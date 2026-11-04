Frische Zahlen von: Uber, Novo Nordisk, Qualcomm, Allstate, McDonald's und BMW
Ihre wichtigsten Termine
Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.
Untermehmenstermine
06:00 Uhr, Norwegen: Aker ASA, Q3-Zahlen
06:45 Uhr, Deutschland: Fresenius, Q3-Zahlen (10.00 Pk, 13.30 Analystencall)
06:45 Uhr, Deutschland: Basler, Q3-Zahlen (detailliert) (14.00 Investorenkonferenz)
07:00 Uhr, Deutschland: Heidelberg Materials, Q3 Trading Update
07:00 Uhr, Deutschland: Fraport, Q3-Zahlen (detailliert)
07:00 Uhr, Deutschland: Vonovia, Q3-Zahlen (detailliert) (7.30 Telefoncall)
07:00 Uhr, Deutschland: Siltronic, Q3-Zahlen
07:00 Uhr, Schweiz: Barry Callebaut, Jahreszahlen
07:30 Uhr, Deutschland: Scout24, Q3-Zahlen
07:30 Uhr, Deutschland: Continental, 9Monatszahlen
07:30 Uhr, Deutschland: Auto1 Group, Q3-Zahlen
07:30 Uhr, Deutschland: BMW, Q3-Zahlen (8.30 Presse- und Analystenkonferenz)
07:30 Uhr, Dänemark: Novo Nordisk, Q3-Zahlen
07:30 Uhr, Niederlande: Ahold Delhaize, Q3-Zahlen
08:00 Uhr, Schweiz: Coca-Cola HBC AG, Q3-Umsatz
08:00 Uhr, Großbritannien: Smith & Nephew, Q3-Umsatz
08:00 Uhr, Großbritannien: Marks & Spencer, Halbjahreszahlen
08:00 Uhr, Niederlande: Wolters Kluwer, 9-Monate Trading Update
13:00 Uhr, USA: Uber Technologies, Q3-Zahlen
13:00 Uhr, USA: Kraft Heinz, Q3-Zahlen
13:00 Uhr, USA: McDonald's, Q3-Zahlen
13:00 Uhr, USA: New York Times, Q3-Zahlen
13:30 Uhr, USA: Stanley Black & Decker, Q3-Zahlen
22:00 Uhr, USA: News Corp, Q1-Zahlen
22:00 Uhr, USA: Expedia, Q3-Zahlen
22:05 Uhr, USA: Qualcomm, Q4-Zahlen
22:15 Uhr, USA: Allstate, Q3-Zahlen
22:30 Uhr, Großbritannien: ARM Holding, Q2-Zahlen
Konjunkturdaten
Polen: Zentralbank, Zinsentscheid
02:45 Uhr, China: RatingDog PMI Dienste 10/26
06:30 Uhr, Niederlande: Verbraucherpreise 10/26 (vorläufig)
08:30 Uhr, Ungarn: Industrieproduktion 9/26
09:00 Uhr, Spanien: Arbeitslosenzahlen 10/26
09:00 Uhr, Österreich: Verbraucherpreise 10/26 (vorläufig)
09:15 Uhr, Spanien: S&P Global PMI Dienste 10/26
09:30 Uhr, Schweden: Riksbank, Zinsentscheid
09:45 Uhr, Italien: S&P Global PMI Dienste 10/26
09:50 Uhr, Frankreich: S&P Global PMI Dienste 10/26 (2. Veröffentlichung)
09:55 Uhr, Deutschland: S&P Global PMI Dienste 10/26 (2. Veröffentlichung)
10:00 Uhr, EU: S&P Global PMI Dienste 10/26 (2. Veröffentlichung)
10:30 Uhr, Großbritannen: S&P Global PMI Dienste 10/26 (2. Veröffentlichung)
11:00 Uhr, EU: Verbraucherpreise 10/26 (vorläufig)
12:00 Uhr, Irland: Arbeitslosenquote 10/26
14:00 Uhr, Ungarn: Zentralbank, Zinsentscheid
14:15 Uhr, USA: ADP Arbeitsmarktbericht 10/26
14:30 Uhr, USA: Handelsbilanz 9/26
15:45 Uhr, USA: S&P Global PMI Dienste 10/26 (2. Veröffentlichung)
16:30 Uhr, USA: EIA Ölbericht (Woche)
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Wirtschafts- und Börsentermine vom Freitag, 30.10.2026
Zeit Land Relev. Termin 00:30 JPN Tokioter Verbraucherpreisindex (Jahr) 00:30 JPN Tokyo CPI ex Fresh Food (YoY) 00:30 JPN Arbeitslosenquote 00:30 JPN Tokioter Verbraucherpreisindex ohne Lebensmittel und Energie (Jahr) 00:50 JPN Einzelhandelsumsätze großer Einzelhändler 00:50 JPN Einzelhandelsumsätze (Jahr) 00:50 JPN Retail Trade s.a (MoM) 04:00 JPN BoJ-Geldpolitik-Erklärung 04:00 JPN BoJ Outlook Report 04:03 JPN BoJ Interest Rate Decision 07:30 JPN BoJ Press Conference 07:30 FRA Gross Domestic Product (QoQ) 08:45 FRA Verbraucherpreisindex (EU-Norm) ( Jahr ) 09:00 ESP HVPI ( Jahr ) 09:00 ESP Bruttoinlandsprodukt - geschätzt ( Quartal ) 09:55 DEU Unemployment Rate s.a. 09:55 DEU Veränderung der Arbeitslosigkeit 10:00 DEU Bruttoinlandsprodukt n.s.a (Jahr) 10:00 DEU Bruttoinlandsprodukt s.a (Quartal) 10:00 DEU Gross Domestic Product w.d.a (YoY) 10:00 ITA Bruttoinlandsprodukt (Quartal) 10:00 ITA Gross Domestic Product (YoY) 11:00 ITA Consumer Price Index (EU Norm) (YoY) 11:00 EUR Gross Domestic Product s.a. (QoQ) 11:00 ITA Consumer Price Index (YoY) 11:00 EUR Bruttoinlandsprodukt s.a. (Jahr) 11:00 EUR Unemployment Rate 11:20 EUR EZB-Mitglied Nagel spricht 13:30 CAN Gross Domestic Product (MoM) 13:30 USA Employment Cost Index 14:00 DEU Harmonized Index of Consumer Prices (MoM) 14:00 DEU Consumer Price Index (YoY) 14:00 DEU Consumer Price Index (MoM) 14:00 DEU Harmonized Index of Consumer Prices (YoY) 14:30 USA FOMC Mitglied Barkin spricht 14:45 USA Chicago PMI 17:00 USA FOMC Mitglied Daly Rede 17:10 EUR EZB-Mitglied Lane spricht 17:30 USA Fed's Musalem speech 18:30 USA Fed's Logan speech
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Ihre wallstreetONLINE Redaktion aus Berlin
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