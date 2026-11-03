Trotz China - EU genehmigt Übernahme von MediaMarktSaturn

https://seekingalpha.com/mp/1426-main-street-alpha/articles/6355844-amazon-and-miax-just-reported-why-i-want-more-of-both









"AMZN: Ein Rekordquartal mit einem sehr großen Geldbetrag

Fangen wir mit dem wichtigsten an.

Amazon meldete für das dritte Quartal 2026 einen Umsatz von 201,9 Milliarden US-Dollar, ein Plus von 12 % gegenüber dem Vorjahr (13 % währungsbereinigt, da ein Großteil des Umsatzes außerhalb der USA erzielt wird). Das operative Ergebnis belief sich auf 28,1 Milliarden US-Dollar, ein Anstieg von 61 %, was einer operativen Marge von 13,9 % entspricht.

Das ist die höchste operative Marge in der Geschichte von Amazon.

Fairerweise muss man sagen, dass die Zahl von 61 % etwas übertrieben ist. Im Vorjahresquartal waren Sonderbelastungen in Höhe von rund 4,3 Milliarden US-Dollar im Zusammenhang mit einem Rechtsstreit und Abfindungskosten enthalten. Bereinigt um diese Aufwendungen lag das Wachstum des operativen Ergebnisses eher bei 30 %.

So oder so ist das für ein Unternehmen dieser Größe immer noch hervorragend.

Motor war wie immer Amazon Web Services („AWS“), das Cloud-Geschäft.

Der Umsatz von AWS stieg um 39,3 %. Dies ist das sechste Quartal in Folge mit beschleunigtem Wachstum und das schnellste Wachstum seit fast fünf Jahren. AWS erzielt nun einen annualisierten Umsatz von 184 Milliarden US-Dollar. Das operative Ergebnis von AWS lag bei 17,8 Milliarden US-Dollar, gegenüber 11,4 Milliarden US-Dollar im Vorjahr, was einer Segmentmarge von 38,7 % entspricht.

Der Auftragsbestand (vertraglich zugesagte Umsätze, die noch nicht verbucht wurden) beläuft sich auf 578 Milliarden US-Dollar und wächst mit dreistelligen Wachstumsraten.

Und dann sagte CEO Andy Jassy etwas, was Amazon selten tut: Er gab einen mehrjährigen Ausblick.

Wir sind überzeugt, dass AWS in den Jahren 2027 und 2028 jeweils um über 40 % wachsen und innerhalb der nächsten 5 bis 10 Jahre einen Umsatz von 1 Billion US-Dollar erzielen kann. – Andy Jassy, ​​CEO

Amazon ist bekannt dafür, bei Zukunftsprognosen eher zurückhaltend zu sein. Sobald das Unternehmen jedoch Zahlen für das Jahr 2028 nennt, werde ich hellhörig.

Inferenz (d. h. das Ausführen von KI-Modellen in realen Anwendungen, im Gegensatz zu deren Training) macht bereits weit über die Hälfte der KI-Umsätze von AWS aus. Bedrock, Amazons Service, der Kunden Zugriff auf zahlreiche KI-Modelle an einem zentralen Ort bietet, ist der am schnellsten wachsende Milliarden-Dollar-Service in der Geschichte von AWS . Fortune-500-Unternehmen geben dafür etwa siebenmal so viel aus wie vor einem Jahr, und das Token-Volumen (ein Indikator für die KI-Nutzung) hat sich um fast das 17-Fache erhöht. Der Großteil von Bedrock basiert auf Trainium, Amazons eigenem KI-Chip. Kunden, die Amazons kundenspezifische Chips nutzen, sparten allein im dritten Quartal 2026 über 2 Milliarden US-Dollar. Die Umsatzprognosen für Graviton (die CPU) und Trainium haben sich jeweils mehr als verzwanzigfacht. Amazon plant, Trainium-Chips ab Ende 2027 auch außerhalb von AWS zu verkaufen.

Ich weiß, das klingt nicht professionell, aber diese Zahlen sind wirklich "unglaublich".

Das ist wichtig. Ein Cloud-Anbieter, der dieselben Chips wie alle anderen verwendet, hat dieselbe Kostenstruktur wie alle anderen. Eigene Chips verschaffen ihm einen Wettbewerbsvorteil.

Jassy wies außerdem darauf hin, dass die Anmietung von Kapazitäten bei externen Rechenzentrumsbetreibern deutlich geringere Gewinnmargen mit sich bringt als der Besitz oder die langfristige Anmietung eigener Einrichtungen. Amazon besitzt den Großteil seiner Kapazitäten oder mietet diese langfristig an.

In einem zukünftigen Artikel werde ich erläutern, was das für den Rest des KI-Infrastrukturbereichs bedeutet. Vorerst bestätigt es lediglich meine ursprüngliche Kaufentscheidung für Amazon. Amazon kontrolliert die Infrastruktur und zunehmend auch die Motoren.

Der Einzelhandel erholt sich still und leise.

AWS steht im Rampenlicht. Doch der Einzelhandel verdient mehr Anerkennung.

Der Umsatz im Segment Nordamerika stieg um 6 % auf 112,9 Milliarden US-Dollar, während das internationale Segment währungsbereinigt um 8 % zulegte. Diese Zahlen wirken auf den ersten Blick schwach, berücksichtigen aber einen zeitlichen Sonderfall. Der Prime Day fand dieses Jahr in den meisten Ländern im zweiten Quartal statt, nachdem er 2025 vollständig ins dritte Quartal verschoben worden war. Ohne diese Verschiebung schätzt das Management das Wachstum um rund 400 Basispunkte höher ein. Nach einer einfachen Berechnung entspräche dies einem Wachstum von 10 %.

Letztendlich zählt aber der Gewinn.

Das operative Ergebnis in Nordamerika betrug 8,7 Milliarden US-Dollar, gegenüber 4,8 Milliarden US-Dollar im Vorjahr, was einer Marge von 7,7 % entspricht. Das internationale operative Ergebnis stieg von 1,2 Milliarden US-Dollar auf 1,6 Milliarden US-Dollar.

In den letzten Jahren konnten beide Segmente ihre operativen Margen um fast 10 Prozentpunkte steigern. Die Anzahl der verkauften Einheiten wuchs im Quartal um 12 %. Die Versandkosten stiegen um 11 %, obwohl Amazon mit höheren Treibstoff- und Transportkosten (Lkw-Ferntransporte zwischen den Standorten) zu kämpfen hatte. Bereinigt um die Treibstoff- und Transportkosteninflation stiegen die Versandkosten um 8 % und lagen damit rund 400 Basispunkte unter dem Mengenwachstum.

So sieht ein ausgereiftes Logistiknetzwerk aus. Die Zustellung jedes einzelnen Pakets wird etwas günstiger.

Robotik spielt dabei eine große Rolle. Amazon setzt mittlerweile über eine Million Roboter in seinem Logistiknetzwerk ein. Wie viele von Ihnen sich vielleicht erinnern, habe ich bereits mehrfach darauf hingewiesen, dass ich erwarte, dass der nicht-KI-basierte Teil von Amazons Geschäft aufgrund des enormen Potenzials für Margenwachstum maßgeblich zum Gewinnwachstum beitragen wird.

Es ist noch früh, aber diese These sieht im Moment extrem vielversprechend aus.

Dann wären da noch die Lebensmittel, die meiner Meinung nach unterschätzt werden. Der Bruttoumsatz mit Lebensmitteln und Artikeln des täglichen Bedarfs erreichte in den letzten zwölf Monaten fast 250 Milliarden US-Dollar. Frische Lebensmittel und Artikel des täglichen Bedarfs wuchsen etwa dreimal so schnell wie das übrige Sortiment und machen mittlerweile rund die Hälfte aller verkauften Einheiten aus . Kunden, die verderbliche Waren mit Lieferung am selben Tag bestellen, kaufen etwa siebenmal so viele Artikel des täglichen Bedarfs. Lebensmittel machen Amazon zu einer Gewohnheit.

Das ist umso wichtiger, wenn man bedenkt, wie loyal das die Kunden macht. Deshalb sage ich immer, dass wir uns manchmal fühlen, als lebten wir in einer „Amazon-Welt“. Für viele gehört Amazon zum Alltag. Und ich glaube, das ist erst der Anfang.

Die Werbeeinnahmen stiegen um 12 % auf 19,6 Milliarden US-Dollar. Dies mag nach einer Verlangsamung aussehen, doch allein die Verschiebung auf den Prime Day bremste das Wachstum um 850 Basispunkte. Das Management rechnet im vierten Quartal 2026 wieder mit einem Wachstum im hohen zweistelligen Prozentbereich.

Für das vierte Quartal prognostizierte Amazon einen Umsatz von 240 bis 247 Milliarden US-Dollar und ein operatives Ergebnis von 28,5 bis 33,5 Milliarden US-Dollar. Diese Prognose beinhaltet die Kosten für den Amazon-Leo-Satelliten (die größtenteils bis zum ersten Quartal 2027 als Aufwand verbucht wurden) sowie höhere Treibstoffkosten.

Operativ war dies ein starkes Quartal.

Schön, oder? Aber warum hat Amazon das Unternehmen verkauft?

AMZN: Der Teil, der meine These auf die Probe stellt

Es gibt nur ein Problem.

Amazon gibt mehr aus, als es einnimmt. Viel mehr!

In den vergangenen zwölf Monaten erwirtschaftete Amazon einen operativen Cashflow von 168,3 Milliarden US-Dollar, ein Plus von 29 %. Das ist eine enorme Summe. Im gleichen Zeitraum betrug der freie Cashflow (operativer Cashflow abzüglich Investitionsausgaben) jedoch einen Abfluss von 42,4 Milliarden US-Dollar. Vor einem Jahr lag er noch bei positiven 14,8 Milliarden US-Dollar.

Der Grund dafür sind die Investitionsausgaben (CapEx). Allein im dritten Quartal 2026 beliefen sich die liquiden Investitionsausgaben auf 75,9 Milliarden US-Dollar. Amazon rechnet für das Gesamtjahr weiterhin mit rund 220 Milliarden US-Dollar, hauptsächlich für AWS, und plant, 2027 „deutlich mehr“ auszugeben.

Wenn ich für jedes Mal, wenn mich jemand fragt, ob das nachhaltig ist, einen Dollar bekäme, könnte ich eines der Amazon-Rechenzentren finanzieren. Oder zumindest den Parkplatz.

Stell dir einen Limonadenstand vor, der noch nie so viel Limonade verkauft hat – zu besseren Preisen und an so viele Kunden wie nie zuvor. Trotzdem muss er sich noch Geld von seiner Mutter leihen, denn nebenan baut er eine Limonadenfabrik, und die Kunden haben bereits Verträge unterschrieben, um schon vor deren Fertigstellung Limonade aus dieser Fabrik zu beziehen.

Ist das ein Problem? Das hängt davon ab, ob diese Kunden auch erscheinen.

Und hier muss ich ehrlich sein.

Als ich kürzlich über Amazon schrieb, argumentierte ich unter anderem, dass Energie- und Kreditengpässe die KI-Investitionen branchenweit verlangsamen und damit den freien Cashflow der Hyperscaler etwas entlasten könnten. Amazon bewirkt jedoch das Gegenteil: Es beschleunigt das Wachstum.

Die Nettoverschuldung beträgt aktuell rund 129 Milliarden US-Dollar bzw. das 0,69-Fache des EBITDA. Das ist zwar tragbar, aber eine bedeutende Veränderung für ein Unternehmen, das lange für seine positive Nettoliquidität bekannt war. Nettoliquidität bedeutet, dass die liquiden Mittel die Bruttoverschuldung übersteigen. Die nächste Aktie in diesem Artikel ist ein Paradebeispiel dafür.

Dieser Teil meiner These bewahrheitet sich also nicht. Zumindest nicht bei Amazon.

Warum fühle ich mich immer noch wohl? Drei Gründe.

Zunächst zur Transparenz. Jassy erklärte, dass sehr große Kapazitätsblöcke (Hunderte von Megawatt, manchmal ein ganzes Gigawatt) lange im Voraus reserviert werden, da niemand ein Gigawatt Kapazität ungenutzt lässt. Das verschafft Amazon eine sehr gute Planungssicherheit für die Jahre 2027, 2028 und einen Teil von 2029. Der Auftragsbestand von 578 Milliarden US-Dollar belegt dies. Es handelt sich hierbei um Investitionsausgaben mit bereits vertraglich gebundenen Kunden.

Anders ausgedrückt: Amazon gibt kein Geld in Erwartung einer Nachfrage aus. Sie wissen, dass sie vorhanden ist. Sie befindet sich in ihrem Auftragsbestand.

Zweitens, die Wirtschaftlichkeit. Amazon gibt an, die Amortisationszeit seiner Infrastruktur kontinuierlich zu verkürzen („Moving it left“, wie das Management es nennt) und die Nutzungsdauer seiner Anlagen stetig zu verlängern. In Kombination mit eigenen Chips und Produktionsstätten erzielt Amazon meiner Meinung nach mit jedem investierten Dollar in KI-Investitionen eine höhere Rendite als die meisten anderen Unternehmen der Branche.

Drittens trifft das Management hier ganz offensichtlich eine bewusste Entscheidung. Auf die Frage nach den Investitionskosten, die für ein 40-prozentiges AWS-Wachstum erforderlich sind, gab Jassy keine Auskunft.

Wäre es praktischer, wenn sich diese Art von Beschleunigung und Chancen über 25 Jahre erstrecken und man die Investitionsausgaben über 25 Jahre verteilen könnte? Ja, das wäre möglicherweise praktischer. – Andy Jassy, ​​CEO

Er bezeichnete es als einmalige Gelegenheit und sagte, Amazon könne den Plan finanzieren.

Ich stimme zu. Folgendes würde mich jedoch umstimmen: Wenn die Investitionsausgaben (CapEx) über mehrere Jahre hinweg deutlich schneller steigen als die AWS-Umsätze, wenn der Auftragsbestand stagniert oder wenn die AWS-Margen deutlich unter 35 % fallen, weil KI einen größeren Anteil am Gesamtumsatz ausmacht, würden die Kosten den Nutzen übersteigen.

Das Management wies zwar auf geringere KI-Margen und höhere Speicherchip-Kosten als Belastungen hin. Bislang halten sich die Margen jedoch bemerkenswert gut.

AMZN: Wofür ich bezahle

Die Bewertung von Amazon anhand der vergangenen Gewinne ist schwierig. Das KGV von rund 20 ist durch die enormen Gewinne aus Amazons Beteiligung an Anthropic verzerrt, darunter außerordentliche Erträge von über 50 Milliarden US-Dollar im zweiten Quartal 2026. Diese Gewinne sind real, werden sich aber nicht in jedem Quartal wiederholen.

Ein besserer Ausgangspunkt ist die Betrachtung der zukünftigen Entwicklung. Basierend auf Konsensschätzungen wird Amazon mit dem etwa 28-Fachen des Gewinns der nächsten zwölf Monate und dem etwa 12-Fachen des EBITDA der nächsten zwölf Monate gehandelt.

Für ein Unternehmen dieser Qualität ist das angemessen. Aber halten wir es einfach.

AWS erwirtschaftet derzeit einen jährlichen Betriebsgewinn von rund 71 Milliarden US-Dollar (17,8 Milliarden US-Dollar mal vier). Angenommen, Jassys Prognose von etwa 40 % Wachstum in den Jahren 2027 und 2028 ist korrekt. Das würde den jährlichen Umsatz von AWS auf rund 360 Milliarden US-Dollar etwa verdoppeln. Bei einer operativen Marge von 35 % (unter den heutigen 38,7, um den margenschwächeren KI-Anteil zu berücksichtigen) ergäbe das einen Betriebsgewinn von rund 125 Milliarden US-Dollar. Nach Steuern wären es etwa 100 Milliarden US-Dollar.

Multipliziert man das mit dem Faktor 25, könnte allein AWS einen Wert von rund 2,5 Billionen Dollar haben.

Das entspricht fast der gesamten heutigen Marktkapitalisierung von Amazon.

Ich kann nichts garantieren, aber wenn die Berechnung auch nur annähernd stimmt, erhalten Anleger das Einzelhandelsgeschäft, das Werbegeschäft, Lebensmittel, Prime Video, Apotheken, Robotik und Amazon Leo zu einem stark reduzierten Preis, wenn nicht sogar kostenlos. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei etwa 330 US-Dollar, was ich für einen Anlagehorizont von 12 Monaten für angemessen halte.

Deshalb bleibt Amazon für mich eine klare Kaufempfehlung , insbesondere bei Kursschwäche."