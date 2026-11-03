PerkinElmer: Aktie springt nach Gewinnanstieg nach oben

Der heutige Anstieg setzt den Aufwärtstrend der vergangenen Monate fort. In den vergangenen drei Monaten durften sich Anleger von PerkinElmer über einen Zuwachs von +30,96 % freuen.

PerkinElmer, heute unter dem Namen Revvity tätig, steigert im dritten Quartal den GAAP-Gewinn je Aktie aus fortgeführten Aktivitäten von 0,41 auf 0,56 US-Dollar. Am Tag der Ergebnisveröffentlichung vollzieht die Aktie eine deutliche Kehrtwende: Zwischenzeitlich verliert sie 5,83 %, bevor sie kräftig ins Plus dreht. Die Wettbewerber zeigen mit nur leichten Kursbewegungen keinen vergleichbaren Anstieg.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die PerkinElmer Aktie damit um -10,47 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -4,60 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von PerkinElmer +56,05 % gewonnen.

Der US 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,16 % geändert.

PerkinElmer Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -10,47 % 1 Monat -4,60 % 3 Monate +30,96 % 1 Jahr +58,20 %

Wie entwickeln sich die Konkurrenten von PerkinElmer?

Stand: 03.11.2026, 13:00 Uhr

Agilent Technologies, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,13 %. Danaher notiert im Minus, mit -0,79 %. Thermo Fisher Scientific notiert im Minus, mit -0,39 %. Waters Corporation legt um +0,50 % zu

Revvity, Inc. (NYSE: RVTY), today reported financial results for the third quarter ended October 4, 2026. The Company reported GAAP earnings per share from continuing operations of $0.56, as compared to $0.41 in the same period a year ago. Revenue …

Informationen zur PerkinElmer Aktie

PerkinElmer (heute Revvity) ist ein Life-Science- und Diagnostik-Spezialist mit Fokus auf Labordiagnostik, Genomik, Screening und Imaging. Produkte: Diagnostiktests, Reagenzien, Analysegeräte, Software. Starke Position in Nischen der klinischen Diagnostik und Forschung. Wichtige Wettbewerber: Thermo Fisher, Danaher, Agilent, Roche. USP: breite Technologieplattform, starke F&E, hohe regulatorische Expertise.

Es gibt 112 Mio. PerkinElmer Aktien. Damit ist das Unternehmen 15,95 Mrd.EUR € wert.

Die Aktie von PerkinElmer erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 18,16 %. Über 5 Jahre lag sie bei -1,84 %, über 10 Jahre bei 11,55 %.

PerkinElmer Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?

Ob sich ein Einstieg bei der PerkinElmer Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur PerkinElmer Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.

Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.