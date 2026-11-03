Kursverluste - Gestiegene Ölpreise belasten

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen sind am Dienstag angesichts gestiegener Rohölpreise gefallen. Der richtungsweisende Euro-Bund-Future fiel um 0,13 Prozent auf 122,5 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe stieg im Gegenzug auf 3,31 Prozent.

Deutlich gestiegenen Rohölpreise erhöhten die Inflationserwartungen und belasteten die Anleihekurse. Nach übereinstimmenden Medienberichten haben die USA Ziele auf der iranischen Insel Gheschm in der Straße von Hormus angegriffen, was die Ölpreise nach oben trieb. Nur Stunden zuvor hatte US-Präsident Donald Trump gesagt, dass viele davon ausgehen, der Krieg mit dem Iran gehe zu Ende. Der Iran wolle unbedingt eine Vereinbarung, behauptete Trump.