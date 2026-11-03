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    Zalando übertrifft Erwartungen, aber hier drückt der Schuh noch

    DAX-Zwerg im Aufwind!

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    Die Quartalszahlen überzeugen, doch der Gewinn kommt zunehmend aus dem Firmenkundengeschäft. Deutsche Bank und DZ Bank bleiben bullish, trauen der Aktie aber unterschiedlich viel zu.

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    DAX-Zwerg im Aufwind! - Zalando übertrifft Erwartungen, aber hier drückt der Schuh noch
    Foto: Martin Schutt - dpa

    Der Online-Versandriese Zalando hat im dritten Quartal mehr verdient als erwartet und seine Jahresziele bestätigt. Deutsche Bank und DZ Bank halten an ihren Kaufempfehlungen fest.

    Die Berliner steigerten den Umsatz von Juli bis September um 5,1 Prozent auf 3,175 Milliarden Euro. Kräftiger wuchs das Bruttowarenvolumen mit 7,5 Prozent auf 4,537 Milliarden Euro, der Markt hatte gut 6 Prozent erwartet. Das bereinigte EBIT legte um 10,6 Prozent auf 106,5 Millionen Euro zu, die Marge stieg auf 3,4 Prozent. Für 2026 bleibt es beim Wachstum in der unteren Hälfte der Spanne von 12 bis 17 Prozent und einem bereinigten EBIT von 680 bis 720 Millionen Euro.

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    Die Aktie hat im vergangenen Monat bereits mehr als 20 Prozent zugelegt. Dennoch ist Zalando nach Börsenwert der zweitkleinste Wert im DAX. Am Dienstagvormittag liegen die Papiere nach den Zahlen rund 1,5 Prozent im Minus.

    Die DZ Bank bekräftigt ihre Kaufempfehlung mit einem fairen Wert von 38 Euro, gut 40 Prozent über dem Schlusskurs vom Montag bei 26,99 Euro. Analyst Thomas Maul gefällt, dass sich das Wachstum gegenüber dem zweiten Quartal beschleunigt hat. Dazu kommen ein höherer Anteil des Partnergeschäfts von nun 33,6 Prozent, ein um 18 Prozent wachsendes Werbegeschäft und sinkende Logistikkosten. Weniger schön findet er den unerwartet starken Rückgang der Rohertragsmarge um 0,9 Punkte auf 38,7 Prozent, verursacht durch Rabatte und einen ungünstigeren Mix.

    Etwas vorsichtiger klingt Adam Cochrane von der Deutschen Bank, der bei Buy und einem Kursziel von 35 Euro bleibt. Er schaut genauer auf die Verteilung des Gewinns: Im Geschäft mit Firmenkunden mehr als verdoppelte sich das EBIT auf 42 Millionen Euro, getrieben von Logistikdiensten und Software.

    Das Kerngeschäft mit Endkunden lieferte dagegen nur 64 Millionen Euro statt der erwarteten 75 Millionen. Das nährt Zweifel am vierten Quartal, in dem der Gewinn laut Konsens um rund 20 Prozent zulegen muss. Nach einem Kursplus von 21 Prozent binnen eines Monats rechnet Cochrane daher kurzfristig mit leichten Abschlägen. Mittelfristig hält er die Aktie mit einem KGV von 13,5 für 2027 aber weiter für günstig.

    Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Zalando Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,49 % und einem Kurs von 26,24EUR auf Tradegate BSX (03. November 2026, 11:24 Uhr) gehandelt.


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    Verfasst vonRedakteurJulian Schick
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