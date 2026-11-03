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    Iran meldet Explosionen an Tankern in Straße von Hormus

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    Für Sie zusammengefasst
    • IRGC meldet Explosionen an drei Tankern in Hormus
    • Minentreffer an drei Tankern bleiben unbestätigt
    • Hormus-Ölexporte bei 45 Prozent des Vorkriegsstands
    Iran meldet Explosionen an Tankern in Straße von Hormus
    Foto: Jan Woitas - dpa

    TEHERAN (dpa-AFX) - Die iranischen Revolutionsgarden (IRGC) haben Explosionen an drei Tankern in der Straße von Hormus gemeldet. Die Schiffe seien in den frühen Morgenstunden auf Seeminen aufgefahren, hieß es in einer Erklärung der IRGC. Die Angaben ließen sich nicht verifizieren. Stellungnahmen von unabhängigen Stellen blieben zunächst aus.

    Die an ihrer engsten Stelle nur 35 bis 40 Kilometer breite Straße von Hormus ist im Iran-Krieg zum zentralen Konfliktpunkt zwischen Teheran und Washington geworden. In den vergangenen Wochen hat der Iran Angriffe auf Schiffe in der Meerenge intensiviert.

    Damit war auch der Ölexport durch die Meerenge wieder zurückgegangen. Nach einem Hoch Mitte Oktober seien die Exporte durch die Straße von Hormus zuletzt auf den niedrigsten Stand seit Ende August gefallen, berichtete der Datenanbieter Kpler. In den vergangenen Tagen seien 45 Prozent des Öls im Vergleich zum Vorkriegsniveau exportiert worden.

    Insbesondere auf einer südlichen Route entlang der Küste Omans hatten in den vergangenen Wochen Frachter unter Geleitschutz des US-Militärs Öl von Exporteuren am Persischen Golf transportiert. Dort waren zuletzt immer wieder Zwischenfälle gemeldet worden.

    Übereinstimmenden Medienberichten zufolge haben die USA in der Nacht zum Dienstag erneut Ziele auf der iranischen Insel Gheschm in der Straße von Hormus angegriffen. Demnach wurde eine Stellung der Revolutionsgarden auf der Insel attackiert, nachdem von dort eine Rakete auf ein US-Flugzeug abgefeuert worden sei./mar/DP/nas





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