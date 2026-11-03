MPCM stuft Redcare Pharmacy auf 'Buy'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus MPCM hat das Kursziel für Redcare Pharmacy von 120 auf 125 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. In Reaktion auf die Zahlen der Online-Apotheke für das dritte Quartal habe er seine Ebit-Prognosen für den Zeitraum 2026 bis 2028 erhöht, die Schätzungen für den Gewinn je Aktie aber reduziert, schrieb Yannik Siering in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Kurszielerhöhung sei hauptsächlich technischer Natur, da er die Wandelanleihe nun konsequent als Fremdkapital behandle und potenzielle Wandlungsaktien nicht mehr mitzähle./rob/edh/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.11.2026 / 18:02 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.11.2026 / 18:02 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Redcare Pharmacy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,94 % und einem Kurs von 75,40EUR auf Tradegate BSX (03. November 2026, 11:55 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: MPCM
Analyst: Yannik Siering
Analysiertes Unternehmen: Redcare Pharmacy
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 125
Kursziel alt: 120
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Yannik Siering
Analysiertes Unternehmen: Redcare Pharmacy
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 125
Kursziel alt: 120
Währung: EUR
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