wichtige Wettbewerber: SAP, UKG, Workday, SD Worx. USP: Fokussierung auf Workforce Management, hohe Integrationsfähigkeit, starke Branchenexpertise und regulierungsnahe Lösungen.

    Es gibt 16 Mio. ATOSS Software Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,41 Mrd. € wert.

    Börsenstart Europa - 03.11. - TecDAX schwach -1,79 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein negatives Bild.

    Die Aktie von ATOSS Software erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von -3,08 %. Über 5 Jahre lag sie bei -1,28 %, über 10 Jahre bei 20,84 %.

    So schlagen sich die Wettbewerber von ATOSS Software

    Automatic Data Processing, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,10 %. SAP notiert im Minus, mit -1,96 %. Workday (A) notiert im Minus, mit -1,46 %.

    ATOSS Software Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -3,05 %
    1 Monat +10,43 %
    3 Monate +8,48 %
    1 Jahr -20,19 %
    Stand: 03.11.2026, 10:59 Uhr

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    Ob die ATOSS Software Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur ATOSS Software Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

    Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.


    ATOSS Software

    -5,03 %
    -6,32 %
    +6,71 %
    +4,83 %
    -22,88 %
    -12,75 %
    -10,64 %
    +534,47 %
    +885,56 %
    ISIN:DE0005104400WKN:510440
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