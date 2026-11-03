Die LIPSIA-STRATEGY-Studie belegt die Nichtunterlegenheit der CAAS-vFFR-gesteuerten Revaskularisierung gegenüber der auf einem Druckdraht basierenden FFR-Revaskularisierung

MAASTRICHT, Niederlande, 3. November 2026 /PRNewswire/ -- Pie Medical Imaging, ein weltweit führender Anbieter von Lösungen zur kardiovaskulären Bildanalyse, gibt die Ergebnisse der LIPSIA-STRATEGY-Studie bekannt, die im Rahmen der Sitzung „Late-Breaking Clinical Trials" auf dem Transcatheter Cardiovascular Therapeutics (TCT)-Kongress 2026 vorgestellt und gleichzeitig im Journal of the American College of Cardiology (JACC) veröffentlicht wurden. Die Studie belegte die Nichtunterlegenheit einer Revaskularisierung unter Verwendung des aus der Angiographie abgeleiteten CAAS-vFFR im Vergleich zu einer Revaskularisierung unter Verwendung des herkömmlichen, auf einem Druckdraht basierenden FFR.

LIPSIA-STRATEGY ist eine von Forschern initiierte, multizentrische, randomisierte klinische Studie mit 1.053 Patienten mit mittelschweren Koronararterienstenosen. Die Studie wurde konzipiert, um zu bewerten, ob eine durch den angiographisch ermittelten CAAS-vFFR geleitete koronare Revaskularisierung klinische Ergebnisse liefern kann, die mit denen vergleichbar sind, die mit dem herkömmlichen, auf einem Druckdraht basierenden FFR erzielt werden. Die Patienten wurden randomisiert entweder einer vFFR-gesteuerten oder einer FFR-gesteuerten Behandlungsstrategie zugewiesen, wobei schwerwiegende kardiovaskuläre Ereignisse (MACE) innerhalb eines Jahres als primärer Endpunkt dienten.

Unter der Leitung von Prof. Dr. med. Holger Thiele vom Herzzentrum Leipzig an der Universität Leipzig – gemeinsam mit den Prüfärzten und den beteiligten Studienzentren – erreichte die Studie ihren primären Endpunkt und konnte damit die Nicht-Unterlegenheit der klinischen Ergebnisse bei der mittels CAAS vFFR gesteuerten Behandlungsstrategie nachweisen.

„Die angiographiebasierte FFR-Messung ist einfacher als die drahtbasierte FFR und liefert ähnliche klinische Ergebnisse. Daher sollte sie zum neuen Standard bei intermediären Koronararterienstenosen werden." Sagte Prof. Dr. med. Holger Thiele.

Bas Kuppens, CEO von Pie Medical Imaging, fügte hinzu: „LIPSIA-STRATEGY untermauert die Ergebnisse von FAST III, ergänzt die klinischen Belege für CAAS vFFR und stärkt das Vertrauen in unsere angiographiebasierte physiologische Lösung weiter. Zusammen mit einem weniger invasiven Arbeitsablauf, einer kürzeren Eingriffsdauer und einer kürzeren Fluoroskopiezeit bringen uns diese Ergebnisse einen weiteren Schritt näher daran, die physiologiegestützte Entscheidungsfindung entlang des gesamten PCI-Verlaufs zugänglicher zu machen – von der diagnostischen Beurteilung über die Behandlungsplanung bis hin zur postprozeduralen Auswertung."

Informationen zu Pie Medical Imaging

Pie Medical Imaging ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der fortschrittlichen kardiovaskulären Bildanalyse, Quantifizierung und Visualisierung. Das Unternehmen mit Sitz in Maastricht, Niederlande, ist weltweit für die Innovation und Vermarktung der Produktlinien CAAS und 3mensio verantwortlich. Mit jahrzehntelanger Expertise und einem starken Engagement für Innovation liefert Pie Medical Imaging Softwarelösungen, die es Klinikern, Forschern und Industriepartnern ermöglichen, Diagnose, Eingriffsplanung und bildgesteuerte Interventionen zu verbessern.

Das Unternehmen erfüllt internationale Qualitäts- und Zulassungsstandards und gewährleistet so hohe Zuverlässigkeit und klinisches Vertrauen.

Pie Medical Imaging ist Teil der Esaote-Gruppe, einem führenden Unternehmen im Bereich biomedizinischer Geräte.

Weitere Informationen zu Pie Medical Imaging finden Sie unter www.piemedicalimaging.com.

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