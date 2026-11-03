Teamviewer mit Kurseinbruch wegen gekappter Umsatzprognose

Die Aktie, die 2020 noch Profiteur der Corona-Krise gewesen war, biegt damit wieder auf einen schwierigen Kurspfad ein, auch wenn es seit dem Sommer eine Erholungsrally im Zuge allgemein nachlassender KI-Konkurrenzsorgen im Software-Sektor gegeben hatte. Fast 90 Prozent hatte der Teamviewer-Kurs seit dem Rekordtief vom April bei gut vier Euro zugelegt bis auf das Vormonatshoch von 7,74 Euro. Ein Großteil dieser Rally ist nun wieder passé.

FRANKFURT (dpa-AFX) - Das SDax -Unternehmen Teamviewer hat am Dienstag schlechte Nachrichten für seine Anleger. Der Kurs des Fernwartungssoftware-Anbieters brach um 26 Prozent ein, weil 2026 jetzt anders als bisher kein Umsatzwachstum mehr erwartet wird. Mit 5,35 Euro notierte der Kurs zuletzt auf dem tiefsten Stand seit Juli. Die Jahresbilanz der Teamviewer-Aktie ist durch den Kurseinbruch wieder klar negativ.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Teamviewer rechnet wegen verzögerter Vertragsabschlüsse bei Großkunden und wegen wirtschaftlicher Unsicherheiten in diesem Jahr nicht mehr mit einem Umsatzwachstum. Der Erlös dürfte währungsbereinigt gegenüber dem Pro-Forma-Wert des Vorjahres um ein bis zwei Prozent sinken, hieß es. Bisher war ein Abschneiden mindestens auf Vorjahresniveau bis zu einem Wachstum von 3 Prozent anvisiert worden. Laut dem DZ-Bank-Experten Armin Kremser verhinderten überraschend deutliche Kundenabwanderungen im Enterprise-Bereich ein besseres Abschneiden.

Harald Hof von MWB Research nahm seine Enttäuschung über die Nachrichten denn auch gleich zum Anlass, um seine bisherige Kaufempfehlung aufzugeben. "Die Erholung des Wachstums wird zunehmend unsicher", schrieb der Experte. Er verwies auf zunehmenden Wettbewerb im KI-Bereich und eine nur begrenzte Bereitschaft der Kunden, neue höherwertige Lösungen zu nutzen.

Laut Hof wiegen die Bedenken die Tatsache auf, dass das Unternehmen eine starke Profitabilität aufweise und einen guten Cashflow erwirtschafte. Skeptisch bleibt er auch trotz des Hinweises, dass es mit der Digital-Workplace-Plattform ONE ermutigende Erfolge gebe. Kremser erwähnte entlastend, dass der Marktkonsens die vom Management angepassten Erwartungen bereits weitgehend widerspiegele./tih/ajx/mis

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur TeamViewer Aktie Die TeamViewer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,68 % und einem Kurs von 18.025 auf Ariva Indikation (03. November 2026, 11:45 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der TeamViewer Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -. Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 6,1667EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 5,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 7,0000EUR was eine Bandbreite von -5,30 %/+32,58 % bedeutet.



