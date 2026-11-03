JEFFERIES stuft Evonik auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Evonik nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 20 Euro belassen. Das operative Ergebnis (bereinigtes Ebitda) sei knapp unter der Konsensschätzung ausgefallen, schrieb Helena Xu in einer am Dienstag vorliegenden ersten Reaktion./rob/edh/mfVeröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2026 / 02:19 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2026 / 02:19 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Evonik Industries Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,46 % und einem Kurs von 20,90EUR auf Tradegate BSX (03. November 2026, 11:44 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Helena Xu

Analysiertes Unternehmen: Evonik

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 20

Kursziel alt: 20

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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