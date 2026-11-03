Zalando setzt mehr um und stellt KI-Agenten vor - Aktie volatil

Die im Dax notierte Aktie zeigte sich volatil und verlor zum Auftakt zunächst deutlich, bevor sie den Abwärtstrend stoppte. So war die Aktie im Vorfeld gut gelaufen, sodass zunächst offenbar Gewinne mitgenommen wurden. Am Vormittag drehte das Papier dann ins Plus und gewann zuletzt mehr als zwei Prozent.

BERLIN (dpa-AFX) - Der Online-Händler Zalando ist im dritten Quartal weiter gewachsen. So stieg der Umsatz um 5,1 Prozent auf 3,2 Milliarden Euro, wie der Dax-Konzern am Dienstag in Berlin mitteilte. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) stieg um 10,6 Prozent auf 107 Millionen Euro. Dabei profitierte Zalando von niedrigeren Kosten für die Auftragsabwicklung, Synergien durch die Übernahme von About You sowie vom starken Wachstum im Geschäft mit Unternehmenskunden. Gebremst wurde die Entwicklung hingegen von höheren Investitionen und Marketingkosten. Die Zahlen lagen in etwa im Rahmen der Erwartungen.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Analysten monierten zunächst eine unter den Erwartungen liegende Bruttomarge. Das Endkundengeschäft, das weiterhin den Löwenanteil von Umsatz und Ergebnis bei Zalando ausmacht, wuchs außerdem schwächer als der Firmenkunden-Bereich (B2B). Zudem ging dort das bereinigte Ebit zurück. Dies wurde durch eine Ergebnisverdopplung im B2B-Geschäft mehr als ausgeglichen. Es gebe Bedenken, dass eine schwächere Profitabilität im Endkundengeschäft den weiteren Verlauf des Geschäftsjahres belasten könnte, bemerkte Adam Cochrane, Analyst der Deutschen Bank. Laut Georgina Johanan von JPMorgan bestehen weiterhin strukturelle Risiken durch die Entwicklung von KI-gestützten Einkaufsagenten (Agentic Commerce).

Zalando setzt in seinem Geschäft künftig verstärkt auf KI. So kündigte das Unternehmen die Einführung seines Agenten "Extended" an. Dadurch soll die eigene Plattform um Produkte aus anderen Onlineshops erweitert werden, die Zalando selbst nicht im Sortiment hat. Konsumenten müssen den Angaben zufolge dabei nicht mehr die Zalando-App verlassen, da der KI-Agent diese Produkte in ihrem Namen kauft. Auch Partnershops sollen profitieren: Da der KI-Agent die Arbeit übernehme, erreichten sie Zalando-Kunden und generierten neue Umsätze, ganz ohne komplexe technische Integrationen oder Anpassungen in ihrer Logistik, wie Zalando verspricht. Der Start ist für das kommende Jahr geplant.

Die Prognose für das laufende Jahr bestätigte das Management. So rechnet die Konzernführung weiter mit einem Bruttowarenvolumen (Gross Merchandise Value, GMV) und Umsatz in der unteren Hälfte der prognostizierten Spanne von 12 bis 17 Prozent. Beim bereinigten Ebit sollen es 680 bis 720 Millionen Euro werden./nas/lew/stk

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Zalando Aktie Die Zalando Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,19 % und einem Kurs von 25.826 auf Ariva Indikation (03. November 2026, 11:24 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Zalando Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -. Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 33,13EUR. Von den letzten 8 Analysten der Zalando Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 28,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 35,00EUR was eine Bandbreite von +4,79 %/+30,99 % bedeutet.



