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    FMC trotzen Prognoseanpassung - Erholungstrend der Aktie intakt

    AKTIE IM FOKUS

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    Für Sie zusammengefasst
    • FMC-Aktien erholen sich trotz schwacher Jahresziele
    • Nach Gewinnrückgang erholt sich die Aktie deutlich
    • Analysten warnen vor Ebit-Einbruch und US-Rückgang
    AKTIE IM FOKUS - FMC trotzen Prognoseanpassung - Erholungstrend der Aktie intakt
    Foto: Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Auch gedämpfte Jahresziele haben den jüngsten Aufschwung der Aktien von Fresenius Medical Care (FMC) nicht nachhaltig ins Wanken gebracht. Die Papiere des Dialysekonzerns fielen zwar nach dem Gewinnrückgang im dritten Quartal im frühen Handel zunächst klar zurück. Es fanden sich jedoch sofort wieder Käufer, die die Aktien bis zum Mittag sogar auf einen Höchststand seit fast vier Wochen trieben.

    Mit 41,39 Euro lagen sie zuletzt gut zwei Prozent im Plus. Vom Tief des Vormonats aus ging es damit um rund 15 Prozent aufwärts. Die Aktien bleiben damit über den jüngst zurückeroberten 200-Tage-Linien, womit sich der langfristige Trend zumindest aufgehellt hatte. Bis zum Hoch aus dem Jahr 2018 bei fast 94 Euro ist es freilich noch ein weiter Weg.

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    Die Reaktionen der Analysten auf den Quartalsbericht untermauern den offensichtlichen Optimismus vieler Marktteilnehmer allerdings nicht. So hob Richard Felton von Goldman Sachs hervor, dass der nun präzisierte Jahresausblick der Bad Homburger im vierten Quartal einen massiven Abschwung beim operativen Ergebnis (Ebit) bedeuten würde.

    David Adlington von JPMorgan sieht FMC bei den Behandlungszahlen auf dem Holzweg. Auf vergleichbarer Basis habe sich ihr Trend in den USA weiter abgeschwächt, auch wenn dies keine Überraschung gewesen sei. Das Minus habe bei 1,1 Prozent gelegen, nach minus 0,9 Prozent im zweiten Quartal und minus 0,4 Prozent zum Jahresauftakt. Damit sei auch eine negative Gewinnentwicklung in den kommenden Quartalen vorprogrammiert, so Adlington.

    Das etwas bessere operative Quartalsergebnis ändert für Adlington nichts am insgesamt ungünstigen Verhältnis aus Chancen und Risiken. Es sei alleine Erstattungen aus dem US-Vergütungsmechanismus (TDAPA) zu verdanken, der den Einsatz neuartiger, innovativer Medikamente bei besonders schwer kranken Nierenpatienten begünstigt./ag/ajx/stk

    Fresenius Medical Care

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Fresenius Medical Care Aktie

    Die Fresenius Medical Care Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,38 % und einem Kurs von 41,37 auf Tradegate BSX (03. November 2026, 12:51 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Fresenius Medical Care Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Fresenius Medical Care zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,4900. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,8400 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 34,57EUR. Von den letzten 7 Analysten der Fresenius Medical Care Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 30,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 46,00EUR was eine Bandbreite von -27,36 %/+11,38 % bedeutet.





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