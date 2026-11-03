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    US-Navy-Deal mit Langzeitwirkung: Was GE Aerospace jetzt stärkt

    Neuer Militärdeal

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    GE Aerospace erhält einen neuen Auftrag der US Navy. Acht Gasturbinen sollen zwei neue Zerstörer antreiben. Das steckt hinter der langjährigen Partnerschaft.

    Neuer Militärdeal - US-Navy-Deal mit Langzeitwirkung: Was GE Aerospace jetzt stärkt
    Foto: Jonathan Brady - PA Wire/dpa

    GE Aerospace hat einen weiteren Auftrag der US Navy erhalten. Der Triebwerkshersteller soll acht Gasturbinen für zwei neue Lenkwaffenzerstörer der Arleigh-Burke-Klasse liefern. Die Schiffe gehören zur neuesten Flight-III-Generation und tragen die Namen USS Ray Mabus und USS Robert R. Ingram.

    US Navy setzt weiter auf GE Aerospace

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    Jeder der beiden Zerstörer wird von vier LM2500-Marinegasturbinen angetrieben. Die Triebwerke liefern die Antriebsleistung für die Kriegsschiffe und kommen bereits seit Jahrzehnten in der US-Flotte zum Einsatz.

    Nach Angaben von GE Aerospace sind derzeit 75 aktive Zerstörer der Arleigh-Burke-Klasse mit den Turbinen des Unternehmens ausgestattet. Insgesamt hat die US Navy bereits mehr als 700 LM2500-Gasturbinen übernommen. GE Aerospace bleibt damit der zentrale Antriebspartner des erfolgreichen amerikanischen Zerstörerprogramms. Die Nachfrage nach den Schiffen reicht laut Unternehmen bis ins Jahr 2056.

    "Diese Aufträge spiegeln die Stärke unserer langjährigen Partnerschaft mit der US-Marine und das Vertrauen wider, das diese in die LM2500-Plattform setzt", sagte Asha Belarski, Vizepräsidentin und Geschäftsführerin der Marinesparte von GE Aerospace. Das Unternehmen investiere gezielt in Mitarbeiter und Produktionskapazitäten, damit die Zerstörer auch künftig auf zuverlässige Antriebssysteme zurückgreifen könnten.

    Mehr als 55 Jahre Erfahrung mit Marineantrieben

    Die LM2500-Triebwerksfamilie ist seit 1969 bei der US Navy im Einsatz. GE Aerospace hat die Technologie seitdem kontinuierlich weiterentwickelt. Verbesserungen aus dem industriellen und kommerziellen Einsatz fließen dabei auch in die militärischen Varianten ein.

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    Nach Unternehmensangaben erreichen die Marinegasturbinen inzwischen eine Zuverlässigkeit von 99 Prozent. Weltweit sind Tausende dieser Triebwerke bei verschiedenen Marinen im Einsatz. Die Technologie gilt als eines der meistgenutzten Antriebssysteme für Kriegsschiffe.

    GE Aerospace zählt zu den weltweit führenden Herstellern von Flugzeugtriebwerken und Antriebssystemen. Das Unternehmen verfügt nach eigenen Angaben über rund 50.000 Triebwerke für Verkehrsflugzeuge und weitere 30.000 für Militärflugzeuge.

    Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

    Die GE Aerospace Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,14 % und einem Kurs von 281,8EUR auf Tradegate BSX (03. November 2026, 11:02 Uhr) gehandelt.

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    Verfasst vonRedakteurSaskia Reh
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