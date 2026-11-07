5 Prozent der Kunden bringen 50 Prozent Umsatz: Diese Firma überrascht

Während große Luxuskonzerne unter einer schwächelnden Nachfrage leiden, verfolgt der Online-Luxusmodekonzern mit Sitz in München, LuxExperience, eine ungewöhnliche Strategie: weniger Kunden, dafür deutlich reichere. Der Mutterkonzern von Mytheresa, Net-a-Porter und Mr. Porter konzentriert sich zunehmend auf Käufer, die jährlich rund 50.000 US-Dollar für Luxusmode ausgeben. Wie das Wall Street Journal berichtet, trägt dieser radikale Kurswechsel bereits Früchte. Umsatz, Bestellwerte und Profitabilität entwickeln sich positiv.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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Das Geheimnis liegt in einer kleinen, besonders zahlungskräftigen Kundengruppe. Weniger als fünf Prozent der Käufer bei Mytheresa sowie Net-a-Porter und Mr. Porter generieren nahezu die Hälfte des jeweiligen Warenwerts. Diese Kunden kaufen regelmäßig ein und reagieren deutlich weniger empfindlich auf Inflation und steigende Lebenshaltungskosten. Finanzchef Martin Beer betont, dass es sich nicht um Menschen handelt, die jahrelang auf eine Luxushandtasche sparen müssen.

Schluss mit Schnäppchenjägern

Nach der Übernahme von Net-a-Porter, Mr. Porter und Yoox vom Schweizer Luxuskonzern Richemont im April 2025 stellte LuxExperience fest, dass die übernommenen Plattformen zu stark auf Rabattaktionen gesetzt hatten. Statt wohlhabender Stammkunden lockten sie zunehmend preisbewusste Gelegenheitskäufer an. Das Management änderte daraufhin die Marketingstrategie und konzentrierte sich stärker auf exklusive Luxusmarken. Anfangs kostete dieser Umbau Umsatz. Inzwischen zeigt sich jedoch eine Trendwende.

Im vierten Geschäftsquartal bis Ende Juni stieg der Nettoumsatz währungsbereinigt um 7,6 Prozent auf berichteter Basis 653,6 Millionen Euro. Erstmals seit der Übernahme verzeichneten alle drei Geschäftsbereiche gleichzeitig Wachstum. Bei Mytheresa legte der durchschnittliche Bestellwert im Geschäftsjahr um 13,1 Prozent auf 875 Euro zu. Bei Net-a-Porter und Mr. Porter stieg er um 9,1 Prozent auf 885 Euro.

55 Millionen Euro eingespart

Auch auf der Kostenseite greift der Umbau. LuxExperience reduzierte Lagerkapazitäten, schloss Standorte in Hongkong, Dubai und Japan und vereinfachte seine IT-Systeme. Im Geschäftsjahr 2026 sanken die um Übernahmeeffekte bereinigten Verwaltungs- und Vertriebskosten um 55 Millionen Euro. Das bereinigte EBITDA verbesserte sich im vierten Quartal auf 13,6 Millionen Euro. Die entsprechende Marge erreichte 2,1 Prozent. Allerdings blieb der operative Cashflow im Gesamtjahr mit minus 108,4 Millionen Euro negativ.

Kommt jetzt der nächste Wachstumsschub?

Für das Geschäftsjahr 2027 erwartet LuxExperience ein Nettoumsatzwachstum im mittleren bis hohen einstelligen Prozentbereich. Die bereinigte EBITDA-Marge soll auf zwei bis drei Prozent steigen. Zusätzlich erhielt das Management Anfang September die Genehmigung für ein Aktienrückkaufprogramm von bis zu 50 Millionen US-Dollar. Ende Juni verfügte der Konzern über liquide Mittel und kurzfristige Finanzanlagen von 442,7 Millionen Euro und war bilanziell frei von Bankschulden. Für Anleger der an der New Yorker Börse unter dem Kürzel LUXE gehandelten Aktie könnte vor allem die steigende Profitabilität interessant werden. Entscheidend bleibt, ob es dem Unternehmen gelingt, seine wohlhabende Stammkundschaft weiter auszubauen und die übernommenen Plattformen dauerhaft profitabel zu betreiben.

Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

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Paul Späthling

Redakteur für Nachrichten Mehr anzeigen Paul Späthling schreibt seit September 2025 für wallstreetONLINE. Zuvor hat er auf Finanz- und Tech-Plattformen über unter anderem zukunftsträchtige Themenbereiche berichtet und seine Leser über News und Trends up-to-date gehalten. Seine große Leidenschaft gilt dem Art Trade. Mehr anzeigen wallstreetONLINE Redaktion 0 Follower Autor folgen Mehr anzeigen Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema! Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich. Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger. Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können. Mehr anzeigen RSS-Feed abonnieren

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