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    KI-Boom befeuert Energie-Aktie: Dieser Deal steckt dahinter

    Rechenzentren im Fokus

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    Brookfield plant ein KI-Rechenzentrum für bis zu 27 Milliarden US-Dollar in Großbritannien. Ein Energieunternehmen profitiert bereits an der Börse.

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    Rechenzentren im Fokus - KI-Boom befeuert Energie-Aktie: Dieser Deal steckt dahinter
    Foto: Ahn Young-joon - AP/dpa

    Der Vermögensverwalter Brookfield plant ein gewaltiges Rechenzentrum für Künstliche Intelligenz (KI) in Großbritannien. Dafür arbeitet das Unternehmen mit dem Energieversorger Drax Group und dessen Partner Radiant zusammen. Auf dem Gelände des Kraftwerks Drax in North Yorkshire soll eine Infrastruktur mit mehr als 1 Gigawatt Leistung entstehen. Die Börse reagierte prompt: Die Aktie von Drax legte am Dienstag in London zeitweise um 8,34 Prozent auf 876,50 Britische Pfund zu.

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    Bis zu 27 Milliarden US-Dollar für KI-Infrastruktur

    Das Projekt soll schrittweise wachsen. In einer ersten Phase sind bis zu 100 Megawatt Leistung vorgesehen. Das Rechenzentrum soll ab dem ersten Quartal 2028 betriebsbereit sein. Zwischen 2028 und 2031 sollen weitere 500 Megawatt hinzukommen. Langfristig streben die Partner eine Kapazität von mehr als 1 Gigawatt an.

    Brookfield beziffert das mögliche Gesamtinvestitionsvolumen einschließlich Halbleitern auf mehr als 20 Milliarden britische Pfund. Das entspricht rund 26,8 Milliarden US-Dollar. Allein für die erste Ausbaustufe sind 2,5 Milliarden britische Pfund eingeplant.

    "Dies ist eine einmalige Gelegenheit für das britische KI-Ökosystem, in großem Maßstab zu wachsen", sagte Radiant-Chef Mahdi Yahya. Durch die Entwicklung und den Betrieb vor Ort sollten britische Forschungseinrichtungen, Start-ups und Unternehmen Zugang zu modernster Rechenleistung erhalten.

    Noch ist das Vorhaben allerdings nicht endgültig beschlossen. Zunächst benötigt das Projekt behördliche Genehmigungen, regulatorische Freigaben und einen Anschluss an das Stromnetz. Außerdem müssen die Partner einen Abnehmer für die Kapazitäten finden. Drax zufolge stehen die endgültigen Investitionsentscheidungen noch aus.

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    Europa kämpft um den Anschluss an die KI-Konkurrenz

    Mit dem Vorhaben will Großbritannien beim Ausbau der KI-Infrastruktur Boden gutmachen. Während die USA bereits zahlreiche riesige Rechenzentren entwickeln, kommt Europa langsamer voran. Hohe Strompreise und lange Wartezeiten für Netzanschlüsse bremsen insbesondere den britischen Markt.

    Wie schwierig die Bedingungen sind, zeigte zuletzt ein Vorhaben von Microsoft. Der US-Konzern soll sich im Oktober aus einer Vereinbarung für ein Rechenzentrum des Infrastrukturunternehmens Nscale nahe London zurückgezogen haben. Grund waren Verzögerungen beim Anschluss an das Stromnetz. Nscale erklärte damals gegenüber CNBC, weiterhin an dem Projekt festzuhalten und alternative Energiequellen zu prüfen.

    Bessere Voraussetzungen bieten dagegen die nordischen Länder. Dort stehen mehr Energie und geeignete Flächen zur Verfügung. Auch Google setzt verstärkt auf die Region: Der Konzern kündigte im September Investitionen von mindestens 13 Milliarden Euro in die KI-Infrastruktur Finnlands an. Es war Googles bislang größte Einzelinvestition in Europa.

    Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

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    Verfasst vonRedakteurSaskia Reh
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