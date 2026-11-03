MPCM stuft Redcare Pharmacy auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus MPCM hat das Kursziel für Redcare Pharmacy von 120 auf 125 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. In Reaktion auf die Zahlen der Online-Apotheke für das dritte Quartal habe er seine Ebit-Prognosen für den Zeitraum 2026 bis 2028 erhöht, die Schätzungen für den Gewinn je Aktie aber reduziert, schrieb Yannik Siering in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Kurszielerhöhung sei hauptsächlich technischer Natur, da er die Wandelanleihe nun konsequent als Fremdkapital behandle und potenzielle Wandlungsaktien nicht mehr mitzähle./rob/edh/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 02.11.2026 / 18:02 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Redcare Pharmacy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,94 % und einem Kurs von 75,40EUR auf Tradegate BSX (03. November 2026, 11:55 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: MPCM

Analyst: Yannik Siering

Analysiertes Unternehmen: Redcare Pharmacy

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 125

Kursziel alt: 120

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 125,00 € , was eine Steigerung von +65,78% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . UBS Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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