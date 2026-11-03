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    Halbleiter eigener Geschäftsbereich

    Bosch baut weiter um

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    Für Sie zusammengefasst
    • Bosch führt Halbleiter ab 2028 als eigenen Bereich
    • Bis 2030 peilt Bosch fünf Milliarden Euro Umsatz an
    • Bosch Mobility wird bis Ende 2027 eigenständige Tochter
    Bosch baut weiter um - Halbleiter eigener Geschäftsbereich
    Foto: Siarhei - 356130783

    GERLINGEN (dpa-AFX) - Der Technologiekonzern Bosch arbeitet weiter an der Neuordnung der eigenen Strukturen. Das Halbleitergeschäft werde zum Jahresbeginn 2028 mit einem neuen Geschäftsbereich (Semiconductors) auf eigene Beine gestellt, teilte das Unternehmen aus Gerlingen bei Stuttgart mit. Die Zuordnung zum Unternehmensbereich Mobility bleibe bestehen. Aktuell gehört das Halbleitergeschäft zum Geschäftsbereich Mobility Electronics, das auch Bosch-interne Geschäfte mit elektronischen Steuergeräten und Leistungselektronik umfasst.

    Bosch passe mit der Neuaufstellung die Organisation und Prozesse "noch besser auf die speziellen und sehr dynamischen Kunden- und Marktanforderungen der Halbleiterindustrie an", hieß es laut Mitteilung. Am Wachstum der Halbleiterindustrie wolle Bosch partizipieren. Bis 2030 plane Bosch einen jährlichen Umsatz mit Halbleitern von fünf Milliarden Euro. Entsprechend nehme man sich jährlich ein prozentuales Wachstum im niedrigen zweistelligen Bereich vor, sagte Erik Rein, der bei Bosch für das Halbleitergeschäft verantwortlich ist, auf Nachfrage.

    Zur Einordnung: 2025 machte Bosch insgesamt einen Umsatz in Höhe von 91 Milliarden Euro. 61,4 Prozent entfielen dabei auf den mit Abstand größten Unternehmensbereich Mobility.

    Bosch ordnet Konzern neu

    Bosch hatte erst kürzlich einen größeren Konzernumbau bekanntgegeben. Unter anderem die kriselnde Mobilitätssparte wird in eine neue Tochtergesellschaft übergehen. Die Neuordnung soll bis Ende 2027 abgeschlossen werden. Bosch-Chef Christian Fischer sagte, Bosch Mobility könne als eigenständige Gesellschaft künftig schneller auf Marktveränderungen reagieren und sich noch konsequenter an neuen Kundenbedürfnissen ausrichten./rwi/DP/stk






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