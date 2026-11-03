🎁 Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen.   🎁 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+
    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    CNTE wurde von BloombergNEF in die Liste der Tier-1-Energiespeicherhersteller für das vierte Quartal 2026 aufgenommen.

    29 Aufrufe 29 0 Kommentare 0 Kommentare

    LONDON, 3. November 2026 /PRNewswire/ -- Contemporary Nebula Technology Energy Co., Ltd. (CNTE) wurde in die Liste der Tier-1-Energiespeicherhersteller von BloombergNEF (BNEF) für das vierte Quartal 2026 aufgenommen. Dies ist ein wichtiger Meilenstein für die globale Expansion des Unternehmens und seine wachsende internationale Marktanerkennung.

    CNTE Bloomberg NEF Tier 1 Energy Storage Manufacturer

    Die Tier-1-Klassifizierung von BloombergNEF ist ein weithin anerkannter Branchenmaßstab, der auf den Erfahrungen der Hersteller bei der Umsetzung kommerzieller Projekte basiert, einschließlich Projektumfang, unabhängiger Kundenbeziehungen und verifizierter Projekterfahrung. Da die Finanzierbarkeit und die Umsetzungsfähigkeit von Projekten immer wichtiger werden, bietet die Klassifizierung eine wertvolle Referenz für Entwickler, Investoren und Branchenakteure.

    Die Aufnahme von CNTE spiegelt die wachsende internationale Projekterfahrung und die zunehmende Marktakzeptanz wider und unterstreicht den kontinuierlichen Fortschritt des Unternehmens in der globalen Energiespeicherbranche.

    Umfassende Energiespeicherlösungen und globaler Einsatz

    CNTE wurde 2019 mit Investitionen von CATL, einem weltweit führenden Unternehmen im Bereich Batterietechnologie, gegründet und bietet umfassende Energiespeicherlösungen für verschiedene Anwendungsbereiche an, darunter Stromerzeugung, Netze und Endverbraucheranwendungen, einschließlich Speichersysteme im Versorgungsmaßstab, kommerzielle und industrielle Systeme, Mikronetze sowie integrierte Energiespeicher- und Ladelösungen für Elektrofahrzeuge.

    CNTE hat in ganz Europa, insbesondere in Deutschland, bereits mehrere Energiespeicherprojekte im Versorgungsmaßstab erfolgreich realisiert und damit seine Kompetenz in der Systemintegration und der Durchführung internationaler Projekte unter Beweis gestellt.

    Mit Blick auf die Zukunft wird CNTE weiterhin Innovationen im Bereich der Energiespeicherung vorantreiben, globale Partnerschaften stärken und lokale Servicekapazitäten ausbauen, um die Integration erneuerbarer Energien und die globale Energiewende zu unterstützen.

    Wer wir sind

    CNTE (Contemporary Nebula Technology Energy) wurde 2019 von Herrn Huang Shilin, Mitbegründer von CATL und heute zweitgrößter Anteilseigner, gegründet. Wir integrieren CATL LFP-Zellen in komplette Systeme im eigenen Haus, mit einer Produktionskapazität von 12 GWh, mehr als 10 GWh wurden weltweit in über 2.600 Projekten ausgeliefert, wir verfügen über ein europäisches Servicezentrum und ein 500-MWh-Projektreferenz in Deutschland.

    Cision View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/news-releases/cnte-wurde-von-bloombergnef-in-die-liste-der-tier-1-energiespeicherhersteller-fur-das-vierte-quartal-2026-aufgenommen-302927788.html

     





    Autor
    PR Newswire (dt.)
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von PR Newswire (dt.)
    CNTE wurde von BloombergNEF in die Liste der Tier-1-Energiespeicherhersteller für das vierte Quartal 2026 aufgenommen. LONDON, 3. November 2026 /PRNewswire/ - Contemporary Nebula Technology Energy Co., Ltd. (CNTE) wurde in die Liste der Tier-1-Energiespeicherhersteller von BloombergNEF (BNEF) für das vierte Quartal 2026 aufgenommen. Dies ist ein wichtiger …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Kostenlos und in wenigen Schritten zum Depot Keine Kompromisse bei Preis und Leistung — egal ob Aktien, ETFs, Derivate, Fonds, Krypto oder Sparpläne.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     