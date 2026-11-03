UBS stuft PHILIPS NV auf 'Neutral'
Foto: Siarhei - 356130783
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Philips nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 24 Euro belassen. Die Resultate seien insgesamt ein schöner Erfolg für den Medizintechnik-Hersteller gewesen, schrieb Graham Doyle in einer ersten Reaktion am Dienstag. Die Umsatzentwicklung in der Sparte Diagnose und Behandlung aber sei immer noch sehr schwach./rob/la/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2026 / 07:03 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2026 / 07:03 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Koninklijke Philips Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,99 % und einem Kurs von 26,00EUR auf Tradegate BSX (03. November 2026, 13:04 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: UBS
Analyst: Graham Doyle
Analysiertes Unternehmen: PHILIPS NV
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 24
Kursziel alt: 24
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Graham Doyle
Analysiertes Unternehmen: PHILIPS NV
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 24
Kursziel alt: 24
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte