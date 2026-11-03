RBC belässt Lufthansa auf 'Sector Perform'
ANALYSE-FLASH
- RBC belässt Lufthansa mit Kursziel 8,50 Euro
- Lufthansa-Ebit übertrifft Konsens um drei Prozent
- 2026-Ebit-Zielspanne sinkt wegen teurerem Treibstoff
NEW YORK (dpa-AFX) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Lufthansa nach Quartalszahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 8,50 Euro belassen. Das operative Ergebnis (Ebit) habe die Konsensschätzung um 3 Prozent übertroffen, schrieb Ruairi Cullinane in einer am Dienstag vorliegenden ersten Reaktion. Die reduzierte Ebit-Zielspanne für 2026 sei angesichts der gestiegenen Treibstoffkosten nicht überraschend./rob/edh/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2026 / 02:13 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2026 / 02:13 / EST
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Lufthansa Aktie
Die Deutsche Lufthansa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,75 % und einem Kurs von 7,74 auf Tradegate BSX (03. November 2026, 12:33 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Lufthansa Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Deutsche Lufthansa zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3300. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,9100 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 8,0000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 7,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 10,000EUR was eine Bandbreite von -9,28 %/+29,60 % bedeutet.
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Dass Fuel hedging bei so hohen Preisen für Kerosin nicht mehr viel bringt, bzw. im Falle von fallenden Tagespreisen sogar Verluste einbringen ist schon klar.
Grundsätzlich ist die Aktie niedrig bewertet, bei einem andere Umfeld sind durchaus 50% höhere Kurse zu rechtfertigen. LH hat strategisch ihre Positionen immer wieder verbessert. Auch die neuen Flugzeuge werden das Gewicht der Ölpreise weiter mindern. Im Cargobereich wird inzwischen gut verdient. Auch Eurowings ist zunehmend erfolgreich. Da passt schon vieles zusammen.
Man hat die Wahl draußen zu bleiben und abzuwarten oder spekulativ jetzt zu kaufen, bevor der Himmel sich öffnet. Geschmackssache. Ich bin seit Jahren drin, bleibe drin und bleibe zuversichtlich.
Ernstgemeinte Frage - finde LH aktuell sehr attraktiv bewertet.