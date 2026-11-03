Tech-Diplomatie gegen geoökonomische Unsicherheit

BERLIN (dpa-AFX) - Außenminister Johann Wadephul fordert stärkere diplomatische Anstrengungen, um den wachsenden geoökonomischen Unsicherheiten zu begegnen. Die politische Instrumentalisierung wirtschaftlicher Abhängigkeiten sei "keine Ausnahme mehr, sondern eine zunehmend schmerzhafte Realität", warnte der CDU-Politiker bei einer Konferenz zum Thema "Geoökonomie in unsicheren Zeiten" in Zusammenarbeit mit dem Kiel Institut für Weltwirtschaft im Auswärtigen Amt in Berlin. Deswegen sei ein neuer, aber entscheidender Bestandteil deutscher Wirtschaftsdiplomatie die sogenannte "Tech-Politik".

Handel schaffe Chancen, könne aber auch Abhängigkeiten erzeugen, die zu Machtinstrumenten würden, sagte Wadephul. Regeln, die allen zugutekommen sollten, würden von Akteuren untergraben, die ihre eigenen Interessen an erste Stelle setzten, ergänzte er, ohne etwa die USA oder China zu nennen, die wirtschaftspolitische Abhängigkeiten auch als Machtinstrumente nutzen.