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    1.000 Beamte im Einsatz

    Razzia gegen 'Crime as a Service'

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    Für Sie zusammengefasst
    • 1.000 Beamte durchsuchen 82 Räume in drei Ländern
    • Gruppe soll Millionen ins Ausland transferiert haben
    • Razzia sichert Waffen, Gold und 6,3 Millionen Euro
    Razzia gegen 'Crime as a Service' - 1.000 Beamte im Einsatz
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Mit Durchsuchungen in drei Bundesländern gehen zahlreiche Ermittler seit den frühen Morgenstunden gegen eine kriminelle Vereinigung vor. Dabei geht es um die Kriminalitätsform "Crime as a Service", wie die Staatsanwaltschaft Frankfurt mitteilte. Insgesamt seien 1.000 Beamte an der Razzia beteiligt gewesen. 82 Wohn- und Geschäftsräume in Hessen, Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz seien durchsucht und fünf Haftbefehle vollstreckt worden. Insgesamt sprach die Staatsanwaltschaft von 53 Beschuldigten.

    Zehn von ihnen werde zur Last gelegt, sich zu einer kriminellen Vereinigung zusammengetan und verschiedene Straftaten begangen zu haben. So sollen sie durch Einrichtung eines Schattenbankwesens gegen Provision mehrere hundert Millionen Euro ins außereuropäische Ausland - vor allem China - transferiert und Gelder gewaschen haben.

    Mehrere Vorwürfe

    Außerdem soll durch das Schreiben sogenannter "Abdeckrechnungen" im hohen zweistelligen Millionenbereich Beihilfe zum Vorenthalten von Arbeitsentgelt geleistet worden sein. Hinzu kommt der Vorwurf, über Scheinfirmen 41 Kraftfahrzeuge im Wert von ca. 1,85 Millionen Euro angemietet und diese unterschlagen zu haben. Die zehn Hauptbeschuldigten sollen zudem durch die Finanzierung von Logistikdienstleistungen Beihilfe zum Drogenhandel in nicht geringer Menge geleistet haben.

    Beteiligt an der Razzia waren Beamte des Polizeipräsidiums Frankfurt am Main, der Steuerfahndungsstelle des Finanzamtes Frankfurt sowie des Hauptzollamtes Rosenheim (Bayern) im Auftrag der Staatsanwaltschaft Frankfurt.

    Im Zuge der Durchsuchungen, an der auch zahlreiche Spezialkräfte der Polizei teilnahmen, seien Vermögensarreste in Höhe von ca. 6,3 Millionen Euro vollstreckt und diverse scharfe Schusswaffen sowie Goldbarren und hohe Bargeldbeträge sichergestellt worden. Der Razzia mit Schwerpunkt im Rhein-Main-Gebiet seien umfangreiche verdeckte Ermittlungen über einen Zeitraum von mehr als einem Jahr vorausgegangen./csc/DP/stw







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