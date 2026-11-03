BARCLAYS stuft Puma SE auf 'Equal Weight'
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Puma von 25 auf 29 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Analystin Viktoria Petrova widmete sich am Montag nach den jüngsten Quartalsberichten von Adidas und Puma der Frage der Lagerbestände und führte einen speziellen Branchentracker zu diesem Thema ein. Das durchschnittliche Wachstum der Lagerbestände sei höher als das Branchenwachstum, und die Schere gehe immer weiter auseinander, konstatierte die Expertin. Ihr höheres Kursziel für Puma resultiere aber vor allem aus der in die Zukunft verlagerten Bewertungsbasis./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.11.2026 / 06:47 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.11.2026 / 06:49 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.11.2026 / 06:47 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.11.2026 / 06:49 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die PUMA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,79 % und einem Kurs von 26,38EUR auf Tradegate BSX (03. November 2026, 12:47 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BARCLAYS
Analyst: Viktoria Petrova
Analysiertes Unternehmen: Puma SE
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 29
Kursziel alt: 25
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Viktoria Petrova
Analysiertes Unternehmen: Puma SE
Aktieneinstufung neu: neutral
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Kursziel alt: 25
Währung: EUR
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