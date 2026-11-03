JEFFERIES stuft Schaeffler auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Schaeffler nach detaillierten Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 8,70 Euro belassen. Die finalen Kennziffern hätten den vorläufigen Eckdaten entsprochen, schrieb Vanessa Jeffriess in einer am Dienstag vorliegenden ersten Reaktion. Neu sei hingegen das angekündigte weitere Kostensenkungsprogramm samt zusätzlicher Stellenstreichungen./rob/edh/mfVeröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2026 / 02:19 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2026 / 02:19 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Schaeffler Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,50 % und einem Kurs von 5,86EUR auf Tradegate BSX (03. November 2026, 11:38 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Vanessa Jeffriess

Analysiertes Unternehmen: Schaeffler

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 8,70

Kursziel alt: 8,70

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

