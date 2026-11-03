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    EU genehmigt Übernahme von MediaMarktSaturn unter Auflagen

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    Für Sie zusammengefasst
    • EU genehmigt JD.com-Kauf von MediaMarktSaturn
    • MediaMarktSaturn: Europas größter Elektronikhändler
    • Firmen müssen beim Kauf Wettbewerbsauflagen einhalten
    EU genehmigt Übernahme von MediaMarktSaturn unter Auflagen
    Foto: Arne Dedert - DPA

    BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die EU-Kommission hat die geplante Übernahme von Europas größtem Elektronikfachhändler MediaMarktSaturn durch den chinesischen E-Commerce-Riesen JD.com genehmigt. Um Wettbewerbsbedenken auszuräumen, müssen sich die Unternehmen aber an Bedingungen halten, wie die Behörde mitteilte./wea/DP/mis

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur JD.com Aktie

    Die JD.com Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,07 % und einem Kurs von 4,53 auf Tradegate BSX (03. November 2026, 11:53 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der JD.com Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    JD.com zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 6,5195. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,3700 %.






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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die für den 4. November erwartete EU-Entscheidung zum Übernahmedeal und die genannte Dealfrist am 10. November 2026. Im Fokus stehen zudem Rekordzahlen für 2025/26 mit 24 Mrd. Euro Umsatz und 515 Mio. Euro bereinigtem EBIT, das starke vierte Quartal mit 3,0 % EBIT-Marge sowie das Ziel, das bereinigte EBIT bis 2028/29 auf rund 800 Mio. Euro zu steigern.
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