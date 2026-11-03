EU genehmigt Übernahme von MediaMarktSaturn unter Auflagen
- EU genehmigt JD.com-Kauf von MediaMarktSaturn
- MediaMarktSaturn: Europas größter Elektronikhändler
- Firmen müssen beim Kauf Wettbewerbsauflagen einhalten
BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die EU-Kommission hat die geplante Übernahme von Europas größtem Elektronikfachhändler MediaMarktSaturn durch den chinesischen E-Commerce-Riesen JD.com genehmigt. Um Wettbewerbsbedenken auszuräumen, müssen sich die Unternehmen aber an Bedingungen halten, wie die Behörde mitteilte./wea/DP/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur JD.com Aktie
Die JD.com Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,07 % und einem Kurs von 4,53 auf Tradegate BSX (03. November 2026, 11:53 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der JD.com Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
JD.com zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 6,5195. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,3700 %.
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Die Entscheidung der EU muss dann auch langsam fallen, da am 10. November 2026 die Deadline für den ganzen Deal ist! Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/wink.gif
https://competition-cases.ec.europa.eu/cases/FS.100253
Ja, der Termin ist korrekt.