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    Millenium Associates AG entscheidet sich für die innovative Private-Capital-Plattform von Ittikar

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    25 Jahre weltweite M&A-Beratung schließen sich dem für Family Offices geschaffenen Private-Capital-Netzwerk an. Ray Soudah, Chairman und Gründer der Millenium Associates AG, wird Mitglied des strategischen Beirats von Ittikar.

    ZÜRICH und ABU DHABI, VAE, 3. November 2026 /PRNewswire/ -- Die Millenium Associates AG, ein unabhängiger M&A- und Corporate-Finance-Berater, der im Jahr 2000 in Zürich gegründet wurde, hat Ittikar, das Private-Capital-Netzwerk für globale Family Offices, als innovative bevorzugte Plattform für Private-Capital-Transaktionen ausgewählt. Ray Soudah, Chairman und Gründer der Millenium Associates AG, tritt mit sofortiger Wirkung dem strategischen Beirat von Ittikar bei.

    Mr. Ray Soudah, Chairman and Founder of Millenium Associates AG

    Im Rahmen dieser Partnerschaft stellt die Millenium Associates AG den Mitgliedern von Ittikar ein Vierteljahrhundert Transaktionserfahrung sowie eines der etabliertesten Beratungsnetzwerke im europäischen Private Banking sowie in der Vermögens- und Asset-Verwaltung zur Verfügung: mehr als 100 Gründungsmitglieder innerhalb eines Netzwerks von 500 Family Offices in Europa, der Schweiz, dem Nahen Osten, Lateinamerika und Asien. Ittikar bietet den Kunden von Millenium Associates eine innovative Plattform, auf der Family Offices und Unternehmer Transaktionen analysieren, investieren und Kapital direkt untereinander beschaffen können – vermittelt durch Capital DNA, anstatt diese öffentlich auf dem Markt auszuschreiben.

    Das Transaktionsteam von Millenium Associates steht dem Investmentteam von Ittikar bei der Prüfung von Transaktionen zur Seite, bevor diese im Netzwerk veröffentlicht werden, und beide Unternehmen sind in der Lage, das gemeinsame Angebot Family Offices und Unternehmern in ganz Europa und im Nahen Osten anzubieten. Die Gründer kennen sich seit über fünfzehn Jahren und arbeiten seit dieser Zeit zusammen.

    Die Ankündigung erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem Instrumente zur Analyse von Transaktionen zunehmend verfügbar sind. Was sich jedoch nicht schnell aufbauen lässt, ist ein Netzwerk von Familien, die gemeinsam Geschäfte tätigen, sowie das erfahrene Urteilsvermögen und die Weisheit von Fachleuten, die seit fünfundzwanzig Jahren Transaktionen zum Abschluss bringen. Die Plattform von Ittikar basiert auf künstlicher Intelligenz, wird jedoch von einem Investmentteam unter menschlicher Aufsicht betrieben; bei jeder Transaktion verfeinert die Überprüfung durch das menschliche Team die Plattform für jedes Mitglied. Mit Millenium Associates verfügt dieses Team nun über die Erfahrung eines Vierteljahrhunderts in den Bereichen M&A und Unternehmensfinanzberatung.

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    PR Newswire (dt.)
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    Millenium Associates AG entscheidet sich für die innovative Private-Capital-Plattform von Ittikar 25 Jahre weltweite M&A-Beratung schließen sich dem für Family Offices geschaffenen Private-Capital-Netzwerk an. Ray Soudah, Chairman und Gründer der Millenium Associates AG, wird Mitglied des strategischen Beirats von Ittikar.ZÜRICH und ABU DHABI, …
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