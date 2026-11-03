MPCM stuft Knorr-Bremse auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus MPCM hat das Kursziel für Knorr-Bremse von 131 auf 126 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Quartalszahlen des Bremsenherstellers seien insgesamt solide ausgefallen, schrieb Sebastian Ubert in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Allerdings monierte er den rückläufigen Auftragseingang im Zuggeschäft. Dies sowie die Dekonsolidierung des HVAC-Geschäfts reflektiere das neue Kursziel./rob/edh/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2026 / 07:45 / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Knorr-Bremse Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,54 % und einem Kurs von 92,30EUR auf Tradegate BSX (03. November 2026, 11:56 Uhr) gehandelt.