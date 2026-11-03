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    BioNTech: Aktie steigt! Plötzlich schwarze Zahlen – und ein zweiter Paukenschlag

    Nach dem tiefroten Halbjahr

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    BioNTech überrascht mit seinen Quartalszahlen, die Aktie legt vorbörslich zu. Hinter der positiven Reaktion steckt mehr als nur die Rückkehr in die Gewinnzone.

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    Nach dem tiefroten Halbjahr - BioNTech: Aktie steigt! Plötzlich schwarze Zahlen – und ein zweiter Paukenschlag
    Foto: Boris Roessler - dpa

    BioNTech schafft die überraschende Gewinnwende und hebt seine Jahresprognose an. Der Mainzer Impfstoff- und Krebsspezialist erzielte im dritten Quartal einen Nettogewinn von 184,5 Millionen Euro, nachdem im Vorjahreszeitraum noch ein Verlust von 28,7 Millionen Euro angefallen war. Auch beim Umsatz übertraf das Unternehmen die Markterwartungen. Die BioNTech-ADRs reagierten im vorbörslichen Handel mit einem Kursplus von rund 2,3 Prozent auf die Zahlen.

    Der Umsatz erreichte 1,289 Milliarden Euro, nach 1,519 Milliarden Euro im dritten Quartal 2025. Trotz des Rückgangs um rund 15 Prozent fiel das Ergebnis besser aus als von Analysten erwartet. Das unbereinigte Ergebnis je Aktie verbesserte sich von minus 0,12 Euro auf plus 0,73 Euro. Bereinigt verdiente BioNTech 1,76 Euro je Aktie, nach 3,11 Euro im Vorjahr.

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    Zusätzlichen Rückenwind liefert die angehobene Jahresprognose. BioNTech erwartet für 2026 nun Erlöse von 1,7 bis 1,9 Milliarden Euro. Bislang hatte der Konzern mit 1,6 bis 1,9 Milliarden Euro gerechnet. Damit steigt die Untergrenze der Prognose um 100 Millionen Euro, während die Obergrenze unverändert bleibt. Die Anhebung ist bemerkenswert, weil BioNTech seinen Umsatzausblick erst im August wegen der schwächeren Nachfrage nach Corona-Impfstoffen deutlich gesenkt hatte.

    Die Gewinnwende im dritten Quartal verdeckt allerdings nicht die hohen Belastungen durch den Konzernumbau. In den ersten neun Monaten summierte sich der Nettoverlust auf rund 1,17 Milliarden Euro. BioNTech investiert weiterhin hohe Beträge in die Entwicklung neuer Krebsmedikamente, während das Geschäft mit Corona-Impfstoffen keine verlässliche Grundlage für dauerhaftes Umsatzwachstum mehr bietet.

    Finanziell verfügt der Konzern weiterhin über erhebliche Reserven. Zum Quartalsende beliefen sich die liquiden Mittel und Wertpapieranlagen auf rund 16,2 Milliarden Euro. Dieser Bestand verschafft BioNTech Spielraum für klinische Studien und die Weiterentwicklung seiner Onkologie-Pipeline.

    Im Mittelpunkt steht dabei zunehmend die Entwicklung neuer Krebstherapien. BioNTech treibt unter anderem den Antikörper Pumitamig in Zusammenarbeit mit Bristol Myers Squibb voran. Eine erste globale Phase-3-Studie untersucht den Wirkstoff in Kombination mit einem Antikörper-Wirkstoff-Konjugat. Bis 2030 will sich das Unternehmen zu einem Anbieter mehrerer marktfähiger Medikamente entwickeln.

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    Für Anleger treffen damit zwei Entwicklungen aufeinander: BioNTech liefert eine bessere Quartalsbilanz und eine höhere Umsatzuntergrenze, muss aber erst beweisen, dass aus seiner Krebsforschung ein dauerhaft profitables Geschäft entstehen kann. Weitere Einzelheiten zur Geschäftsentwicklung und den klinischen Programmen dürften auf der für Dienstag um 14 Uhr angesetzten Telefonkonferenz folgen.

    Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion

    Die BioNTech Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,47 % und einem Kurs von 79,35EUR auf Tradegate BSX (03. November 2026, 13:37 Uhr) gehandelt.


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    Verfasst vonRedakteurGina Moesing
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