Nemetschek büßt bei regem Handel 4,91 % ein

Obwohl die Nemetschek Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +24,54 %.

Der Handelsumsatz bei Nemetschek erreicht bereits das 1,5-Fache des gesamten Vortags. Der Kursrückgang fällt deutlich stärker aus als bei den Wettbewerbern. Ein konkreter unternehmensspezifischer Auslöser ist zunächst nicht erkennbar.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Nemetschek Aktie damit um -2,28 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +17,45 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Nemetschek um -21,83 % verloren.

Zum Vergleich: Der MDAX notiert heute lediglich -0,06 % im Plus-Minus-Bereich. Nemetschek entwickelt sich damit deutlich schwächer als der Gesamtmarkt.

Informationen zur Nemetschek Aktie

Nemetschek ist ein führender Anbieter von Software für Bau, Architektur und Infrastruktur (AEC/BIM). Hauptprodukte: Allplan, Bluebeam, Graphisoft, Vectorworks – Lösungen für Planung, Kollaboration und Kostenkontrolle. Starke Marktstellung im BIM-Segment, global aktiv. Wichtige Konkurrenten: Autodesk, Bentley, Dassault. USP: fokussiertes AEC-Portfolio, offene BIM-Strategie, starke Markenvielfalt.

Es gibt 116 Mio. Nemetschek Aktien. Damit ist das Unternehmen 8,35 Mrd.EUR € wert.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Autodesk, Trimble und Co.

Autodesk, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -2,19 %. Trimble notiert im Minus, mit -0,65 %.

Nach dem robusten Wochenstart lässt der Dax am Dienstag unter dem Eindruck der Tech-Schwäche in den USA und einer erneuten militärischen Eskalation im Iran wieder Federn. Nachdem er zunächst unter sein Vortagestief gerutscht war, konnte der …

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein negatives Bild.

Nemetschek Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -2,28 % 1 Monat +17,45 % 3 Monate +24,54 % 1 Jahr -27,35 %

Stand: 03.11.2026, 12:00 Uhr

Die Aktie von Nemetschek erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 3,29 %. Über 5 Jahre lag sie bei -6,16 %, über 10 Jahre bei 15,42 %.

Lohnt sich ein Investment in die Nemetschek Aktie?

Ob die Nemetschek Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Nemetschek Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.