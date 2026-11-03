Deutschland sollte militärisch in Katar präsent sein

DOHA/MÜNCHEN (dpa-AFX) - Für eine engere Zusammenarbeit mit Staaten in der Golfregion wünscht sich CSU-Chef Markus Söder eine militärische Präsenz in Katar. Es sei wichtig, dass Deutschland "zumindest sich hier sehen lässt", sagte der bayerische Ministerpräsident am Dienstag nach einem Treffen mit dem Emir von Katar, Tamim bin Hamad Al Thani, in der Hauptstadt Doha. Söder schlug einen Besuch des Bundesverteidigungsministeriums und "vielleicht keine Truppenteile, aber technisches Personal bei weiteren Ausbildungsfragen" vor.

Söder sagte, dass andere Länder wie Großbritannien und Frankreich solche Schritte schon gegangen seien: "Ich finde, wir Deutschen sollten uns auch hier präsent zeigen." Wer auf Dauer wirtschaftlich erfolgreich sein wolle, brauche als zweite Komponente Vertrauen und Sicherheit.