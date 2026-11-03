Freedom24 plant die Eröffnung einer Niederlassung in Genf für das erste Quartal 2027 und will damit die Beziehungen zur Schweizer Finanz- und Forschungsbranche vertiefen

GENF, 3. November 2026 /PRNewswire/ -- Freedom24, die europäische Investitionsplattform der an der Nasdaq notierten Freedom Holding Corp. (FRHC), plant, im ersten Quartal 2027 eine Niederlassung in Genf zu eröffnen. Das Unternehmen beabsichtigt, ein lokales Team aufzubauen und Beziehungen zu den Finanz-, Technologie- und Forschungskreisen in der ganzen Schweiz zu knüpfen.

Die europäische Investitionsplattform stellte ihre Pläne im Anschluss an eine Diskussion in Genf vor, bei der es um die Vernetzung der Schweizer KI-Forschung mit Kapital, Recheninfrastruktur und kommerziellen Möglichkeiten ging.

Genf vereint internationale Finanzwelt, Vermögensverwaltung und institutionelles Vertrauen mit Zugang zu Forschung und Innovation auf Weltklasseniveau. Freedom24 sieht Chancen darin, seine digitale Finanzkompetenz und die technologischen Fähigkeiten der Gruppe mit dem finanziellen und wissenschaftlichen Ökosystem der Schweiz zu verknüpfen.

„Genf vereint mehrere Stärken, die für unsere langfristige Strategie besonders relevant sind: internationale Finanzwelt, institutionelles Vertrauen und außergewöhnliches intellektuelles Kapital", sagte Evgenii Tiapkin, CEO von Freedom24.

„Unser Ziel geht über die Eröffnung einer weiteren Niederlassung in Europa hinaus. Wir wollen Teil des lokalen Ökosystems werden, Beziehungen zu Finanzinstituten, Technologieunternehmen und Forschern aufbauen und herausfinden, wo unsere Erfahrung einen echten Mehrwert schaffen kann. Die Schweiz verfügt über herausragende Forschung, Ingenieurtalente und Zugang zu Kapital, während Kasachstan, der größte operative Markt unserer Gruppe, bedeutende Rechenkapazitäten im Bereich der künstlichen Intelligenz aufbaut. Wir sehen Chancen, diese Stärken zu verbinden und vielversprechende Technologien dabei zu unterstützen, den Sprung von der Forschung in die praktische Anwendung zu schaffen.

„Wir verfolgen einen langfristigen Ansatz und beginnen mit einem lokalen Team sowie der Schaffung der Grundlagen für eine sinnvolle Zusammenarbeit. Alle zukünftigen Dienstleistungen werden auf die lokalen Bedürfnisse zugeschnitten und in Übereinstimmung mit den geltenden schweizerischen regulatorischen Anforderungen entwickelt."

Die Freedom Holding Corp. entwickelt in Kasachstan eine KI-Infrastruktur, darunter einen „Sovereign AI Hub" mit einer geplanten Kapazität von bis zu 100 MW und den „Freedom AI Super Cluster", die auf NVIDIA-Technologie basieren. Ihr Geschäftsbereich „Freedom Cloud" betreut bereits mehr als 3.400 Kunden aus der Wirtschaft und dem öffentlichen Sektor.