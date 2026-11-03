BARCLAYS stuft ALSTOM auf 'Underweight'
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Alstom nach einer erneuten Gewinnwarnung von 10 auf 8 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Analyst Vlad Sergievskii sieht beim Bahntechnikkonzern immer größere Umsetzungsprobleme, wie er am Montagabend schrieb. Die finanziellen Auswirkungen erstreckten sich über mehrere Jahre und seien ein echtes Risiko für die Bonitätseinstufung./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.11.2026 / 22:47 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.11.2026 / 22:47 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Alstom Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,22 % und einem Kurs von 10,98EUR auf Tradegate BSX (03. November 2026, 12:50 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BARCLAYS
Analyst: Vlad Sergievskii
Analysiertes Unternehmen: ALSTOM
Aktieneinstufung neu: negativ
Kursziel neu: 8
Kursziel alt: 10
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Vlad Sergievskii
Analysiertes Unternehmen: ALSTOM
Aktieneinstufung neu: negativ
Kursziel neu: 8
Kursziel alt: 10
Währung: EUR
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