Felix Herrmann (ARAMEA): ARAMEA Quarterly “Q” 04/2026: Die größte Wette in der Geschichte der Menschheit – und wie sie aufgehen kann

Es wird dieser Tage viel darüber spekuliert, was der eigentliche Grund gewesen ist, weshalb sich die CEOs der führenden Frontier-AI-Labs für eine Geschwindigkeitsdrosselung in der Weiterentwicklung der KI-Modelle ausgesprochen haben. Sind es tatsächlich die Sorgen vor einem noch größeren Unfall als jener zwischen „OpenAI und Hugging Face“? Oder wird den Firmen der Frontier-Wettlauf schlicht zu teuer? Wie dem auch sei, eine Drosselung würde aus meiner Sicht den KI-Trend keineswegs abwürgen. „Pacing“ bedeutet nicht „Pause“. Einerseits wird der Ausbau der KI-Infrastruktur auch mit einem langsameren Fortschritt an der AI-Frontier weitergehen, da die meiste Rechenleistung mittlerweile für die Inferenz – also die Nutzung der Modelle – und eben nicht für das Training der Modelle verwendet wird. Zum anderen wird das Tempo der KI-Weiterentwicklung von Angebotsknappheiten (Grundstücke für Rechenzentren, Chips, Energie, Regulierung) bestimmt und weniger durch die Nachfrage der AI-Labs. Und auch der Produktivitätsfortschritt durch die KI wird sich durch eine Drosselung nicht verspäten, da die Modelle heute schon viel mehr können als das, wofür sie gemeinhin genutzt werden.

Entsprechend dürfte der Wettbewerb um Kapital weiterhin vom KI-Boom angeheizt werden. Es stimmt zwar, dass Staatsanleihen aus den USA oder Deutschland gemeinhin andere Investoren ansprechen als die Hyperscaler-Emissionen – der globale Pool an Ersparnissen ist dennoch endlich und das Kapital knapp. Der Aufwärtsdruck auf die Zinsen wird daher nicht so schnell verschwinden.