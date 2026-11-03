UBS stuft PHILIPS NV auf 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Philips nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 24 Euro belassen. Die Resultate seien insgesamt ein schöner Erfolg für den Medizintechnik-Hersteller gewesen, schrieb Graham Doyle in einer ersten Reaktion am Dienstag. Die Umsatzentwicklung in der Sparte Diagnose und Behandlung aber sei immer noch sehr schwach./rob/la/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2026 / 07:03 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Koninklijke Philips Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,99 % und einem Kurs von 26,00EUR auf Tradegate BSX (03. November 2026, 13:04 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Graham Doyle

Analysiertes Unternehmen: PHILIPS NV

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 24

Kursziel alt: 24

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 24,00 € , was einem Rückgang von -2,12% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Goldman Sachs Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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