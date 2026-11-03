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    Merck verkauft US-Auftragsfertigung in die Schweiz

    ROUNDUP

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    Für Sie zusammengefasst
    • Lonza übernimmt fünf US-CDMO-Standorte von Merck
    • Rund 1.100 Beschäftigte wechseln nun zu Lonza
    • Abschluss des Verkaufs ist für Mitte 2027 geplant
    ROUNDUP - Merck verkauft US-Auftragsfertigung in die Schweiz
    Foto: Arne Dedert - DPA

    BASEL/DARMSTADT (dpa-AFX) - Der Darmstädter Merck-Konzern verkauft sein US-Geschäft mit der Auftragsentwicklung und -herstellung (CDMO) von Wirkstoffen in die Schweiz. Der Pharmahersteller Lonza übernimmt für einen mittleren dreistelligen Millionen-Eurobetrag fünf Standorte in den USA mit einer Belegschaft von rund 1.100 Menschen, wie Merck und Lonza mitteilten. Die Transaktion, die Mitte 2027 abgeschlossen sein soll, umfasst Standorte in Carlsbad (Kalifornien), Madison und Verona (Wisconsin), Indianapolis (Indiana) und St. Louis (Missouri).

    Die Merck-Aktie verlor am Dienstagmorgen zuletzt 1,4 Prozent. Seit Jahresbeginn hat sie aber noch gut ein Fünftel hinzugewonnen.

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    Die Auftragsentwicklung und -herstellung hilft Kunden dabei, Therapien von der Entwicklung bis zur Produktion voranzubringen. Auch nach Abschluss des Deals werde Merck weiterhin Pharma- und Biotechnologie-Kunden mit einem breiten Angebot aus Verbrauchsmaterialien, Technologien und Dienstleistungen unterstützen, betonte Merck.

    Merck baut unter seinem neuen Konzernchef Kai Beckmann, der das Dax -Unternehmen seit Mai führt, sein Portfolio um. "Die heutige Ankündigung ist ein weiterer wichtiger Schritt zur Umsetzung unserer mittel- bis langfristigen strategischen Agenda", sagte Beckmann. Merck wolle sich stärker auf innovationsgetriebene Geschäfte ausrichten.

    Lob für den Deal mit Lonza kam von Richard Vosser, Analyst bei der US-Bank JPMorgan : "Aus strategischer Sicht betrachten wir die Transaktion als logischen Schritt, da das Geschäft nicht über die erforderliche Größe verfügt und kapitalintensiv ist, was es der Merck KGaA ermöglichen wird, sich auf ihre Kerngeschäfte im Bereich Life Science zu konzentrieren."

    Im Juni hatte Merck die Übernahme des US-Unternehmens Bio-Techne, einem Anbieter von Analysetechnologien, für knapp zehn Milliarden Euro zur Stärkung seiner Laborsparte (Life Science) vereinbart. Kürzlich gaben die Darmstädter zudem die Übernahme der britischen Biotechfirma Silence Therapeutics für rund eine Milliarde Euro bekannt, um ihr Geschäft mit seltenen Krankheiten auszubauen.

    Lonza mit Hauptsitz in Basel beschäftigt rund 17.000 Menschen. "Durch die Integration des CDMO-Geschäfts von Merck in Lonza erhalten unsere Kunden Zugang zu einem breiteren Leistungsspektrum und zusätzlichen Produktionskapazitäten in den USA, einem für Lonza wichtigen Markt", sagte Unternehmenschef Wolfgang Wienand./tav/als/DP/tav

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Merck Aktie

    Die Merck Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,03 % und einem Kurs von 304,6 auf Tradegate BSX (03. November 2026, 11:13 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Merck Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Merck zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,9700 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 147,11EUR. Von den letzten 9 Analysten der Merck Aktie empfehlen 9 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 141,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 160,00EUR was eine Bandbreite von -4,60 %/+8,25 % bedeutet.





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