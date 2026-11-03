CNTE wurde von BloombergNEF in die Liste der Tier-1-Energiespeicherhersteller für das vierte Quartal 2026 aufgenommen.

LONDON, 3. November 2026 /PRNewswire/ -- Contemporary Nebula Technology Energy Co., Ltd. (CNTE) wurde in die Liste der Tier-1-Energiespeicherhersteller von BloombergNEF (BNEF) für das vierte Quartal 2026 aufgenommen. Dies ist ein wichtiger Meilenstein für die globale Expansion des Unternehmens und seine wachsende internationale Marktanerkennung.

Die Tier-1-Klassifizierung von BloombergNEF ist ein weithin anerkannter Branchenmaßstab, der auf den Erfahrungen der Hersteller bei der Umsetzung kommerzieller Projekte basiert, einschließlich Projektumfang, unabhängiger Kundenbeziehungen und verifizierter Projekterfahrung. Da die Finanzierbarkeit und die Umsetzungsfähigkeit von Projekten immer wichtiger werden, bietet die Klassifizierung eine wertvolle Referenz für Entwickler, Investoren und Branchenakteure.

Die Aufnahme von CNTE spiegelt die wachsende internationale Projekterfahrung und die zunehmende Marktakzeptanz wider und unterstreicht den kontinuierlichen Fortschritt des Unternehmens in der globalen Energiespeicherbranche.

Umfassende Energiespeicherlösungen und globaler Einsatz

CNTE wurde 2019 mit Investitionen von CATL, einem weltweit führenden Unternehmen im Bereich Batterietechnologie, gegründet und bietet umfassende Energiespeicherlösungen für verschiedene Anwendungsbereiche an, darunter Stromerzeugung, Netze und Endverbraucheranwendungen, einschließlich Speichersysteme im Versorgungsmaßstab, kommerzielle und industrielle Systeme, Mikronetze sowie integrierte Energiespeicher- und Ladelösungen für Elektrofahrzeuge.

CNTE hat in ganz Europa, insbesondere in Deutschland, bereits mehrere Energiespeicherprojekte im Versorgungsmaßstab erfolgreich realisiert und damit seine Kompetenz in der Systemintegration und der Durchführung internationaler Projekte unter Beweis gestellt.

Mit Blick auf die Zukunft wird CNTE weiterhin Innovationen im Bereich der Energiespeicherung vorantreiben, globale Partnerschaften stärken und lokale Servicekapazitäten ausbauen, um die Integration erneuerbarer Energien und die globale Energiewende zu unterstützen.

Wer wir sind

CNTE (Contemporary Nebula Technology Energy) wurde 2019 von Herrn Huang Shilin, Mitbegründer von CATL und heute zweitgrößter Anteilseigner, gegründet. Wir integrieren CATL LFP-Zellen in komplette Systeme im eigenen Haus, mit einer Produktionskapazität von 12 GWh, mehr als 10 GWh wurden weltweit in über 2.600 Projekten ausgeliefert, wir verfügen über ein europäisches Servicezentrum und ein 500-MWh-Projektreferenz in Deutschland.

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