🎁 Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen.   🎁 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsKlarna Group Registered AktievorwärtsNachrichten zu Klarna Group Registered

    350.000 Händler im Visier: Klarna zündet den nächsten Wachstumsturbo

    Klarna startet Großoffensive

    181 Aufrufe 181 0 Kommentare 0 Kommentare

    Klarna baut seine Partnerschaft mit Mollie aus und erreicht über 350.000 Händler in 26 Märkten. Neue Zahlungsdienste sollen das Wachstum weiter antreiben.

    Für Sie zusammengefasst
    Klarna startet Großoffensive - 350.000 Händler im Visier: Klarna zündet den nächsten Wachstumsturbo
    Foto: Sebastian Kahnert/dpa

    Der schwedische Zahlungsdienstleister Klarna treibt seine Expansion in Europa voran. Gemeinsam mit dem niederländischen Finanztechnologieunternehmen Mollie erweitert Klarna seine Dienstleistungen für mehr als 350.000 Händler. Wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte, umfasst die vertiefte Partnerschaft neue Funktionen zur Bearbeitung von Zahlungsstreitigkeiten und zur Währungsumrechnung. Für die an der New Yorker Börse notierte Klarna-Aktie könnte die Vereinbarung einen weiteren Wachstumstreiber darstellen.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Klarna Group plc [Ordinary Shares]!
    Long
    12,30€
    Basispreis
    1,31
    Ask
    × 9,58
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    13,90€
    Basispreis
    0,72
    Ask
    × 14,75
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.
    Depot eröffnen und iPhone gewinnenSMARTBROKER+ verlost fünf Apple iPhone Duos unter allen, die bis zum 13. November ein Depot eröffnen. → Jetzt Lose gewinnen

     

    Besonders attraktiv ist die technische Umsetzung. Händler können die neuen Funktionen über ihre bestehenden Mollie-Integrationen nutzen, ohne zusätzliche Verträge abschließen oder eigene technische Lösungen entwickeln zu müssen. Insgesamt stehen ihnen damit 26 europäische Märkte offen. Neue Geschäftskunden können außerdem Klarnas klassische Zahlungsangebote integrieren, darunter Sofortzahlungen, zinsfreie Ratenzahlungen in drei Teilbeträgen und Finanzierungsangebote.

    Klarna will den europäischen Zahlungsmarkt erobern

    Eine wichtige Neuerung ist der Ausbau von Consumer FX. Damit können Kunden bei teilnehmenden internationalen Händlern in ihrer eigenen Währung bezahlen, ohne zusätzliche Wechselgebühren. Wechselkurs und Endpreis werden bereits beim Kauf angezeigt. Nach Angaben von Klarna steigerten erste Anwendungen dieser Technologie die Kaufabschlussquote um fünf Prozent und den Umsatz der Händler um sechs Prozent.

    Zusätzlichen Rückenwind erhält die Kooperation durch Mollies Übernahme des britischen Zahlungsdienstleisters GoCardless. Dadurch erweitert sich die Reichweite des Partnernetzwerks im europäischen Wirtschaftsraum. Klarna kann damit zusätzliche Händler erreichen, ohne jeden einzelnen unmittelbar anbinden zu müssen.

    Eine Million Händler bereits überschritten

    Klarna zählt inzwischen mehr als 120 Millionen aktive Nutzer weltweit und wickelt täglich rund 3,8 Millionen Transaktionen ab. Mehr als 1,2 Millionen Händler nutzen bereits die Zahlungsangebote des Unternehmens. Die neue Vereinbarung könnte die Verbreitung der Dienste weiter beschleunigen. Auch die jüngsten veröffentlichten Quartalszahlen verdeutlichen das Wachstum. Im zweiten Quartal 2026 stieg der Umsatz um 27 Prozent auf 1,04 Milliarden US-Dollar. Das abgewickelte Zahlungsvolumen kletterte um 18 Prozent auf 36,6 Milliarden US-Dollar. Der bereinigte operative Gewinn erreichte 91 Millionen US-Dollar und lag damit mehr als dreimal so hoch wie im Vorjahr.

    Für Anleger ist entscheidend, wie viele Mollie-Händler die zusätzlichen Klarna-Dienste tatsächlich aktivieren und wie stark dadurch das Transaktionsvolumen steigt. Finanzielle Details der erweiterten Partnerschaft wurden nicht veröffentlicht. Ein konkreter zusätzlicher Umsatzbeitrag lässt sich deshalb bislang nicht beziffern.

    Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Klarna Group Registered Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,34 % und einem Kurs von 12,12EUR auf Tradegate BSX (03. November 2026, 12:08 Uhr) gehandelt.

    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X

    Reports
    Historische Öl-Krise - 5 Aktien, die davon profitieren!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurPaul Späthling
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Klarna startet Großoffensive 350.000 Händler im Visier: Klarna zündet den nächsten Wachstumsturbo Klarna baut seine Partnerschaft mit Mollie aus und erreicht über 350.000 Händler in 26 Märkten. Neue Zahlungsdienste sollen das Wachstum weiter antreiben.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Kostenlos und in wenigen Schritten zum Depot Keine Kompromisse bei Preis und Leistung — egal ob Aktien, ETFs, Derivate, Fonds, Krypto oder Sparpläne.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     