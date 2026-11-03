Iran meldet Explosionen an Tankern in Straße von Hormus
- IRGC meldet Explosionen an drei Tankern in Hormus
- Minentreffer an drei Tankern bleiben unbestätigt
- Hormus-Ölexporte bei 45 Prozent des Vorkriegsstands
TEHERAN (dpa-AFX) - Die iranischen Revolutionsgarden (IRGC) haben Explosionen an drei Tankern in der Straße von Hormus gemeldet. Die Schiffe seien in den frühen Morgenstunden auf Seeminen aufgefahren, hieß es in einer Erklärung der IRGC. Die Angaben ließen sich nicht verifizieren. Stellungnahmen von unabhängigen Stellen blieben zunächst aus.
Die an ihrer engsten Stelle nur 35 bis 40 Kilometer breite Straße von Hormus ist im Iran-Krieg zum zentralen Konfliktpunkt zwischen Teheran und Washington geworden. In den vergangenen Wochen hat der Iran Angriffe auf Schiffe in der Meerenge intensiviert.
Damit war auch der Ölexport durch die Meerenge wieder zurückgegangen. Nach einem Hoch Mitte Oktober seien die Exporte durch die Straße von Hormus zuletzt auf den niedrigsten Stand seit Ende August gefallen, berichtete der Datenanbieter Kpler. In den vergangenen Tagen seien 45 Prozent des Öls im Vergleich zum Vorkriegsniveau exportiert worden.
Insbesondere auf einer südlichen Route entlang der Küste Omans hatten in den vergangenen Wochen Frachter unter Geleitschutz des US-Militärs Öl von Exporteuren am Persischen Golf transportiert. Dort waren zuletzt immer wieder Zwischenfälle gemeldet worden.
Übereinstimmenden Medienberichten zufolge haben die USA in der Nacht zum Dienstag erneut Ziele auf der iranischen Insel Gheschm in der Straße von Hormus angegriffen. Demnach wurde eine Stellung der Revolutionsgarden auf der Insel attackiert, nachdem von dort eine Rakete auf ein US-Flugzeug abgefeuert worden sei./mar/DP/nas
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Öl (Brent) - 967740 - XC0009677409
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Öl (Brent). Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Auch der Führer wollte es nicht ein sehen und DT hält sich eben für die Nachgeburt vom Adolf. Gestern der Preissturz war doch ein Witz, die Verarschung läuft weiter und Trump verdient sich dumm und dämlich. Seit der Wiederwahl von DT wird doch die Welt verarscht, er holt sich das zurück was nach seiner Meinung nur ihm zu steht. Damals war es Nordkorea, die dürfen seit Jahren auch alles, wen interessiert es keinen.
Erst die Schiffe schicken und doch zurückrudern...wäre nicht Trumplike, dennoch ist es im Bereich des Möglichen, dass der 2-Tage-Plan kommen könnte. Damit wäre der Rutsch eingeleitet für die Ölpreise, er bekommt seine zurückgehende Inflation und dann werden die Zinsen gesenkt.
Sind wir wieder in nem DT Tako?