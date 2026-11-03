Deutschland sollte militärisch in Katar präsent sein
Söder
- Söder wirbt für deutsche Militärpräsenz in Katar
- Söder wirbt für Bayerns Rüstungsinvestitionen
- Söder plant Münchner Gipfel und EU-Freihandel
DOHA/MÜNCHEN (dpa-AFX) - Für eine engere Zusammenarbeit mit Staaten in der Golfregion wünscht sich CSU-Chef Markus Söder eine militärische Präsenz in Katar. Es sei wichtig, dass Deutschland "zumindest sich hier sehen lässt", sagte der bayerische Ministerpräsident am Dienstag nach einem Treffen mit dem Emir von Katar, Tamim bin Hamad Al Thani, in der Hauptstadt Doha. Söder schlug einen Besuch des Bundesverteidigungsministeriums und "vielleicht keine Truppenteile, aber technisches Personal bei weiteren Ausbildungsfragen" vor.
Söder sagte, dass andere Länder wie Großbritannien und Frankreich solche Schritte schon gegangen seien: "Ich finde, wir Deutschen sollten uns auch hier präsent zeigen." Wer auf Dauer wirtschaftlich erfolgreich sein wolle, brauche als zweite Komponente Vertrauen und Sicherheit.
Wirtschaftsgipfel in München angekündigt
Der CSU-Chef besuchte bei seiner Reise am Dienstag auch eine Werkstatt des Rüstungsunternehmens KNDS auf einem Militärstützpunkt und warb für Investitionen im Verteidigungssektor - mit besonderem Fokus auf bayerische Firmen. "Der Verteidigungssektor ist extrem wichtig", betonte Söder. "Man liegt hier 150 Kilometer vom Iran entfernt. Deswegen ist das Interesse an Verteidigung einfach noch mal höher als alles andere."
Bayerns Ministerpräsident kündigte im Zusammenhang damit auch einen Wirtschaftsgipfel in München im kommenden Jahr an - ähnlich wie vor einigen Wochen mit den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE), die Söder zuvor auf seiner Reise besucht hatte. Dort sei man beim Ausbau der wirtschaftlichen Beziehungen schon sehr viel weiter als mit Katar, sagte Söder. Der CSU-Chef erneuerte zudem seine Forderung, eine Freihandelszone beider Länder mit der EU voranzutreiben. Daran gebe es "großes Interesse" in Katar./fjm/DP/mis
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Auch der Führer wollte es nicht ein sehen und DT hält sich eben für die Nachgeburt vom Adolf. Gestern der Preissturz war doch ein Witz, die Verarschung läuft weiter und Trump verdient sich dumm und dämlich. Seit der Wiederwahl von DT wird doch die Welt verarscht, er holt sich das zurück was nach seiner Meinung nur ihm zu steht. Damals war es Nordkorea, die dürfen seit Jahren auch alles, wen interessiert es keinen.
Erst die Schiffe schicken und doch zurückrudern...wäre nicht Trumplike, dennoch ist es im Bereich des Möglichen, dass der 2-Tage-Plan kommen könnte. Damit wäre der Rutsch eingeleitet für die Ölpreise, er bekommt seine zurückgehende Inflation und dann werden die Zinsen gesenkt.
Sind wir wieder in nem DT Tako?