MPCM stuft SFC Energy auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus MPCM hat die Einstufung für SFC Energy auf "Buy" mit einem Kursziel von 29 Euro belassen. Der Brennstoffzellenspezialist habe eine unerwartet hohe Profitabilität im dritten Quartal erzielt, schrieb Malte Schaumann in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Damit erschienen die Margenprognosen des Marktes für 2027 und 2028 zu vorsichtig./rob/edh/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2026 / 08:27 / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die SFC Energy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,24 % und einem Kurs von 18,26EUR auf Tradegate BSX (03. November 2026, 13:00 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: MPCM

Analyst: Malte Schaumann

Analysiertes Unternehmen: SFC Energy

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 29

Kursziel alt: 29

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

