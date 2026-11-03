Trotz China - EU genehmigt Übernahme von MediaMarktSaturn
ROUNDUP
- EU genehmigt JD.coms Ceconomy-Kauf mit Auflagen
- Auflagen sollen Quersubventionen durch JD.com verhindern
- Deutschland knüpft Freigabe an Datenschutzauflagen
BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die Europäische Kommission hat die geplante Übernahme von Europas größtem Elektronikfachhändler MediaMarktSaturn durch den chinesischen E-Commerce-Riesen JD.com mit Bedingungen genehmigt. Das teilte die Behörde mit. Die Wettbewerbshüter wollen demnach so sicherstellen, dass chinesische Subventionen nicht den Markt verzerren.
JD.com und Ceconomy teilten in einer gemeinsamen Pressemitteilung mit, dass damit nun alle Angebotsbedingungen erfüllt seien, und kündigten den Vollzug der Transaktion für die kommenden Tage an.
Die Brüsseler Behörde hatte festgestellt, dass JD.com von China Subventionen in Form von Vorzugsfinanzierungen, Steuervergünstigungen und Zuschüssen bekommen hatte. Die EU-Kommission sah das Risiko, dass daraus finanzierte Kapazitäten letztlich auch Ceconomy zur Verfügung gestellt werden und die Unternehmen Mitbewerber durch "eine aggressive Preispolitik" unter Druck setzen könnten.
Quersubventionierung verhindern
Die Unternehmen werden deshalb unter anderem dazu verpflichtet, dass sämtliche konzerninternen Transaktionen zwischen JD.com und Ceconomy zu marktüblichen Bedingungen erfolgen müssen, insbesondere Finanzierungen. Das soll eine Quersubventionierung verhindern.
Die Unternehmen hatten die Verpflichtungszusagen angesichts der wettbewerbsrechtlichen Prüfung vorgeschlagen und sind daran nun zehn Jahre gebunden. China hatte der EU wegen der Untersuchung im August mit Gegenmaßnahmen gedroht.
JD.com will den Düsseldorfer Konzern Ceconomy übernehmen, zu dem MediaMarkt und Saturn gehören. Das Angebot des chinesischen Onlinehändlers bewertet Ceconomy mit rund 2,2 Milliarden Euro.
Die Zustimmung der Brüsseler Behörde ist eine der Voraussetzungen für den Eigentümerwechsel. Staatshilfe unterliegt in der EU strengen Regeln, um Wettbewerbsverzerrung zu vermeiden. Die Behörde prüft auch bestimmte Subventionen von Staaten außerhalb der EU.
Vorwürfe aus Peking
Das chinesische Justizministerium hatte im August mitgeteilt, sollte die EU an ihrem Vorgehen festhalten, werde man entschlossen reagieren. Zugleich verbot Peking Organisationen und Einzelpersonen, die EU bei bestimmten Auskunftsersuchen in China zu unterstützen. Das Justizministerium warf Brüssel vor, umfangreiche und unnötige Informationen aus China verlangt zu haben.
Ein Sprecher der EU-Kommission argumentierte damals dagegen mit der Bedeutung gleicher Wettbewerbsbedingungen. Während früher nur Subventionen europäischer Staaten geprüft worden seien, würden mittlerweile auch ausländische Subventionen geprüft.
Das Ziel sei, "dass alle in der EU tätigen Unternehmen, einschließlich chinesischer Unternehmen, gleich behandelt werden und unter gleichen Bedingungen konkurrieren", sagte der Sprecher.
EU-Wettbewerbskommissarin Teresa Ribera begrüßte nun den "konstruktiven Ansatz der beteiligten Unternehmen". "Die Verbraucherinnen und Verbraucher profitieren von einem wettbewerbsfähigen Einzelhandels- und E-Commerce-Sektor, in dem für alle Unternehmen gleiche Wettbewerbsbedingungen gelten."
Deutschland macht Auflagen
JD.com hatte im Sommer 2025 ein Übernahmeangebot abgegeben und sich wenige Monate später die Mehrheit der Ceconomy-Aktien gesichert. Behörden in mehreren Ländern, darunter auch Deutschland, prüften die Übernahme ebenfalls und gaben schließlich grünes Licht.
Die Freigabe erfolgte vielfach unter Auflagen. Diese sollen in Deutschland etwa gewährleisten, dass die personenbezogenen Daten der Kunden geschützt bleiben. Zudem räumen sie der Bundesregierung starke Überwachungs- und Kontrollrechte ein und ermöglichen ihr, die Genehmigung im Fall von Verstößen zu widerrufen.
Einer der größten Handelskonzerne weltweit
MediaMarktSaturn ist Europas größter Elektronik-Fachhändler und nach Amazon , Otto und Zalando viertgrößter Onlineshop in Deutschland. Das Handelsunternehmen Ceconomy, zu dem die MediaMarktSaturn Retail Group heute zählt, entstand 2017 als Abspaltung von Metro.
JD.com ist mit einem Jahresumsatz von knapp 159 Milliarden US-Dollar (2024) laut dem Forschungsinstitut EHI größter chinesischer Handelskonzern und zählt auch weltweit zu den zehn größten. Die Gruppe, die etwa 570.000 Beschäftigte hat, ist unter anderem auch in den Bereichen Technologie, Logistik und Gesundheit tätig. In Deutschland ist das Engagement bislang überschaubar. Im März dieses Jahres startete JD.com den Onlineshop Joybuy.
JD.com teilte zur Entscheidung der EU-Kommission weiter mit, dass Geschäftsmodell und Strategie unverändert blieben und die Grundlage für beschleunigtes Wachstum bildeten. "Der Vorstand wird weiterhin für die Umsetzung der Geschäftsstrategie und die operative Führung des Unternehmens verantwortlich sein", hieß es. JD.com habe sich zudem verbindlich dazu verpflichtet, die für Mitarbeitende, Marken und Märkte besonders wichtigen Grundlagen zu schützen.
Ceconomy ist mit mehr als 1.000 Märkten in elf europäischen Ländern aktiv, rund 400 davon hierzulande. Filialen der Kette Saturn gibt es nur noch in Deutschland. Im Ende September abgelaufenen Geschäftsjahr machte das Handelsunternehmen nach vorläufigen Zahlen einen Umsatz von 24,0 Milliarden Euro. Der bereinigte Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) stieg nach Unternehmensangaben um 27 Prozent auf 515 Millionen Euro. Weltweit beschäftigte der Konzern im Jahr 2024 rund 50.000 Menschen, davon knapp 20.000 in Deutschland./wea/DP/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Amazon Aktie
Die Amazon Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,36 % und einem Kurs von 220,4 auf Tradegate BSX (03. November 2026, 12:09 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Amazon Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 346,43USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 330,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 370,00USD was eine Bandbreite von +50,03 %/+68,22 % bedeutet.
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Community Beiträge zu Amazon - 906866 - US0231351067
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Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Amazon eingestellt.
https://seekingalpha.com/mp/1426-main-street-alpha/articles/6355844-amazon-and-miax-just-reported-why-i-want-more-of-both
Fangen wir mit dem wichtigsten an.
Amazon meldete für das dritte Quartal 2026 einen Umsatz von 201,9 Milliarden US-Dollar, ein Plus von 12 % gegenüber dem Vorjahr (13 % währungsbereinigt, da ein Großteil des Umsatzes außerhalb der USA erzielt wird). Das operative Ergebnis belief sich auf 28,1 Milliarden US-Dollar, ein Anstieg von 61 %, was einer operativen Marge von 13,9 % entspricht.
Das ist die höchste operative Marge in der Geschichte von Amazon.
Fairerweise muss man sagen, dass die Zahl von 61 % etwas übertrieben ist. Im Vorjahresquartal waren Sonderbelastungen in Höhe von rund 4,3 Milliarden US-Dollar im Zusammenhang mit einem Rechtsstreit und Abfindungskosten enthalten. Bereinigt um diese Aufwendungen lag das Wachstum des operativen Ergebnisses eher bei 30 %.
So oder so ist das für ein Unternehmen dieser Größe immer noch hervorragend.
Motor war wie immer Amazon Web Services („AWS“), das Cloud-Geschäft.
Der Umsatz von AWS stieg um 39,3 %. Dies ist das sechste Quartal in Folge mit beschleunigtem Wachstum und das schnellste Wachstum seit fast fünf Jahren. AWS erzielt nun einen annualisierten Umsatz von 184 Milliarden US-Dollar. Das operative Ergebnis von AWS lag bei 17,8 Milliarden US-Dollar, gegenüber 11,4 Milliarden US-Dollar im Vorjahr, was einer Segmentmarge von 38,7 % entspricht.
Der Auftragsbestand (vertraglich zugesagte Umsätze, die noch nicht verbucht wurden) beläuft sich auf 578 Milliarden US-Dollar und wächst mit dreistelligen Wachstumsraten.
Und dann sagte CEO Andy Jassy etwas, was Amazon selten tut: Er gab einen mehrjährigen Ausblick.
Wir sind überzeugt, dass AWS in den Jahren 2027 und 2028 jeweils um über 40 % wachsen und innerhalb der nächsten 5 bis 10 Jahre einen Umsatz von 1 Billion US-Dollar erzielen kann. – Andy Jassy, CEO
Amazon ist bekannt dafür, bei Zukunftsprognosen eher zurückhaltend zu sein. Sobald das Unternehmen jedoch Zahlen für das Jahr 2028 nennt, werde ich hellhörig.
- Inferenz (d. h. das Ausführen von KI-Modellen in realen Anwendungen, im Gegensatz zu deren Training) macht bereits weit über die Hälfte der KI-Umsätze von AWS aus.
- Bedrock, Amazons Service, der Kunden Zugriff auf zahlreiche KI-Modelle an einem zentralen Ort bietet, ist der am schnellsten wachsende Milliarden-Dollar-Service in der Geschichte von AWS . Fortune-500-Unternehmen geben dafür etwa siebenmal so viel aus wie vor einem Jahr, und das Token-Volumen (ein Indikator für die KI-Nutzung) hat sich um fast das 17-Fache erhöht.
- Der Großteil von Bedrock basiert auf Trainium, Amazons eigenem KI-Chip. Kunden, die Amazons kundenspezifische Chips nutzen, sparten allein im dritten Quartal 2026 über 2 Milliarden US-Dollar. Die Umsatzprognosen für Graviton (die CPU) und Trainium haben sich jeweils mehr als verzwanzigfacht.
- Amazon plant, Trainium-Chips ab Ende 2027 auch außerhalb von AWS zu verkaufen.
Ich weiß, das klingt nicht professionell, aber diese Zahlen sind wirklich "unglaublich".
Das ist wichtig. Ein Cloud-Anbieter, der dieselben Chips wie alle anderen verwendet, hat dieselbe Kostenstruktur wie alle anderen. Eigene Chips verschaffen ihm einen Wettbewerbsvorteil.
Jassy wies außerdem darauf hin, dass die Anmietung von Kapazitäten bei externen Rechenzentrumsbetreibern deutlich geringere Gewinnmargen mit sich bringt als der Besitz oder die langfristige Anmietung eigener Einrichtungen. Amazon besitzt den Großteil seiner Kapazitäten oder mietet diese langfristig an.
In einem zukünftigen Artikel werde ich erläutern, was das für den Rest des KI-Infrastrukturbereichs bedeutet. Vorerst bestätigt es lediglich meine ursprüngliche Kaufentscheidung für Amazon. Amazon kontrolliert die Infrastruktur und zunehmend auch die Motoren.
Der Einzelhandel erholt sich still und leise.
AWS steht im Rampenlicht. Doch der Einzelhandel verdient mehr Anerkennung.
Der Umsatz im Segment Nordamerika stieg um 6 % auf 112,9 Milliarden US-Dollar, während das internationale Segment währungsbereinigt um 8 % zulegte. Diese Zahlen wirken auf den ersten Blick schwach, berücksichtigen aber einen zeitlichen Sonderfall. Der Prime Day fand dieses Jahr in den meisten Ländern im zweiten Quartal statt, nachdem er 2025 vollständig ins dritte Quartal verschoben worden war. Ohne diese Verschiebung schätzt das Management das Wachstum um rund 400 Basispunkte höher ein. Nach einer einfachen Berechnung entspräche dies einem Wachstum von 10 %.
Letztendlich zählt aber der Gewinn.
Das operative Ergebnis in Nordamerika betrug 8,7 Milliarden US-Dollar, gegenüber 4,8 Milliarden US-Dollar im Vorjahr, was einer Marge von 7,7 % entspricht. Das internationale operative Ergebnis stieg von 1,2 Milliarden US-Dollar auf 1,6 Milliarden US-Dollar.
In den letzten Jahren konnten beide Segmente ihre operativen Margen um fast 10 Prozentpunkte steigern. Die Anzahl der verkauften Einheiten wuchs im Quartal um 12 %. Die Versandkosten stiegen um 11 %, obwohl Amazon mit höheren Treibstoff- und Transportkosten (Lkw-Ferntransporte zwischen den Standorten) zu kämpfen hatte. Bereinigt um die Treibstoff- und Transportkosteninflation stiegen die Versandkosten um 8 % und lagen damit rund 400 Basispunkte unter dem Mengenwachstum.
So sieht ein ausgereiftes Logistiknetzwerk aus. Die Zustellung jedes einzelnen Pakets wird etwas günstiger.
Robotik spielt dabei eine große Rolle. Amazon setzt mittlerweile über eine Million Roboter in seinem Logistiknetzwerk ein. Wie viele von Ihnen sich vielleicht erinnern, habe ich bereits mehrfach darauf hingewiesen, dass ich erwarte, dass der nicht-KI-basierte Teil von Amazons Geschäft aufgrund des enormen Potenzials für Margenwachstum maßgeblich zum Gewinnwachstum beitragen wird.
Es ist noch früh, aber diese These sieht im Moment extrem vielversprechend aus.
Dann wären da noch die Lebensmittel, die meiner Meinung nach unterschätzt werden. Der Bruttoumsatz mit Lebensmitteln und Artikeln des täglichen Bedarfs erreichte in den letzten zwölf Monaten fast 250 Milliarden US-Dollar. Frische Lebensmittel und Artikel des täglichen Bedarfs wuchsen etwa dreimal so schnell wie das übrige Sortiment und machen mittlerweile rund die Hälfte aller verkauften Einheiten aus . Kunden, die verderbliche Waren mit Lieferung am selben Tag bestellen, kaufen etwa siebenmal so viele Artikel des täglichen Bedarfs. Lebensmittel machen Amazon zu einer Gewohnheit.
Das ist umso wichtiger, wenn man bedenkt, wie loyal das die Kunden macht. Deshalb sage ich immer, dass wir uns manchmal fühlen, als lebten wir in einer „Amazon-Welt“. Für viele gehört Amazon zum Alltag. Und ich glaube, das ist erst der Anfang.
Die Werbeeinnahmen stiegen um 12 % auf 19,6 Milliarden US-Dollar. Dies mag nach einer Verlangsamung aussehen, doch allein die Verschiebung auf den Prime Day bremste das Wachstum um 850 Basispunkte. Das Management rechnet im vierten Quartal 2026 wieder mit einem Wachstum im hohen zweistelligen Prozentbereich.
Für das vierte Quartal prognostizierte Amazon einen Umsatz von 240 bis 247 Milliarden US-Dollar und ein operatives Ergebnis von 28,5 bis 33,5 Milliarden US-Dollar. Diese Prognose beinhaltet die Kosten für den Amazon-Leo-Satelliten (die größtenteils bis zum ersten Quartal 2027 als Aufwand verbucht wurden) sowie höhere Treibstoffkosten.
Operativ war dies ein starkes Quartal.
Schön, oder? Aber warum hat Amazon das Unternehmen verkauft?
AMZN: Der Teil, der meine These auf die Probe stellt
Es gibt nur ein Problem.
Amazon gibt mehr aus, als es einnimmt. Viel mehr!
In den vergangenen zwölf Monaten erwirtschaftete Amazon einen operativen Cashflow von 168,3 Milliarden US-Dollar, ein Plus von 29 %. Das ist eine enorme Summe. Im gleichen Zeitraum betrug der freie Cashflow (operativer Cashflow abzüglich Investitionsausgaben) jedoch einen Abfluss von 42,4 Milliarden US-Dollar. Vor einem Jahr lag er noch bei positiven 14,8 Milliarden US-Dollar.
Der Grund dafür sind die Investitionsausgaben (CapEx). Allein im dritten Quartal 2026 beliefen sich die liquiden Investitionsausgaben auf 75,9 Milliarden US-Dollar. Amazon rechnet für das Gesamtjahr weiterhin mit rund 220 Milliarden US-Dollar, hauptsächlich für AWS, und plant, 2027 „deutlich mehr“ auszugeben.
Wenn ich für jedes Mal, wenn mich jemand fragt, ob das nachhaltig ist, einen Dollar bekäme, könnte ich eines der Amazon-Rechenzentren finanzieren. Oder zumindest den Parkplatz.
Stell dir einen Limonadenstand vor, der noch nie so viel Limonade verkauft hat – zu besseren Preisen und an so viele Kunden wie nie zuvor. Trotzdem muss er sich noch Geld von seiner Mutter leihen, denn nebenan baut er eine Limonadenfabrik, und die Kunden haben bereits Verträge unterschrieben, um schon vor deren Fertigstellung Limonade aus dieser Fabrik zu beziehen.
Ist das ein Problem? Das hängt davon ab, ob diese Kunden auch erscheinen.
Und hier muss ich ehrlich sein.
Als ich kürzlich über Amazon schrieb, argumentierte ich unter anderem, dass Energie- und Kreditengpässe die KI-Investitionen branchenweit verlangsamen und damit den freien Cashflow der Hyperscaler etwas entlasten könnten. Amazon bewirkt jedoch das Gegenteil: Es beschleunigt das Wachstum.
Die Nettoverschuldung beträgt aktuell rund 129 Milliarden US-Dollar bzw. das 0,69-Fache des EBITDA. Das ist zwar tragbar, aber eine bedeutende Veränderung für ein Unternehmen, das lange für seine positive Nettoliquidität bekannt war. Nettoliquidität bedeutet, dass die liquiden Mittel die Bruttoverschuldung übersteigen. Die nächste Aktie in diesem Artikel ist ein Paradebeispiel dafür.
Dieser Teil meiner These bewahrheitet sich also nicht. Zumindest nicht bei Amazon.
Warum fühle ich mich immer noch wohl? Drei Gründe.
Zunächst zur Transparenz. Jassy erklärte, dass sehr große Kapazitätsblöcke (Hunderte von Megawatt, manchmal ein ganzes Gigawatt) lange im Voraus reserviert werden, da niemand ein Gigawatt Kapazität ungenutzt lässt. Das verschafft Amazon eine sehr gute Planungssicherheit für die Jahre 2027, 2028 und einen Teil von 2029. Der Auftragsbestand von 578 Milliarden US-Dollar belegt dies. Es handelt sich hierbei um Investitionsausgaben mit bereits vertraglich gebundenen Kunden.
Anders ausgedrückt: Amazon gibt kein Geld in Erwartung einer Nachfrage aus. Sie wissen, dass sie vorhanden ist. Sie befindet sich in ihrem Auftragsbestand.
Zweitens, die Wirtschaftlichkeit. Amazon gibt an, die Amortisationszeit seiner Infrastruktur kontinuierlich zu verkürzen („Moving it left“, wie das Management es nennt) und die Nutzungsdauer seiner Anlagen stetig zu verlängern. In Kombination mit eigenen Chips und Produktionsstätten erzielt Amazon meiner Meinung nach mit jedem investierten Dollar in KI-Investitionen eine höhere Rendite als die meisten anderen Unternehmen der Branche.
Drittens trifft das Management hier ganz offensichtlich eine bewusste Entscheidung. Auf die Frage nach den Investitionskosten, die für ein 40-prozentiges AWS-Wachstum erforderlich sind, gab Jassy keine Auskunft.
Wäre es praktischer, wenn sich diese Art von Beschleunigung und Chancen über 25 Jahre erstrecken und man die Investitionsausgaben über 25 Jahre verteilen könnte? Ja, das wäre möglicherweise praktischer. – Andy Jassy, CEO
Er bezeichnete es als einmalige Gelegenheit und sagte, Amazon könne den Plan finanzieren.
Ich stimme zu. Folgendes würde mich jedoch umstimmen: Wenn die Investitionsausgaben (CapEx) über mehrere Jahre hinweg deutlich schneller steigen als die AWS-Umsätze, wenn der Auftragsbestand stagniert oder wenn die AWS-Margen deutlich unter 35 % fallen, weil KI einen größeren Anteil am Gesamtumsatz ausmacht, würden die Kosten den Nutzen übersteigen.
Das Management wies zwar auf geringere KI-Margen und höhere Speicherchip-Kosten als Belastungen hin. Bislang halten sich die Margen jedoch bemerkenswert gut.
AMZN: Wofür ich bezahle
Die Bewertung von Amazon anhand der vergangenen Gewinne ist schwierig. Das KGV von rund 20 ist durch die enormen Gewinne aus Amazons Beteiligung an Anthropic verzerrt, darunter außerordentliche Erträge von über 50 Milliarden US-Dollar im zweiten Quartal 2026. Diese Gewinne sind real, werden sich aber nicht in jedem Quartal wiederholen.
Ein besserer Ausgangspunkt ist die Betrachtung der zukünftigen Entwicklung. Basierend auf Konsensschätzungen wird Amazon mit dem etwa 28-Fachen des Gewinns der nächsten zwölf Monate und dem etwa 12-Fachen des EBITDA der nächsten zwölf Monate gehandelt.
Für ein Unternehmen dieser Qualität ist das angemessen. Aber halten wir es einfach.
AWS erwirtschaftet derzeit einen jährlichen Betriebsgewinn von rund 71 Milliarden US-Dollar (17,8 Milliarden US-Dollar mal vier). Angenommen, Jassys Prognose von etwa 40 % Wachstum in den Jahren 2027 und 2028 ist korrekt. Das würde den jährlichen Umsatz von AWS auf rund 360 Milliarden US-Dollar etwa verdoppeln. Bei einer operativen Marge von 35 % (unter den heutigen 38,7, um den margenschwächeren KI-Anteil zu berücksichtigen) ergäbe das einen Betriebsgewinn von rund 125 Milliarden US-Dollar. Nach Steuern wären es etwa 100 Milliarden US-Dollar.
Multipliziert man das mit dem Faktor 25, könnte allein AWS einen Wert von rund 2,5 Billionen Dollar haben.
Das entspricht fast der gesamten heutigen Marktkapitalisierung von Amazon.
Ich kann nichts garantieren, aber wenn die Berechnung auch nur annähernd stimmt, erhalten Anleger das Einzelhandelsgeschäft, das Werbegeschäft, Lebensmittel, Prime Video, Apotheken, Robotik und Amazon Leo zu einem stark reduzierten Preis, wenn nicht sogar kostenlos. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei etwa 330 US-Dollar, was ich für einen Anlagehorizont von 12 Monaten für angemessen halte.
Deshalb bleibt Amazon für mich eine klare Kaufempfehlung , insbesondere bei Kursschwäche."
Einblicke in die Telefonkonferenz zu den Geschäftszahlen: Amazon.com (AMZN) Q3 2026
- „Wir verzeichnen einen Umsatz von 201,9 Milliarden US-Dollar, ein Plus von 12 % gegenüber dem Vorjahr. Das operative Ergebnis betrug 28,1 Milliarden US-Dollar, ein Anstieg von 61 % gegenüber dem Vorjahr.“ (Präsident, CEO und Direktor Andrew Jassy)
- „Bei AWS geht unser Plan auf… AWS wuchs im Jahresvergleich um 39,3 % und beschleunigte das Wachstum damit das sechste Quartal in Folge… Der Auftragsbestand beträgt 578 Milliarden US-Dollar, wächst im Jahresvergleich dreistellig und ist gut diversifiziert.“ (Präsident, CEO & Direktor Jassy)
- „Mit der Übernahme von DuckLabs wird DuckDB zum universellen SQL-Dialekt für AWS-Speicher und -Analysen.“ (Präsident, CEO & Direktor Jassy)
- „Bedrock ist der am schnellsten wachsende Milliarden-Dollar-Service in der Geschichte von AWS. Wir haben kürzlich OpenAI-Modelle in Bedrock integriert, und die Nutzung nimmt rasant zu.“ (Präsident, CEO & Direktor Jassy)
- „Wir gehen weiterhin von Investitionsausgaben in Höhe von rund 220 Milliarden US-Dollar im Jahr 2026 aus, der Großteil davon für AWS, und erwarten für 2027 deutlich höhere Ausgaben.“ (Präsident, CEO & Direktor Jassy)
- „Amazon Ads erzielte im dritten Quartal einen Umsatz von 19,6 Milliarden US-Dollar, ein Plus von 12 % gegenüber dem Vorjahr.“ Das Management erklärte, dass zeitliche Faktoren das Wachstum im dritten Quartal beeinflusst hätten, fügte aber hinzu: „Wir erwarten, dass das Wachstum im vierten Quartal wieder im hohen zweistelligen Prozentbereich liegen wird.“ (Präsident, CEO & Direktor Jassy)
- „Das weltweite operative Ergebnis betrug 28,1 Milliarden US-Dollar, die operative Marge lag bei 13,9 % – unsere höchste operative Marge aller Zeiten.“ (Senior Vice President & CFO Brian Olsavsky)
- „Das operative Ergebnis von AWS betrug 17,8 Milliarden US-Dollar bei einer operativen Marge von 38,7 %.“ Das Unternehmen meldete außerdem „Investitionsausgaben in Höhe von 75,9 Milliarden US-Dollar im dritten Quartal.“ (Senior Vice President & CFO Olsavsky)
Ausblick
- Ein Vergleich der Analystenschätzungen wurde nicht durchgeführt, da das angegebene Schätzungs-Tag nicht den erforderlichen Formatvorgaben für das Geschäftsjahresquartal entsprach.
- „Für das vierte Quartal wurden Nettoumsätze zwischen 240 Milliarden und 247 Milliarden US-Dollar erwartet“ und „für das vierte Quartal wird ein operatives Ergebnis zwischen 28,5 Milliarden und 33,5 Milliarden US-Dollar erwartet.“ (Senior Vice President & CFO Olsavsky)
- Das Management hob einen spezifischen Kostenpunkt im vierten Quartal hervor: „Der kommerzielle Service von Amazon Leo soll planmäßig noch in diesem Jahr starten… Wir gehen davon aus, dass wir bestimmte Kosten im ersten Quartal des nächsten Jahres aktivieren werden… Daher werden wir den Großteil der Leo-bezogenen Kosten weiterhin im vierten Quartal als Aufwand verbuchen.“ (Senior VP & CFO Olsavsky)
- Der CEO äußerte sich vorausschauend zum Wachstum und zur Skalierung von AWS: „Wir glauben, dass AWS in den Jahren 2027 und 2028 jeweils um über 40 % wachsen und in den nächsten 5 bis 10 Jahren ein Umsatzunternehmen mit einem Volumen von 1 Billion US-Dollar werden kann.“ (Präsident, CEO & Direktor Jassy)
Finanzergebnisse
- Ein Vergleich der Analystenschätzungen wurde nicht durchgeführt, da das angegebene Schätzungs-Tag nicht den erforderlichen Formatvorgaben für das Geschäftsjahresquartal entsprach.
- Das Unternehmen meldete eine Steigerung von Größe und Gewinn: „Der weltweite Umsatz betrug 201,9 Milliarden US-Dollar“ und „das weltweite Betriebsergebnis 28,1 Milliarden US-Dollar.“ (Senior Vice President & CFO Olsavsky)
- Die Segmentberichte hoben das Wachstum und die Rentabilität von AWS hervor: „Der Umsatz betrug 46 Milliarden US-Dollar und stieg im Vergleich zum Vorjahr um 39,3 %“ und „Das operative Ergebnis von AWS betrug 17,8 Milliarden US-Dollar.“ (Senior VP & CFO Olsavsky)
- Die Rentabilität und Kostendynamik im Einzelhandel wurden im Hinblick auf die Logistikinflation und Produktivitätssteigerungen analysiert: „Das Team bewältigte höhere Transportkosten aufgrund von Kraftstoffinflation und höheren Fernverkehrsraten“, während „wir unsere Gesamtbetriebskosten im dritten Quartal dennoch senken konnten.“ (Senior VP & CFO Olsavsky)
Fragen und Antworten
- Justin Post von BofA Securities fragte nach den Gründen für das verlangsamte Wachstum von AWS im Vergleich zum Vorquartal und nach den Kapazitätserweiterungen im vierten Quartal. Präsident, CEO und Direktor Jassy antwortete: „Die Kapazitätserweiterungen sind nicht in jedem Quartal gleich.“ Er bekräftigte die mehrjährige Perspektive: „Für 2027 und 2028 prognostizieren wir ein Wachstum von über 40 % im Vergleich zum Vorjahr – das ist beachtlich.“ Senior Vice President und CFO Olsavsky ergänzte zu den Logistikkosten: „Diese sind im vierten Quartal höher als im dritten“, insbesondere im Hinblick auf Treibstoff und Fernverkehr.
- Brian Nowak von Morgan Stanley wurde auf den Weg zu einem AWS-Umsatz von 1 Billion US-Dollar und Meilensteinen im Bereich Robotik angesprochen; Präsident, CEO und Direktor Jassy sagte: „Wir haben dank großer reservierter Kapazitäten eine sehr gute Planungssicherheit für die Jahre 2027 und 2028 sowie teilweise auch für 2029“, und zum Thema Robotik: „Wir haben jetzt über 1 Million Roboter in unserem Fulfillment-Netzwerk.“
- Mark Mahaney von Evercore ISI wurde zur Margenstabilität bei AWS und dem Segment der verderblichen Waren befragt. Senior Vice President & CFO Olsavsky erklärte: „Wir geben keinerlei Margenprognose für AWS ab“ und nannte den KI-Mix als Belastungsfaktor: „Das überproportionale Wachstum im KI-Bereich setzt die Margen unter Druck, da diese dort niedriger sind.“ Präsident, CEO & Direktor Jassy betonte die zentrale Bedeutung verderblicher Waren für die Gewinnung von Marktanteilen im Lebensmitteleinzelhandel und verwies auf veränderte Kundengewohnheiten: „Kunden, die verderbliche Waren über unseren Lieferservice am selben Tag bestellen, kaufen etwa siebenmal so viele Artikel des täglichen Bedarfs.“
- Eric Sheridan von Goldman Sachs wurde nach der Skalierung von Bedrock und dem externen Vertrieb von Trainium gefragt. Präsident, CEO und Direktor Jassy sagte: „Die meisten Kunden werden mehrere Modelle verwenden“ und beschrieb den Kompromiss bei der Chipzuweisung. Er fügte hinzu: „Wir werden Ende 2027 mit dem externen Vertrieb beginnen.“
- Douglas Anmuth von JPMorgan wurde nach dem Kapitalaufwand für ein AWS-Wachstum von über 40 % und die damit verbundenen Infrastrukturrenditen gefragt. Präsident, CEO und Direktor Jassy sagte: „Wir verschieben diesen Wert weiter nach links“ hinsichtlich der Break-Even-Zeiträume und bezeichnete die Investition als dringlichkeitsgetrieben: „Dies ist eine einmalige Gelegenheit.“
- Ross Sandler von Barclays fragte, wie sich Inference-as-a-Service auf die AWS-Margen auswirkt, während Bedrock wächst. Präsident, CEO und Direktor Jassy wies auf strukturelle Kostentreiber hin, darunter die Tatsache, dass „der größte Teil unserer Kapazität entweder in unserem Besitz ist oder langfristig gemietet ist“ und dass der Betrieb auf Amazon-Silizium „uns einige strukturelle Kostenvorteile verschafft“.
Stimmungsanalyse
- Die Stimmung der Analysten war leicht positiv, aber kritisch, mit wiederholten Nachfragen nach der Nachhaltigkeit und den Mechanismen hinter der Größe und den Margen von AWS (z. B. „Wie kommen Sie auf diese 1 Billion Dollar?“ (Brian Nowak, Morgan Stanley) und „Glauben Sie, dass die aktuelle Margenstruktur relativ stabil ist?“ (Mark Stephen Mahaney, Evercore ISI)).
- Die Stimmung des Managements war in den vorbereiteten Anmerkungen positiv und selbstbewusst, wobei Formulierungen mit starker Überzeugung verwendet wurden wie „Unser Plan funktioniert“ und „Die Chancen bleiben außergewöhnlich“, und auch in der Fragerunde blieb man zuversichtlich, wobei man sich auf die Transparenz und die Vorbehalte stützte („Wir haben eine sehr gute Transparenz für die Jahre 2027 und 2028“ (Präsident, CEO & Direktor Jassy)).
- Im Vergleich zum Vorquartal war der Ton im dritten Quartal in Bezug auf die langfristige Skalierung von AWS deutlicher (die Angabe „1 Billion Dollar“ wurde explizit wiederholt) und konkreter hinsichtlich der Auslagerung der Chips („Ende 2027“), während die Antworten zur Marge weiterhin konsequent eine explizite Margenprognose vermieden („Wir geben keine Prognose ab“ (Senior VP & CFO Olsavsky)).
Vergleich zum Vorquartal
- Im dritten Quartal rückten explizite langfristige Ziele stärker in den Vordergrund: Im dritten Quartal hieß es, AWS könne sowohl 2027 als auch 2028 „um über 40 % wachsen“ und in „5 bis 10 Jahren“ einen Umsatz von „1 Billion US-Dollar“ erreichen (Präsident, CEO und Direktor Jassy), während im zweiten Quartal die Rede davon war, dass AWS „sehr wahrscheinlich“ „im Laufe der Zeit“ einen Umsatz von „1 Billion US-Dollar“ erreichen werde, ohne dies mit einer Wachstumsspanne für 2027–2028 zu verknüpfen.
- Im dritten Quartal wurde eine Akquisition angekündigt, um die Portabilität von Analysen zu vereinfachen („Übernahme von DuckLabs“) (Präsident, CEO & Direktor Jassy); in den vorbereiteten Bemerkungen zum zweiten Quartal war keine Akquisitionsankündigung enthalten.
- Im dritten Quartal wurde eine Änderung des Bilanzierungszeitpunkts für die Kosten des Projekts Kuiper/Leo angekündigt, die sich auf die Prognose auswirkte („später als von mir prognostiziert“) (Senior VP & CFO Olsavsky); in den vorbereiteten Bemerkungen zum zweiten Quartal wurde der Fortschritt bei Leo hervorgehoben, jedoch wurde keine Verzögerung beim Zeitpunkt der Kostenaktivierung erwähnt.
- Der Fokus der Analysten lag in beiden Quartalen weiterhin auf der AWS-Kapazität, den Margen und der Wirtschaftlichkeit von KI, doch die Fragen im dritten Quartal stellten die Glaubwürdigkeit der 1-Billionen-Dollar-Strategie und das operative „Wie“ dahinter direkter auf die Probe.
Risiken und Bedenken
- Das Management nannte als Gründe den Druck durch die gestiegenen Infrastrukturkosten: „höhere Komponentenkosten wie Speicher“ (Präsident, CEO & Direktor Jassy) und „Gegenwind durch die Komponentenpreise“ (Senior VP & CFO Olsavsky), neben Gegenmaßnahmen durch kundenspezifische Siliziumlösungen und Effizienzsteigerungen.
- Das Filialgeschäft sah sich mit einer Logistikinflation konfrontiert: „höhere Transportkosten aufgrund von Kraftstoffinflation und höheren Fernverkehrstarifen“ (Senior VP & CFO Olsavsky), wobei als Gegenmaßnahmen „bessere Lagerplatzierung, kürzere Transportwege und Paketkonsolidierung“ beschrieben wurden. (Senior VP & CFO Olsavsky)
- Für das vierte Quartal hob das Management einen Kostenfaktor im Zusammenhang mit Leo hervor: „Wir werden den Großteil der Leo-bezogenen Kosten auch im vierten Quartal als Aufwand verbuchen.“ (Senior VP & CFO Olsavsky)
Fazit
Das Management stellte das dritte Quartal in den Mittelpunkt der AWS-Beschleunigung, der verbesserten Transparenz der reservierten Nachfrage und der ambitionierteren langfristigen Ziele: AWS soll 2027 und 2028 um über 40 % wachsen und innerhalb von 5 bis 10 Jahren einen Umsatz von 1 Billion US-Dollar erreichen. Die Prognose konzentrierte sich auf einen Nettoumsatz von 240 bis 247 Milliarden US-Dollar und ein operatives Ergebnis von 28,5 bis 33,5 Milliarden US-Dollar im vierten Quartal. Zusätzlich wurde erwartet, dass die Kapitalisierung von Leo im vierten Quartal einen Kostenfaktor darstellen würde, der ins erste Quartal verschoben wurde. In der Fragerunde betonten die Führungskräfte wiederholt den Zusammenhang zwischen nachhaltigem Wachstum und Kapazitätsplanung, der Wirtschaftlichkeit kundenspezifischer Chips sowie der Integration von KI in die Kernsysteme. Gleichzeitig wiesen sie darauf hin, dass die AWS-Margen schwanken und sinken werden, ohne jedoch konkrete Margenziele zu nennen."