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    swissnet: Halbjahr 2026 – Restrukturierung ebnet profitables Wachstum

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    Weniger Umsatz, bessere Margen: Trotz verschobener Projekte steigert der Konzern seine operative Profitabilität. Starke Auftragseingänge machen Mut für das zweite Halbjahr 2026.

    swissnet: Halbjahr 2026 – Restrukturierung ebnet profitables Wachstum
    Foto: lightpoet - stock.adobe.com
    • Der Konzernumsatz sank im ersten Halbjahr 2026 um 18,3 % auf CHF 9,3 Mio.; größere Infrastrukturprojekte wurden teilweise auf das zweite Halbjahr verschoben.
    • Das EBITDA blieb mit CHF 0,12 Mio. positiv. Das bereinigte EBITDA betrug CHF 0,36 Mio. beziehungsweise pro forma CHF 0,73 Mio. unter Berücksichtigung der neuen Kostenstruktur.
    • Die Profitabilität verbesserte sich gegenüber dem zweiten Halbjahr 2025 deutlich: Die Bruttomarge stieg von 52,8 % auf 61,8 %, das EBITDA von CHF –0,83 Mio. auf CHF +0,12 Mio.
    • Die Restrukturierung verschlankte die Konzernstruktur und soll die jährlichen Personalkosten um rund CHF 0,8 Mio. senken; ein Teil der Einsparungen wird erst im zweiten Halbjahr wirksam.
    • Der Auftragseingang entwickelte sich stark. Das Unternehmen erwartet deshalb eine bessere Geschäftsentwicklung im zweiten Halbjahr 2026; ab 2027 sollen zusätzliche wiederkehrende SaaS-Umsätze die Profitabilität unterstützen.
    • Das Konzernergebnis lag bei CHF –3,34 Mio., vor allem belastet durch CHF 2,7 Mio. Abschreibungen. Die Eigenkapitalquote betrug 43,1 %; nach dem Bilanzstichtag gewährte der Ankeraktionär Darlehen über CHF 3,1 Mio.

    Der Kurs von swissnet lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 1,3250EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +19,32 % im Plus.


    swissnet

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