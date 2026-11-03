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    Nemetschek büßt bei regem Handel 4,91 % ein

    Unter Druck

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    Die Nemetschek-Aktie verliert 4,91 %, während auch die Wettbewerber Autodesk und Trimble nachgeben.

    Unter Druck - Nemetschek büßt bei regem Handel 4,91 % ein
    Foto: Olaf Gedanitz - stock.adobe.com

    Der Handelsumsatz bei Nemetschek erreicht bereits das 1,5-Fache des gesamten Vortags. Der Kursrückgang fällt deutlich stärker aus als bei den Wettbewerbern. Ein konkreter unternehmensspezifischer Auslöser ist zunächst nicht erkennbar.

    Nemetschek Aktie: Der Blick auf Kurs und Kennzahlen am 03.11.2026

    Obwohl die Nemetschek Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +24,54 %.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Nemetschek Aktie damit um -2,28 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +17,45 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Nemetschek um -21,83 % verloren.

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    Zum Vergleich: Der MDAX notiert heute lediglich -0,06 % im Plus-Minus-Bereich. Nemetschek entwickelt sich damit deutlich schwächer als der Gesamtmarkt.

    Informationen zur Nemetschek Aktie

    Nemetschek ist ein führender Anbieter von Software für Bau, Architektur und Infrastruktur (AEC/BIM). Hauptprodukte: Allplan, Bluebeam, Graphisoft, Vectorworks – Lösungen für Planung, Kollaboration und Kostenkontrolle. Starke Marktstellung im BIM-Segment, global aktiv. Wichtige Konkurrenten: Autodesk, Bentley, Dassault. USP: fokussiertes AEC-Portfolio, offene BIM-Strategie, starke Markenvielfalt.

    Es gibt 116 Mio. Nemetschek Aktien. Damit ist das Unternehmen 8,35 Mrd.EUR € wert.

    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Autodesk, Trimble und Co.

    Autodesk, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -2,19 %. Trimble notiert im Minus, mit -0,65 %.

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    Nemetschek Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -2,28 %
    1 Monat +17,45 %
    3 Monate +24,54 %
    1 Jahr -27,35 %
    Stand: 03.11.2026, 12:00 Uhr

    Die Aktie von Nemetschek erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 3,29 %. Über 5 Jahre lag sie bei -6,16 %, über 10 Jahre bei 15,42 %.

    Lohnt sich ein Investment in die Nemetschek Aktie?


    Ob die Nemetschek Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Nemetschek Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

    Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.


    Nemetschek

    -4,42 %
    -2,15 %
    +17,92 %
    +22,29 %
    -27,12 %
    +4,30 %
    -27,63 %
    +299,33 %
    +1.280,95 %
    ISIN:DE0006452907WKN:645290
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