Heftiger Rückgang Silber verliert -3,25 %

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USD

Silber Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -9,41 % 1 Monat -18,91 % 3 Monate -15,21 % 1 Jahr -0,10 %

Silberpreis stürzt ab: Das Edelmetall fälltauf 48,98. Der Markt reagiert mit deutlichen Abgaben.

Zur Veranschaulichung: Vor 5 Jahren notierte Silber bei 23,64412USD. Aus einer Anlage von 10.000USD wäre bis heute bei einem Kurs von 48,98USD ein Wert von 20.715,5USD geworden – ein Gewinn von +107,16 %.

Informationen zu Silber

Silber gilt als „Gold des kleinen Mannes“. Preisbewegungen entstehen durch industrielle Nachfrage und Investoreninteresse. In Phasen hoher Inflation oder sinkender Realzinsen steigt oft die Attraktivität.