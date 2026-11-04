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    Frische Zahlen von: Uber, Novo Nordisk, Qualcomm, Allstate, McDonald's und BMW

    Ihre wichtigsten Termine

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    Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.

    Ihre wichtigsten Termine - Frische Zahlen von: Uber, Novo Nordisk, Qualcomm, Allstate, McDonald's und BMW
    Foto: Steffen Trumpf/dpa

    Untermehmenstermine

    06:00 Uhr, Norwegen: Aker ASA, Q3-Zahlen
    06:45 Uhr, Deutschland: Fresenius, Q3-Zahlen (10.00 Pk, 13.30 Analystencall)
    06:45 Uhr, Deutschland: Basler, Q3-Zahlen (detailliert) (14.00 Investorenkonferenz)
    07:00 Uhr, Deutschland: Heidelberg Materials, Q3 Trading Update
    07:00 Uhr, Deutschland: Fraport, Q3-Zahlen (detailliert)
    07:00 Uhr, Deutschland: Vonovia, Q3-Zahlen (detailliert) (7.30 Telefoncall)
    07:00 Uhr, Deutschland: Siltronic, Q3-Zahlen
    07:00 Uhr, Schweiz: Barry Callebaut, Jahreszahlen
    07:30 Uhr, Deutschland: Scout24, Q3-Zahlen
    07:30 Uhr, Deutschland: Continental, 9Monatszahlen
    07:30 Uhr, Deutschland: Auto1 Group, Q3-Zahlen
    07:30 Uhr, Deutschland: BMW, Q3-Zahlen (8.30 Presse- und Analystenkonferenz)
    07:30 Uhr, Dänemark: Novo Nordisk, Q3-Zahlen
    07:30 Uhr, Niederlande: Ahold Delhaize, Q3-Zahlen
    08:00 Uhr, Schweiz: Coca-Cola HBC AG, Q3-Umsatz
    08:00 Uhr, Großbritannien: Smith & Nephew, Q3-Umsatz
    08:00 Uhr, Großbritannien: Marks & Spencer, Halbjahreszahlen
    08:00 Uhr, Niederlande: Wolters Kluwer, 9-Monate Trading Update
    13:00 Uhr, USA: Uber Technologies, Q3-Zahlen
    13:00 Uhr, USA: Kraft Heinz, Q3-Zahlen
    13:00 Uhr, USA: McDonald's, Q3-Zahlen
    13:00 Uhr, USA: New York Times, Q3-Zahlen
    13:30 Uhr, USA: Stanley Black & Decker, Q3-Zahlen
    22:00 Uhr, USA: News Corp, Q1-Zahlen
    22:00 Uhr, USA: Expedia, Q3-Zahlen
    22:05 Uhr, USA: Qualcomm, Q4-Zahlen
    22:15 Uhr, USA: Allstate, Q3-Zahlen
    22:30 Uhr, Großbritannien: ARM Holding, Q2-Zahlen

    Konjunkturdaten

    Polen: Zentralbank, Zinsentscheid
    02:45 Uhr, China: RatingDog PMI Dienste 10/26
    06:30 Uhr, Niederlande: Verbraucherpreise 10/26 (vorläufig)
    08:30 Uhr, Ungarn: Industrieproduktion 9/26
    09:00 Uhr, Spanien: Arbeitslosenzahlen 10/26
    09:00 Uhr, Österreich: Verbraucherpreise 10/26 (vorläufig)
    09:15 Uhr, Spanien: S&P Global PMI Dienste 10/26
    09:30 Uhr, Schweden: Riksbank, Zinsentscheid
    09:45 Uhr, Italien: S&P Global PMI Dienste 10/26
    09:50 Uhr, Frankreich: S&P Global PMI Dienste 10/26 (2. Veröffentlichung)
    09:55 Uhr, Deutschland: S&P Global PMI Dienste 10/26 (2. Veröffentlichung)
    10:00 Uhr, EU: S&P Global PMI Dienste 10/26 (2. Veröffentlichung)
    10:30 Uhr, Großbritannen: S&P Global PMI Dienste 10/26 (2. Veröffentlichung)
    11:00 Uhr, EU: Verbraucherpreise 10/26 (vorläufig)
    12:00 Uhr, Irland: Arbeitslosenquote 10/26
    14:00 Uhr, Ungarn: Zentralbank, Zinsentscheid
    14:15 Uhr, USA: ADP Arbeitsmarktbericht 10/26
    14:30 Uhr, USA: Handelsbilanz 9/26
    15:45 Uhr, USA: S&P Global PMI Dienste 10/26 (2. Veröffentlichung)
    16:30 Uhr, USA: EIA Ölbericht (Woche)

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    Wirtschafts- und Börsentermine vom Freitag, 30.10.2026

    ZeitLandRelev.Termin
    00:30JapanJPNTokioter Verbraucherpreisindex (Jahr)
    00:30JapanJPNTokyo CPI ex Fresh Food (YoY)
    00:30JapanJPNArbeitslosenquote
    00:30JapanJPNTokioter Verbraucherpreisindex ohne Lebensmittel und Energie (Jahr)
    00:50JapanJPNEinzelhandelsumsätze großer Einzelhändler
    00:50JapanJPNEinzelhandelsumsätze (Jahr)
    00:50JapanJPNRetail Trade s.a (MoM)
    04:00JapanJPNBoJ-Geldpolitik-Erklärung
    04:00JapanJPNBoJ Outlook Report
    04:03JapanJPNBoJ Interest Rate Decision
    07:30JapanJPNBoJ Press Conference
    07:30FrankreichFRAGross Domestic Product (QoQ)
    08:45FrankreichFRAVerbraucherpreisindex (EU-Norm) ( Jahr )
    09:00SpanienESPHVPI ( Jahr )
    09:00SpanienESPBruttoinlandsprodukt - geschätzt ( Quartal )
    09:55DeutschlandDEUUnemployment Rate s.a.
    09:55DeutschlandDEUVeränderung der Arbeitslosigkeit
    10:00DeutschlandDEUBruttoinlandsprodukt n.s.a (Jahr)
    10:00DeutschlandDEUBruttoinlandsprodukt s.a (Quartal)
    10:00DeutschlandDEUGross Domestic Product w.d.a (YoY)
    10:00ItalienITABruttoinlandsprodukt (Quartal)
    10:00ItalienITAGross Domestic Product (YoY)
    11:00ItalienITAConsumer Price Index (EU Norm) (YoY)
    11:00Euro ZoneEURGross Domestic Product s.a. (QoQ)
    11:00ItalienITAConsumer Price Index (YoY)
    11:00Euro ZoneEURBruttoinlandsprodukt s.a. (Jahr)
    11:00Euro ZoneEURUnemployment Rate
    11:20Euro ZoneEUREZB-Mitglied Nagel spricht
    13:30KanadaCANGross Domestic Product (MoM)
    13:30USAUSAEmployment Cost Index
    14:00DeutschlandDEUHarmonized Index of Consumer Prices (MoM)
    14:00DeutschlandDEUConsumer Price Index (YoY)
    14:00DeutschlandDEUConsumer Price Index (MoM)
    14:00DeutschlandDEUHarmonized Index of Consumer Prices (YoY)
    14:30USAUSAFOMC Mitglied Barkin spricht
    14:45USAUSAChicago PMI
    17:00USAUSAFOMC Mitglied Daly Rede
    17:10Euro ZoneEUREZB-Mitglied Lane spricht
    17:30USAUSAFed's Musalem speech
    18:30USAUSAFed's Logan speech
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    15:00 WebinarWH SelfInvest: 📢 Trader‘s Circle – mit Behrendt & Bernstein LIVE am Markt
    18:00 WebinarWH SelfInvest: Trading Kompass – 12 Prinzipien erfolgreicher Trader
    18:30 WebinarWH SelfInvest: Schluss mit Depotsalat: Das zuverlässige System für Dein Depot
    05.11. 08:25 WebinarTradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading Europa💶
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    Ihre wichtigsten Termine Frische Zahlen von: Uber, Novo Nordisk, Qualcomm, Allstate, McDonald's und BMW Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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