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    Öl-Schock droht! Aramco warnt vor gewaltigem Nachfrageboom

    3 Millionen Barrel täglich

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    Aramco plant weltweit neue Öllager und größere Pipelines. Nach dem Iran-Krieg könnte der Wiederaufbau der Ölreserven die globale Nachfrage kräftig antreiben.

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    3 Millionen Barrel täglich - Öl-Schock droht! Aramco warnt vor gewaltigem Nachfrageboom
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    Der saudische Ölkonzern Saudi Aramco bereitet sich auf eine langfristige Neuordnung der weltweiten Ölversorgung vor. Angesichts des Iran-Krieges und der gefährdeten Schifffahrtsrouten will der Energieriese seine Lagerkapazitäten außerhalb des Nahen Ostens deutlich ausbauen. Wie das Wall Street Journal berichtet, wächst die Nachfrage nach sicheren Ölreserven weltweit. Aramco-Chef Amin Nasser sieht darin einen zusätzlichen Bedarf von rund einer Million Barrel täglich, allein um neue Lagerbestände aufzubauen.

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    Der Hintergrund ist alarmierend. Der Krieg hat die globalen Öltransporte massiv beeinträchtigt. Nach Angaben Nassers ist die effektive Transportkapazität der Tankerflotte um rund 40 Prozent gesunken. Rund 540 sehr große Rohöltanker stehen derzeit als effektiv nutzbare Flotte zur Verfügung. Mehr als 130 Angriffe auf Schiffe und längere Transportwege haben die Lage zusätzlich verschärft. Die Frachtraten sind gegenüber dem Vorkriegsniveau auf das 15-Fache gestiegen.

    Drei Millionen Barrel zusätzlich benötigt?

    Besonders brisant ist Nassers Einschätzung zur weltweiten Ölnachfrage. Allein um die während der Krise aufgebrauchten Reserven wieder aufzufüllen, könnten nach einer Normalisierung der Versorgung über zwei Jahre täglich zusätzlich zwei Millionen Barrel erforderlich sein. Neue Lagerkapazitäten könnten den zeitweiligen Auffüllbedarf um eine weitere Million Barrel pro Tag erhöhen. Damit zeichnet sich ein erheblicher zusätzlicher Nachfrageimpuls ab.

    Aramco verfügt bereits über Lagerstandorte in Südkorea, Japan, den Niederlanden und Ägypten. Nun strebt der Konzern eine Verdopplung seiner internationalen Speicherkapazitäten an. Saudi-Arabien verhandelt dafür auch mit ausländischen Regierungen über den Zugang zu strategischen Ölreserven. Ein konkreter Zeitplan steht bislang nicht fest.

    Pipeline soll zehn Millionen Barrel transportieren

    Parallel plant Aramco, seine Ost-West-Pipeline auszubauen. Die Verbindung transportiert Rohöl vom Persischen Golf zum Roten Meer und umgeht damit die gefährdete Straße von Hormus. Die Kapazität soll langfristig von sieben auf zehn Millionen Barrel täglich steigen. Erste technische Untersuchungen laufen bereits. Eine endgültige Investitionsentscheidung steht noch aus.

    Finanziell steht Aramco trotz der Krise weiterhin stark da. Im dritten Quartal sprang der Nettogewinn um 35 Prozent auf 36,25 Milliarden US-Dollar. Bereinigt um Sondereffekte legte der Gewinn um neun Prozent auf 31,2 Milliarden US-Dollar zu. Der freie Cashflow erreichte 28,2 Milliarden US-Dollar.

    Weitere Milliarden durch Gasgeschäft

    Zusätzlich setzt der Energiekonzern auf den Ausbau seines Gasgeschäfts. Bis 2030 sollen die Investitionen jährlich zwölf bis 15 Milliarden US-Dollar zusätzlichen operativen Cashflow generieren. Das Management kalkuliert dabei mit Renditen von zwölf bis 14 Prozent. Die Gasproduktionskapazität soll gegenüber 2021 um rund 80 Prozent steigen.

    Für Anleger ist vor allem die mögliche Entwicklung der Ölnachfrage entscheidend. Sollten Staaten und Unternehmen ihre strategischen Reserven dauerhaft ausbauen, könnte dies den Ölmarkt auch nach einem Ende des Iran-Krieges stützen. Gleichzeitig dürften die geplanten Infrastrukturinvestitionen zusätzliche Milliarden kosten.

    Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

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