EU genehmigt Übernahme von MediaMarktSaturn unter Auflagen

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die EU-Kommission hat die geplante Übernahme von Europas größtem Elektronikfachhändler MediaMarktSaturn durch den chinesischen E-Commerce-Riesen JD.com genehmigt. Um Wettbewerbsbedenken auszuräumen, müssen sich die Unternehmen aber an Bedingungen halten, wie die Behörde mitteilte./wea/DP/mis

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur JD.com Aktie

Die JD.com Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,07 % und einem Kurs von 4,53 auf Tradegate BSX (03. November 2026, 11:53 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der JD.com Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

JD.com zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 6,5195. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,3700 %.