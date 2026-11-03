Dr. Holger Schmieding (Berenberg): Berenberg zu den US-Midterms

Die bevorstehenden US-Zwischenwahlen am 3. November 2026 finden in einer Phase intensiver wirtschaftlicher und geopolitischer Spannungen statt. Während innenpolitisch der Druck auf die amtierende US-Regierung wächst, zeichnen sich am Horizont strukturelle Veränderungen ab, die weit über die Grenzen der USA hinausreichen. Die folgende Analyse beleuchtet die Kernaspekte dieses politischen Wendepunkts – von den hausgemachten Ursachen des US-Preisschocks über den drohenden politischen Stillstand in Washington bis hin zu den gravierenden Folgen für das globale Wirtschaftswachstum und die europäische Sicherheitsarchitektur.

Während der massive Anstieg der Öl- und Gaspreise für Europa einen klassischen externen Schock darstellte, ist der Inflationsdruck in den USA hausgemacht. Die US-Verbraucher zahlen nun die direkte Quittung für die protektionistische Zollpolitik von Präsident Donald Trump und insbesondere für die weitreichenden Auswirkungen seines Konflikts mit dem Iran. Diese spürbare Belastung im Alltag hat zu einer tiefen Unzufriedenheit in der Bevölkerung geführt. Es ist davon auszugehen, dass die frustrierten Wähler diese Rechnung am 3. November direkt an den Wahlurnen präsentieren werden.

Drohender politischer Stillstand im Inland (Gridlock)

Die aktuellen Umfragen und Prognosemärkte sprechen eine deutliche Sprache: Trumps Republikaner stehen vor dem Verlust ihrer knappen Mehrheit im Repräsentantenhaus. Ob die Demokraten darüber hinaus auch die Kontrolle über den Senat erringen können – wo turnusgemäß nur 35 der 100 Sitze neu besetzt werden –, bleibt mit einer geschätzten Wahrscheinlichkeit von etwa 60 Prozent abzuwarten. Doch selbst wenn nur das Repräsentantenhaus verloren geht, reicht dies völlig aus, um Trump für die verbleibenden zwei Jahre seiner Amtszeit gesetzgeberisch weitgehend handlungsunfähig zu machen und ihn in die Rolle einer „Lame Duck“ zu drängen. In diesem Szenario ist mit fortlaufendem politischem Störfeuer und intensiven Kongressuntersuchungen zu Korruptionsvorwürfen zu rechnen.

Das Ausbleiben fiskalischer Impulse und gedämpftes Wachstum

Zwar wird eine akute Zahlungsunfähigkeit der USA durch eine Einigung zur Anhebung der Schuldenobergrenze aller Voraussicht nach abgewendet, doch der politische Stillstand blockiert jegliche neuen fiskalischen Impulse. Ohne die Möglichkeit, neue Konjunkturprogramme auf den Weg zu bringen, und angesichts einer spürbar nachlassenden Dynamik bei den weltweiten KI-Investitionen sowie einer restriktiven Einwanderungspolitik wird die US-Wirtschaft an Kraft verlieren. Das reale Wachstum des Bruttoinlandsprodukts (BIP) dürfte sich daher bis zum Jahr 2028 auf moderate 1,5 Prozent einpendeln.

Geopolitische Risiken und der „Russland-Faktor“ für Europa

Als innenpolitisch blockierte „Lame Duck“ ohne eine klare, langfristige Strategie könnte Trump versucht sein, vermehrt außenpolitische Abenteuer zu suchen. Da ihm der blockierte Kongress jedoch die finanziellen Mittel für größere militärische Konflikte verweigern dürfte, richtet sich der besorgte Blick auf Länder wie Kuba oder die Ukraine. Es steht zu befürchten, dass Trump versuchen könnte, die Ukraine zugunsten eigener Geschäftsinteressen zu einem Schein-Frieden zu drängen, was einer De-facto-Kapitulation gleichkäme.

Ein solcher Wegfall der US-Unterstützung und der daraus resultierende drohende Kollaps des ukrainischen Widerstands vor einem wirtschaftlichen Einbruch Russlands wäre für Europa ein geopolitischer Albtraum. Die Folgen – von massiven Flüchtlingswellen über drastisch erhöhte Rüstungsausgaben bis hin zu einer Stärkung pro-russischer Kräfte im Inland – würden den Kontinent schwer belasten. Da jedoch viele etablierte Kongress-Republikaner und auch Außenminister Marco Rubio diese harte Linie nicht teilen, gilt dieses Extremszenario unter Experten derzeit als weniger wahrscheinlich und wird als sogenanntes „Tail Risk“ eingestuft. Dennoch muss sich Europa auf eine Phase erheblicher außenpolitischer Störgeräusche aus Washington einstellen.