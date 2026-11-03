Schaeffler: Massenentlassungen und Werksschließungen – Aktie auf Talfahrt

Die Schaeffler-Aktie verlor im Frankfurter Handel am Dienstagvormittag bis zu drei Prozent. Damit summiert sich das Minus seit Jahresbeginn auf fast 30 Prozent.

Der nächste Einschnitt bei Schaeffler: Wie Bloomberg berichtet, will der VW-Zulieferer europaweit 3.460 Stellen abbauen. Rund drei Viertel davon entfallen auf Deutschland. Vier Standorte hierzulande und ein weiterer in Belgien sollen geschlossen werden.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der Konzern leidet unter der deutlich schwächeren Nachfrage nach Verbrennungsmotoren und dem verzögerten Hochlauf der Elektromobilität. Hinzu kommt der wachsende Konkurrenzdruck aus China. Laut Konzernchef Klaus Rosenfeld hat sich die Lage der deutschen Autoindustrie seit dem letzten Umbauprogramm im Jahr 2024 erheblich verschlechtert. Die Produktionsmengen sinken stärker als erwartet.

Besonders Deutschland gerät ins Visier: Laut Unternehmensangaben liegen die Kosten je Beschäftigten hier rund zweieinhalbmal so hoch wie andernorts in Europa. Mit dem neuen Maßnahmenpaket will Schaeffler ab 2030 jährlich etwa 300 Millionen Euro einsparen. Dafür rechnet der Konzern mit einmaligen Aufwendungen von rund 480 Millionen Euro.

Brisant ist der Zeitpunkt, denn erst vor wenigen Wochen hatte Schaeffler das vorherige Sparprogramm vorzeitig abgeschlossen. Dieses sah den Abbau von 4.700 Stellen in Europa und jährliche Einsparungen von rund 290 Millionen Euro bis 2029 vor. IG Metall und Konzernbetriebsrat kritisieren, dass die wiederholten Kürzungen die industrielle Basis in Deutschland schwächen.

Auch die Konzernspitze soll verzichten. Die Topmanager geben zehn Prozent ihres Grundgehalts ab. Zudem sollen zwei Führungsebenen entfallen. Parallel dazu sucht Schaeffler nach Wachstum außerhalb des Autogeschäfts und baut seine Aktivitäten in den Bereichen Komponenten für humanoide Roboter und Rüstung aus.

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Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion