JPMorgan belässt Bayer auf 'Overweight' - Ziel 61 Euro
ANALYSE-FLASH
- JPMorgan bestätigt Bayer auf Overweight, Ziel 61 Euro
- Starkes Pharmageschäft hebt das bereinigte Ebitda
- Anleger dürften die Quartalsergebnisse positiv aufnehmen
NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Bayer nach Zahlen zum dritten Quartal und einem optimistischeren Ausblick auf "Overweight" mit einem Kursziel von 61 Euro belassen. Dank des starken Pharmageschäfts habe das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) positiv überrascht, schrieb Richard Vosser in einer ersten Reaktion am Dienstag. Insgesamt dürften die Anleger die Resultate positiv aufnehmen./rob/la/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2026 / 07:35 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2026 / 07:35 / GMT
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Bayer Aktie
Die Bayer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,03 % und einem Kurs von 51,92 auf Tradegate BSX (03. November 2026, 12:24 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Bayer Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Bayer zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1100. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,2800 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 53,50EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 46,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 61,00EUR was eine Bandbreite von -12,75 %/+15,71 % bedeutet.
Analyst: JPMorgan
Kursziel: 61 Euro
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