Deutsche Lufthansa steigt um 3,35 % trotz stärkerer Kerosinbelastung

Der heutige Tag bringt etwas Erleichterung für Deutsche Lufthansa-Aktionäre, die in den vergangenen drei Monaten Verluste von -16,41 % hinnehmen mussten.

Teures Kerosin belastet die Gewinnpläne der Lufthansa 2026 stärker, obwohl der Konzern im dritten Quartal mehr verdient als ein Jahr zuvor. Die Aktie steigt dennoch; ein konkreter Auslöser für den Kursgewinn ist nicht erkennbar. Bei der Tochter Eurowings fällt die geplante Kurzarbeit im Winter voraussichtlich aus, nachdem die Bundesagentur für Arbeit die Voraussetzungen als nicht vollständig erfüllt einstuft.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +7,71 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +1,07 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -8,02 % verloren.

Die Konkurrenz im Blick: Kursentwicklung der wichtigsten Wettbewerber

Airbus, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,09 %. easyJet notiert im Plus, mit +1,17 %. Flutter Entertainment notiert im Minus, mit -1,60 %.

Informationen zur Deutsche Lufthansa Aktie

Die Deutsche Lufthansa ist eine der größten Netzwerk-Airlines Europas mit Fokus auf Passagier- und Frachtbeförderung, Wartung (Lufthansa Technik) und Catering. Kernprodukte sind Linienflüge, Premium-Services und MRO-Leistungen. Starke Stellung in Europa und im Star-Alliance-Verbund. Wichtige Konkurrenten: Air France-KLM, IAG, Ryanair, EasyJet, Emirates. USP: dichtes Hub-Netz, Premium-Marke, Technik-Know-how.

Es gibt 1 Mrd. Deutsche Lufthansa Aktien. Damit ist das Unternehmen 9,24 Mrd. € wert.

Die Aktie von Deutsche Lufthansa erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 1,31 %. Über 5 Jahre lag sie bei 4,45 %, über 10 Jahre bei -1,21 %.

Die Beschäftigten der Lufthansa -Tochter Eurowings werden im Winter voraussichtlich doch nicht in die Kurzarbeit geschickt. Eine intensive Prüfung durch die Bundesagentur für Arbeit habe ergeben, dass die Voraussetzungen nicht im vollen Umfang …

Das teure Kerosin zehrt trotz eines lukrativen Sommers noch stärker an den Gewinnplänen der Lufthansa . Während der Luftverkehrskonzern im dritten Quartal mehr verdiente als ein Jahr zuvor, dämpfte der Vorstand um Lufthansa-Chef Carsten Spohr am …

Nach dem robusten Wochenstart lässt der Dax am Dienstag unter dem Eindruck der Tech-Schwäche in den USA und einer erneuten militärischen Eskalation im Iran wieder Federn. Im frühen Handel verlor der deutsche Leitindex 1,1 Prozent auf 25.700 Punkte. …

Deutsche Lufthansa Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +7,71 % 1 Monat +1,07 % 3 Monate -16,41 % 1 Jahr +2,66 %

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Stand: 03.11.2026, 10:59 Uhr

Ob die Deutsche Lufthansa Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Deutsche Lufthansa Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.