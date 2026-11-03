swissnet: Halbjahr 2026 – Restrukturierung ebnet profitables Wachstum
Weniger Umsatz, bessere Margen: Trotz verschobener Projekte steigert der Konzern seine operative Profitabilität. Starke Auftragseingänge machen Mut für das zweite Halbjahr 2026.
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- Der Konzernumsatz sank im ersten Halbjahr 2026 um 18,3 % auf CHF 9,3 Mio.; größere Infrastrukturprojekte wurden teilweise auf das zweite Halbjahr verschoben.
- Das EBITDA blieb mit CHF 0,12 Mio. positiv. Das bereinigte EBITDA betrug CHF 0,36 Mio. beziehungsweise pro forma CHF 0,73 Mio. unter Berücksichtigung der neuen Kostenstruktur.
- Die Profitabilität verbesserte sich gegenüber dem zweiten Halbjahr 2025 deutlich: Die Bruttomarge stieg von 52,8 % auf 61,8 %, das EBITDA von CHF –0,83 Mio. auf CHF +0,12 Mio.
- Die Restrukturierung verschlankte die Konzernstruktur und soll die jährlichen Personalkosten um rund CHF 0,8 Mio. senken; ein Teil der Einsparungen wird erst im zweiten Halbjahr wirksam.
- Der Auftragseingang entwickelte sich stark. Das Unternehmen erwartet deshalb eine bessere Geschäftsentwicklung im zweiten Halbjahr 2026; ab 2027 sollen zusätzliche wiederkehrende SaaS-Umsätze die Profitabilität unterstützen.
- Das Konzernergebnis lag bei CHF –3,34 Mio., vor allem belastet durch CHF 2,7 Mio. Abschreibungen. Die Eigenkapitalquote betrug 43,1 %; nach dem Bilanzstichtag gewährte der Ankeraktionär Darlehen über CHF 3,1 Mio.
Der Kurs von swissnet lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 1,3250EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +19,32 % im
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