350.000 Händler im Visier: Klarna zündet den nächsten Wachstumsturbo

Der schwedische Zahlungsdienstleister Klarna treibt seine Expansion in Europa voran. Gemeinsam mit dem niederländischen Finanztechnologieunternehmen Mollie erweitert Klarna seine Dienstleistungen für mehr als 350.000 Händler. Wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte, umfasst die vertiefte Partnerschaft neue Funktionen zur Bearbeitung von Zahlungsstreitigkeiten und zur Währungsumrechnung. Für die an der New Yorker Börse notierte Klarna-Aktie könnte die Vereinbarung einen weiteren Wachstumstreiber darstellen.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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Besonders attraktiv ist die technische Umsetzung. Händler können die neuen Funktionen über ihre bestehenden Mollie-Integrationen nutzen, ohne zusätzliche Verträge abschließen oder eigene technische Lösungen entwickeln zu müssen. Insgesamt stehen ihnen damit 26 europäische Märkte offen. Neue Geschäftskunden können außerdem Klarnas klassische Zahlungsangebote integrieren, darunter Sofortzahlungen, zinsfreie Ratenzahlungen in drei Teilbeträgen und Finanzierungsangebote.

Klarna will den europäischen Zahlungsmarkt erobern

Eine wichtige Neuerung ist der Ausbau von Consumer FX. Damit können Kunden bei teilnehmenden internationalen Händlern in ihrer eigenen Währung bezahlen, ohne zusätzliche Wechselgebühren. Wechselkurs und Endpreis werden bereits beim Kauf angezeigt. Nach Angaben von Klarna steigerten erste Anwendungen dieser Technologie die Kaufabschlussquote um fünf Prozent und den Umsatz der Händler um sechs Prozent.

Zusätzlichen Rückenwind erhält die Kooperation durch Mollies Übernahme des britischen Zahlungsdienstleisters GoCardless. Dadurch erweitert sich die Reichweite des Partnernetzwerks im europäischen Wirtschaftsraum. Klarna kann damit zusätzliche Händler erreichen, ohne jeden einzelnen unmittelbar anbinden zu müssen.

Eine Million Händler bereits überschritten

Klarna zählt inzwischen mehr als 120 Millionen aktive Nutzer weltweit und wickelt täglich rund 3,8 Millionen Transaktionen ab. Mehr als 1,2 Millionen Händler nutzen bereits die Zahlungsangebote des Unternehmens. Die neue Vereinbarung könnte die Verbreitung der Dienste weiter beschleunigen. Auch die jüngsten veröffentlichten Quartalszahlen verdeutlichen das Wachstum. Im zweiten Quartal 2026 stieg der Umsatz um 27 Prozent auf 1,04 Milliarden US-Dollar. Das abgewickelte Zahlungsvolumen kletterte um 18 Prozent auf 36,6 Milliarden US-Dollar. Der bereinigte operative Gewinn erreichte 91 Millionen US-Dollar und lag damit mehr als dreimal so hoch wie im Vorjahr.

Für Anleger ist entscheidend, wie viele Mollie-Händler die zusätzlichen Klarna-Dienste tatsächlich aktivieren und wie stark dadurch das Transaktionsvolumen steigt. Finanzielle Details der erweiterten Partnerschaft wurden nicht veröffentlicht. Ein konkreter zusätzlicher Umsatzbeitrag lässt sich deshalb bislang nicht beziffern.

Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

Die Klarna Group Registered Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,34 % und einem Kurs von 12,12EUR auf Tradegate BSX (03. November 2026, 12:08 Uhr) gehandelt.

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