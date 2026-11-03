Börsenwinter oder KI-Spuk? Die Halloween-Edition von „Börse aufs Ohr“

Mit November beginnt die historisch stärkere Börsenhälfte. Doch zuletzt lief es anders: Bei DAX und S&P 500 schlug der Sommer den Winter. Wie viel Orientierung bietet die alte Saisonregel noch – und wann wird aus einer statistischen Auffälligkeit trügerische Sicherheit?

Während Anleger auf Rückenwind hoffen, wird der KI-Ausbau immer teurer. Broadcom, SpaceX und Meta brauchen gewaltige Summen, zugleich steigen Strom- und Speicherpreise. Droht der Boom damit seine eigenen Wachstumsbedingungen zu verschlechtern? In Episode 43 des Gettex-Podcast sprechen die Experten außerdem über Lufthansa unter dem Druck hoher Kerosinpreise und den möglichen Anthropic-Börsengang.

Auch quantitative Modelle kommen auf den Prüfstand: Ein glänzender Rückblick lässt sich leicht produzieren, wenn ein Algorithmus perfekt an die Vergangenheit angepasst wird. Doch woher kommt ein belastbarer Vorteil für die Zukunft? Und welche Rolle spielt dabei UDO?

Jetzt Episode 43 von „Börse aufs Ohr“ hören.