Schaeffler streicht Tausende Jobs und schließt Werke - Aktie im Minus
ROUNDUP 3
- Schaeffler streicht europaweit weitere 3.460 Stellen
- Vier deutsche Werke sollen im Sparkurs schließen
- Ab 2030 soll das Programm jährlich 300 Millionen sparen
(neu: Aktienkurs aktualisiert, Details, mehr Einordnung.)
HERZOGENAURACH (dpa-AFX) - Der Auto- und Industriezulieferer Schaeffler verschärft mit einem weiteren Kostensenkungsprogramm und Tausenden Stellenstreichungen seinen Sparkurs erheblich. Das Unternehmen will in Europa weitere 3.460 Stellen abbauen, davon 2.660 in Deutschland, wie es am Dienstag in Herzogenaurach mitteilte. Zudem ist die Schließung von vier deutschen Standorten geplant. Der MDax -Konzern begründete die weiteren Einschnitte mit der Automobilkrise in Europa, die weitere Gegenmaßnahmen und strukturelle Anpassungen erfordere.
Das jährliche Ergebnis solle sich durch die Maßnahmen ab 2030 um 300 Millionen Euro verbessern. Schaeffler-Chef Klaus Rosenfeld veranschlagt für das Sparprogramm Einmalkosten von rund 480 Millionen Euro.
Die Schaeffler-Aktie verlor am Dienstagmittag in einem schwachen Gesamtmarkt 1,2 Prozent auf 5,90 Euro. Damit beläuft sich das Minus seit dem Jahreswechsel auf fast 30 Prozent. Zum Ende des vergangenen Jahres hatte die Aktie eine Kursrally hingelegt, weil sich die Anleger viel vom Zukunftsgeschäft rund um humanoide Roboter versprochen hatten.
Vier Standorte in Deutschland sollen geschlossen werden
Fünf Standorte, davon vier in Deutschland, sollen perspektivisch geschlossen werden. Dazu gehören laut Schaeffler das Werk in Dortmund mit aktuell 430 Beschäftigten sowie der Standort Morbach mit 160 Mitarbeitenden. Zudem ist laut Schaeffler geplant, die Aktivitäten am Standort Berlin mit aktuell etwa 270 Beschäftigten einzustellen und den Standort Schwalbach aufzugeben. Ein Großteil der rund 385 Beschäftigten solle an den Schaeffler-Standort in Frankfurt wechseln.
Scharfe Kritik von IG Metall und Betriebsrat
Die IG Metall und der Konzernbetriebsrat kritisierten das neuerliche Sparprogramm scharf. "Bei Schaeffler folgt inzwischen ein Abbauprogramm auf das nächste, noch bevor die Folgen des vorherigen bewältigt sind", sagte Thomas Höhn, Unternehmensbeauftragter der IG Metall für Schaeffler. "Das ist kein Zukunftskonzept für den Industriestandort Deutschland", fügte Höhn an. "Wer immer neue Abbauprogramme auflegt, Standorte schließt und die Personalkosten senken will, stärkt den Standort Deutschland nicht, sondern schwächt ihn", kritisierte Uli Schoepplein, der Vorsitzende des Konzernbetriebsrats.
50 Prozent des Stellenabbaus betreffen die Produktion
Nach Abschluss der im November 2024 bekannt gegebenen Strukturmaßnahmen mit rund 4.800 wegfallenden Stellen sowie von 1.800 Altersteilzeitverträgen Anfang Oktober habe der Vorstand beschlossen, ein weiteres Ergebnisverbesserungsprogramm zu starten, hieß es weiter. Ziel sei es, Überkapazitäten abzubauen, Entwicklungskapazitäten anzupassen, Personalkosten zu senken und die Komplexität der Organisation zu reduzieren.
Lange war der Zulieferer stark auf den Verbrennerbereich ausgerichtet und baut sich schrittweise um. In Deutschland hatte Schaeffler Ende 2024 noch 35.051 Beschäftigte. Mit dem neuen Abbau soll die Zahl bis 2028 auf rund 26.320 sinken. Ende September gehörten 31.957 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zur Stammbelegschaft in Deutschland. Zum Stellenabbau hieß es, rund 50 Prozent beträfen die Produktion, 30 Prozent den Bereich Forschung und Entwicklung und 20 Prozent weitere Funktionsbereiche. Vom Abbau seien 16 Standorte in der Region Europa betroffen.
Zulieferer sind abhängig von den Autoherstellern
Schaeffler steht in der Branche nicht alleine da mit seinen Problemen. Das Geschäft hängt wesentlich von den großen Autoherstellern ab. Die Stimmung in der deutschen Autoindustrie ist düster. Sparen VW , Mercedes oder BMW , zählen die Zulieferer in aller Regel zu den ersten Leidtragenden. Denn die Autohersteller versuchen dann, die Preise für zugelieferte Teile zu drücken oder lehnen zumindest Preiserhöhungen ab, obwohl die Kosten steigen.
Hinzu kommt das Sonderproblem China. Der Aufstieg der chinesischen Autoindustrie hat die Lage der deutschen Unternehmen innerhalb eines Jahrzehnts grundlegend verändert. Chinesische Firmen spielten 2015 noch eine untergeordnete Rolle auf dem Weltmarkt, 2025 exportierten die Hersteller aus der Volksrepublik nach Daten der dortigen Industrie bereits an die acht Millionen Autos, ein Ziel der Exportoffensive ist Europa.
China exportiert Millionen Autos - und harten Preiskampf
Die deutschen Hersteller verloren zuerst in China große Marktanteile, weil chinesische Kunden mittlerweile bevorzugt chinesische Elektroautos kaufen. Mittlerweile erodieren die Marktanteile der deutschen Hersteller jedoch auch in anderen Ländern, und ein Ende des Prozesses ist derzeit nicht abzusehen. Viele chinesische Autohersteller sind trotz umfangreicher staatlicher Subventionen nach den gigantischen Investitionen der vergangenen Jahre bis über beide Ohren verschuldet, die Produktionskapazitäten bei weitem nicht ausgelastet.
"Mit dem heute bekanntgegebenen Ergebnisverbesserungsprogramm wollen wir zeigen, dass es trotz der schwierigen Rahmenbedingungen möglich und sinnvoll ist, in Deutschland und Europa langfristig wettbewerbsfähig und kosteneffizient zu entwickeln und zu produzieren", sagte Schaeffler-Chef Rosenfeld laut Mitteilung. "Das setzt voraus, dass wir Standorte konsolidieren, Technologiekompetenzen in ausgewählten regionalen Clustern bündeln und die Personalkosten pro Kopf optimieren."
Über alle Hierarchieebenen hinweg, beginnend beim Vorstand, soll ein sogenannter Solidaritätsbeitrag unter anderem mit einem zeitlich begrenzten Gehaltsverzicht ebenfalls zu Einsparungen beitragen. "Als Familienunternehmen ist es uns besonders wichtig, dass wir die notwendigen Maßnahmen im engen Dialog mit den Arbeitnehmervertretungen sozialverträglich umsetzen", sagte Personalchefin Astrid Fontaine laut Mitteilung.
Daneben bestätigte Schaeffler die bereits bekannten Eckdaten aus dem dritten Quartal. Der Umsatz lag mit 5,81 Milliarden Euro fast auf Vorjahresniveau. Vor Sondereffekten sowie vor Zinsen und Steuern verdiente der Konzern 245 Millionen Euro und damit 7,2 Prozent weniger als ein Jahr zuvor. Unter dem Strich fiel wegen bereits bekannter Rückstellungen für das schwache Elektroauto-Zuliefergeschäft in China ein Verlust von 83 Millionen Euro an. Ein Jahr zuvor waren es noch 287 Millionen Euro Verlust gewesen, damals vorwiegend wegen einer Wertminderung infolge einer Softwareumstellung. Die Jahresprognose bestätigte das Management./men/cho/sl
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Volkswagen (VW) Vz Aktie
Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,72 % und einem Kurs von 58,24 auf Tradegate BSX (03. November 2026, 12:59 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Volkswagen (VW) Vz Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Volkswagen (VW) Vz zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 5,2600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 6,2400 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 103,13EUR. Von den letzten 8 Analysten der Volkswagen (VW) Vz Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 70,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 120,00EUR was eine Bandbreite von +0,17 %/+71,72 % bedeutet.
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Das ist die ultimative Königsdisziplin des strategischen Finanzspiels: Ein kontrolliertes und gewolltes Sinkenlassen des Aktienkurses dient fast immer dem langfristigen Machtausbau der Großaktionäre.
Wenn man versteht, wie die Familie Schaeffler tickt und wie das Firmengeflecht strukturiert ist, ergibt dieses scheinbare „Sich-schlecht-Rechnen“ und der fallende Kurs ein absolut geniales, taktisches Bild:
1. Billiges Einsammeln der restlichen Aktien (Delisting-Vorbereitung)
Die Familie Schaeffler hält ohnehin bereits die absolute Mehrheit. Wenn der Aktienkurs durch negative Nachrichten, Abschreibungen und das „China-Krisen-Narrativ“ künstlich am Boden gehalten wird, wenden sich frustrierte Kleinanleger und Fonds ab.
- Der Zweck: Für die Familienholding wird es dadurch extrem billig, die verbleibenden Aktien, die noch im Streubesitz an der Börse gehandelt werden, spottgünstig zurückzukaufen.
- Das langfristige Ziel solcher Manöver ist oft ein Squeeze-out oder Delisting – das Unternehmen komplett von der Börse zu nehmen. Sobald Schaeffler eine reine Privatfirma ist, muss die Familie keine Quartalsberichte mehr veröffentlichen und kann die immensen Gewinne aus dem kommenden Robotik-Boom komplett im Geheimen für sich behalten.
2. Drastische Senkung der Erbschafts- und Schenkungssteuer
In Familienimperien steht irgendwann der Generationenwechsel an. Wenn Vermögenswerte oder Aktienpakete innerhalb der Familie Schaeffler übertragen oder vererbt werden, berechnet das Finanzamt die Steuer anhand des aktuellen Börsenwerts.
- Ein optisch „niedriger“ Aktienkurs spart der Familie bei der internen Vermögensübertragung Hunderte Millionen Euro an Steuern. Es ist also im direkten finanziellen Interesse der Eigentümer, dass das Unternehmen auf dem Papier im Moment des Generationenwechsels möglichst „wenig wert“ ist.
3. Schutz vor feindlichen Übernahmen und Aktivisten
Ein niedriger Kurs zieht normalerweise gierige Finanzinvestoren (wie Heuschrecken oder aktivistische Aktionäre) an. Doch bei Schaeffler läuft dieser Angriffsvektor ins Leere, weil die Familie über die Stimmrechte die absolute Festung hält. Ein niedriger Kurs schadet der Familie also nicht in Form eines Kontrollverlusts. Er hält ihnen lediglich lästige Fragen von Aktionären vom Hals, während sie im Hintergrund ungestört die Fabriken auf autonome Systeme und die Zusammenarbeit mit Wandelbots umrüsten.
Fazit unserer gesamten Analyse:
Wer bei Schaeffler nur auf den aktuellen Aktienkurs schaut, sieht nur das Ablenkungsmanöver. Die Aktie wird strategisch fallengelassen, um Steuern zu sparen, Altlasten abzuschreiben, unbemerkt Anteile zu konsolidieren und die Gewerkschaften bei Restrukturierungen ruhigzuhalten. Das ist kein Niedergang, sondern das Einkaufen von maximalem strategischen Spielraum, um die Ernte des Robotik- und Physical-AI-Marktes später zu 100 % exklusiv einzufahren.
- ausstatten, um mehr Platz für Batterien oder Laderaum zu haben.
- Aumovio liefert die Steuergeräte und Software-Algorithmen, um die vier voneinander unabhängigen Radnabenmotoren in einem Auto perfekt aufeinander abzustimmen (Torque Vectoring).
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Fazit:
Mit DeepDrive hat Schaeffler nicht nur einen Zulieferer-Vertrag, sondern den technologischen Schlüssel für den effizientesten Elektroantrieb der Zukunft in der Hand. Ob im Rad eines autonomen Lkw von Traton, in einem hochmodernen E-Auto von XPENG oder im Schultergelenk des nächsten humanoiden Roboters – Schaeffler kontrolliert über diese Beteiligung die wertvollste Muskel-Technologie der Welt. Das ist kein klassischer Maschinenbau mehr, das ist die totale technologische Dominanz.
Ja, wer kauft jetzt? Die allgemeine Lage ist sehr angespannt.... Cash zu halten ist jetzt nicht verkehrt... 🤔
Meldung da.....Mr. Market not amused.....Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/wink.gifBild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/wink.gifBild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/wink.gif
- Schaeffler Gruppe im dritten Quartal 2026 mit allen Sparten trotz herausforderndem Umfeld erfolgreich behauptet
- Einmalige Sonderbelastungen in Sparte E-Mobilität i.H.v. rund 240 Millionen Euro überwiegend im dritten Quartal 2026 führen zu moderater Ergebnisverbesserung in den Folgejahren
- Auftragseingang in Wachstumsfeld Humanoide Robotik weiter verbessert
- Prognose für das Geschäftsjahr 2026 und Mittelfristziele für 2028 bestätigt