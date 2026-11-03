IEA erwartet auch 2027 angespannte Lage auf dem Gasmarkt

PARIS (dpa-AFX) - Die angespannte Lage auf dem Weltmarkt für Erdgas könnte nach Einschätzung der Internationalen Energieagentur (IEA) bis weit ins nächste Jahr hinein anhalten. Die Experten der IEA gehen davon aus, dass die europäischen Gasreserven im Verlauf des Winters auf ein "rekordtiefes Niveau" fallen werden. Dies geht aus einem Bericht des Interessenverbands von Industriestaaten hervor, der am Dienstag in Paris veröffentlicht wurde. Nach dem Winter werde die anschließende Wiederauffüllung der Gasspeicher für eine hohe Nachfrage sorgen, die auf eine wegen der Folgen des Iran-Kriegs weiter angespannte Marktlage treffen dürfte.

Simulationen der IEA zeigen, dass die Füllstände der Gasspeicher in der Europäischen Union bis Ende März auf unter 10 Prozent sinken könnten - ein Rekordtief. Dies gelte allerdings im Fall eines "Worst-Case"-Szenarios, bei dem es zu weiteren Störungen der Lieferungen von Flüssigerdgas (LNG) durch die strategisch wichtige Straße von Hormus kommt und das Winterwetter zudem ungewöhnlich kalt ist.